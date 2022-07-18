Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator Farkı Nedir?

Binlerce tasarımcı işlemlerini gerçekleştirirken veya bir tasarım programı seçerken Photoshop ile illustrator arasında kalır. Dünyanın en popüler ve kullanışlı tasarım programlarından olan Adobe Photoshop ve Adobe illustrator arasındaki fark nedir? Gelin birlikte bakalım.

Adobe Photoshop ile Adobe illustrator ile birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz iki program birbirine çok benzesede aralarındaki en temel farklardan biri illustrator programınının vektör, Photoshop programınının ise pixel tabanlı olmasıdır. Yani illustrator programı ile çizimlerinizi sonsuz bir şekilde büyütüp küçültürken bir görüntü kaybı yaşamazsınız ancak aynısını Photoshop programı ile yapmaya kalktığınızda görüntü kalitesinde kayıplar yaşayacaksınızdır. Bu nedenle illustrator programı Photoshop programına kıyasla daha kullanışlıdır. Ancak fotoğraf düzenleme işlemlerini illustrator yerine Photoshop ile yapmanız daha kolaylık ve avantaj sağlar.

Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator Arasındaki En Temel Fark

Yukarıda görüldüğü üzere illustrator ile yapılan tasarımlar sonsuz boyutta küçültülüp büyütüldüğü zaman bir görüntü kaybı oluşmayacaktır ancak aynı şey Photoshop programı için geçerli değildir.

Adobe Photoshop Ne İçin Kullanılır?

Birçok tasarımcının kullandığı program hali hazırda var olan resimleri düzenlemek için kullanılır. Görsel düzenlemek için en profesoyonel programlardan biri olan Adobe Photoshop, Windows veya MacOS işletim sistemli bilgisayarlarda kullanılabilir. Birçok düzenlemeler yapabileceğiniz programda, fotoğraflardaki nesneleri kaldırabilir, arkaplan değiştirebilir, fotoğraflarınızı bulanıklaştırabilir ve birçok eğlenceli işler yapabilirsiniz. Program ile çok güzel işler çıkardığınızda sadece bunun üzerinden para bile kazanabilirsiniz.

Adobe illustrator Ne İçin Kullanılır?

Daha çok çizim yapmak için kullanılan programda, fotoğraf düzenlemeleride yapılmaktadır. Tüm profesyonel çizimler genellikler Adobe illustrator sayesinde yapılır. Bu program sayesinde logolar oluşturabilir, şablonlar yapabilir ve birçok tasarım yapabilirsiniz. Bu program ile yaptığınız vektör çizimler sonsuz defa büyültülüp küçültülebilir bu sayede her tasarımınızı gerektiği takdirde istediğiniz boyuta getirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sıkça merak edilen sorulardan Adobe Photoshop ile illustrator arasındaki farklar nelerdirden bahsettik. Sizler hangi tasarım programını kullanıyorsunuz sizce hangisi daha kullanışlı bizler ile yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.