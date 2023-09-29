Samsung Galaxy M30 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Samsung’un sevilen akıllı telefonlarından olan Galaxy M30 sahip olduğu özellikler ile ilk çıktığı dönemde kullanıcıların ilgisini çekmişti. Üstünden 4 yıl geçmesine rağmen hala birçok özelliği ile muadillerinin önüne geçmeyi başarıyor.

Peki, 2023 yılında Galaxy M30 hala satın almaya değer mi? Bu yazımızda detaylı bir şekilde inceliyoruz. İşte detaylar!

Samsung Galaxy M30 Özellikleri

2019 Mart’ta satışa çıkan Samsung Galaxy M30 batarya kapasitesi ve ekran özellikleri ile kullanışlı bir akıllı telefona yönelik birçok beklentiyi karşılıyor.

2023 yılında çıkan telefon modelleri ile kıyasladığımızda benzerlik gösterdiği birçok nokta mevcut. Detaylı bir şekilde bakacak olursak Samsung Galaxy M30’un özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

6.4 inç Super AMOLED 1080 x 2340 px – FHD + Ekran

403 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı

Multi Touch, sürekli açık ekran, damla çentik, çerçevesiz tasarım ve kapasitif ekran özellikleri

5000 mAh batarya

USB Type - C girişi

15 W Hızlı şarj

Samsung Exynos 7 Series 7904 işlemci

13 + 5 + 5 MP üçlü arka kamera sistemi

Ön kamera 16 MP

1080p Full HD Video çekebilme

Android 8.1, Wi-Fi 5

Dolby Atmos, gürültü önleyici iki adet mikrofon, yüz tanımlama, infinity-u display özellikleri

Çıkış tarihi: 2019

Güncel fiyatı 4000 TL bandındadır.

Samsung Galaxy M30 2023’te Satın Alınır mı?

2023 yılında çıkan son model fiyat / performans telefonlarına baktığımızda gördüğümüz bir özellik 6.4 inç boyutlarında AMOLED ekran.

2019 yılında çıkmasına rağmen Samsung Galaxy M30 da bu ekran özellikleri karşılyor. Bu yıl çıkan POCO M5s ile kıyasladığımızda ekran yenileme hızının bile M30 ile aynı olduğunu görüyoruz.

Ancak kamera özelliklerine baktığımızda Samsung Galaxy M30 oldukça geride kalıyor. Çünkü bu yıl çıkan telefonların birçoğunda minimum 32 MP’dan başlayan ve düşük bütçeli ürünlerde bile 64 MP’e uzanan kamera çözünürlükleri görüyoruz.

Bir diğer konu ise işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Android güncellemelerini aktif bir şekilde alabilmesi için son sürüm telefonları tercih etmek daha mantıklı gibi gözüküyor. Ancak bu sefer de fiyat devreye giriyor.

2019 yılında üretilmiş bir akıllı telefonu tercih etmektense elbette 2023 üretimi cihazları almak kullanım ömrü açısından daha avantajlı. Tabi, bütçeniz buna el veriyorsa.

Çünkü 2023’te tercih edebileceğiniz fiyat / performans telefonlarının fiyatı minimum 8.000 TL’den başlıyor. M30’un güncel satış fiyatı ile kıyasladığımızda %100’lük bir fiyat farkı olduğunun altını çizmekte fayda var.