Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e karşılaştırması sıcağı sıcağına sizlerle! Samsung S10, S10+, S10e, tasarım, teknik özellik, fiyat ve çıkış tarihi tüm detaylarıyla Samsung S10 karşılaştırma yazımızda.

Samsung’un merakla beklenen 10. yıl akıllı telefonları Galaxy S10, S10 Plus ve S10e, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayan, Tamindir olarak yerinde takip ettiğimiz Galaxy Unpacked 2019 etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Infinity O ekran tasarımı, Ultrasonic ekran içi (ekrana gömülü) parmak izi okuyucu, üçlü kamera kurulumu, yüksek depolama ve pil kapasiteleriyle dikkat çeken Samsung S10 ve S10 Plus’ın yanında nispeten uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung S10e modeli etkinlikte sahne aldı. Türkiye fiyatları 5499 TL’den başlayan S10’u satın almayı düşünenler için hemen bir karşılaştırma yazısı hazırladık.

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus Karşılaştırması

Tasarım:

Galaxy S10 ve S10+, Samsung’un imzalı kavisli kenar ekranını ve son birkaç yıldır neredeyse tüm amiral gemisi modellerde kullanılan standart alüminyum-cam arasına sıkıştırılmış tasarımı koruyor. Boyut olarak elbette iki model arasında fark var. S10, 6.1 inç; S10 Plus, 6.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip ancak ekran büyüklüğü karşılaştırması yaptığımızda tek farklılığın boyut olmadığını görüyoruz. S10’da tek selfie kamerası yer alırken, S10 Plus’da çift ön kamera bulunuyor. Önceki nesil Samsung cihazların aksine panelin köşesinde kameranın dahil olduğu noktada hap şeklinde ekran deliği bulunuyor. Üst ve alt çerçeveler önemli ölçüde azaltılırken yan çerçeveler yok denecek kadar az. İki telefon da gayet ince; 7.8mm. Telefonların altına baktığımızda USB-C portuyla birlikte 3.5mm standart kulaklık girişinin korunduğunu görüyoruz. Mikrofon ve SIM kart tepsisi üste konumlandırılmış. Tuş diziliminde bir değişiklik yok. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da pek kullanılmayan, sevilmeyen Bixby tuşu yine ayrı olarak, aynı yerde yerini alıyor.

Donanım:

Ekrandaki kamera deliği dışında ilk kez bu modellerde ultrasonic ekran içi (ekrana gömülü) parmak izi okuyucu görüyoruz. Samsung’un söylediğine göre hali hazırda OnePlus 6T ve diğer Çinli üreticilerin telefonlarında yer verdiği biraz yavaş çalışan optik tarayıcılardan çok daha hızlı çalışıyor ve güvenilir. İşlemci tarafında her sene olduğu gibi bölge bazlı ayrım var. Amerika’da satılan ya da Amerika’dan getirilen Samsung S10’lar Qualcomm (Snapdragon 855), Türkiye’de satılan Samsung S10’lar Exynos (Exynos 9820) işlemci bulunuyor. Bellek ve depolama tarafı ise biraz karışık. Şöyle ki; S10 ve S10+, 6GB, 8GB ve 12GB RAM ve 128GB, 512GB ve 1TB modelleri ile satışa sunulmasına karşın Türkiye’de S10’un 8GB 128GB depolama, S10+’ın 8GB 128GB ve 8GB 512GB modelleri satışta olacak. İşlemci, RAM ve depolama kadar önemli, bazı kullanıcılar için tercih sebebi olan bataryadan da bahsedelim. S10, 3400 mAh batarya ile gelirken; S10+, 4100 mAh batarya ile geliyor. İki cihazda da ters kablosuz şarj özelliği var. Bu özellikle kablosuz şarj desteği olan başka bir telefonu veya Galaxy Buds kablosuz kulaklığı sadece tokuşturarak şarj etmek mümkün oluyor.

Kamera:

Ekran, işlemci, depolama, bataryadan sonra sıra geldi kameraya. Galaxy S10 ve S10+, üçlü arka kameraya sahip. Sıklıkla kullanılan ana kamera 12MP ve f1.5/f.2.4 diyafram açıklığına sahip. Daha geniş görüş alanına ihtiyaç duyduğunuzda, tek kareye daha fazla kişiyi almak istediğiniz kullanacağınız geniş açış kamera da 16MP. Üçüncü kamera da 2x telefoto lensli 13MP sensör taşıyor. Arkadaki tüm kameralar OIS (optik görüntü sabitleme) özelliğine sahip. İki cihazın da çift ön kamerası, 4K video çekimini destekliyor ve OIS’e sahip. Gündüz ışığı ve düşük ışık çekimlerinde iyileştirmelerin olacağını tahmin ediyorduk ancak bu sefer renklerin düzenlenmesinde de değişiklikler yapıldığını söyleniyor. Renklerin fazla canlı görünmesi sorununun çözülüp çözülmediğini cihaz elimize ulaştığında kamera testi yaparak göreceğiz.

Fiyat:

Galaxy S10 ve S10+’ı Türkiye’den satın alacaklar için yeşil, siyah ve beyaz renk seçeceğinin olduğunu belirtelim. Seramik siyah ve beyaz rengin sadece 512GB modellerde olması biraz üzdü. Şimdi gelelim S10 ve S10 Plus Türkiye fiyatlarına. S10 8GB / 128GB 6599 TL, S10+ 8GB/128GB 7499 TL, 8GB/512GB 8999 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışta. S10’un 6GB RAM’li versiyonu ile S10+’ın 1TB depolam alanlı versiyonu Türkiye’de satılmayacak.

Samsung Galaxy S10e

Tasarım:

Fiyat odaklı düşünen kullanıcıların tercih edeceği model olacak olan Galaxy S10e, en son Galaxy S7’de gördüğümüz düz ekran tasarımına sahip. Geçtiğimiz birkaç yıldır gördüğümüz amiral gemisi Samsung cihazlar gibi S10e, tamamen cam ve alüminyumdan oluşuyor. Samsung’un yeni cihazlarında kullandığı Infinity-O ekran tasarımına sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu diğer modellerden farklı olarak yan güç tuşunda.

Donanım:

Samsung’un Apple iPhone XR modeline yanıt niteliğinde tasarladığı Galaxy S10e, 5.8 inç Super AMOLED ekrana sahip. Geekbench ve AnTuTu testlerinde giriş seviye cihazlardan çok daha yüksek puan alarak dikkat çeken telefonun 6GB RAM 128GB depolama alanı sunan tek modeli bulunuyor. S10 ve S10+ ile aynı işlemciyi (Qualcomm Snapdragon 855/Samsung Exynos 9820) kullanan cihaz, 3100 mAh bataryadan güç alıyor. Geçtiğimiz senenin amiral gemisi Galaxy S9’un bataryasından 100mAh fazla kapasite sahip olması S10e’yi bu yılki modeller arasında pil şampiyonu yapabilir.

Kamera:

Galaxy S10e’yi S10 ve S10 Plus’tan ayıran noktalardan birisi de; kamera. S10e, arkada çift, önde tek kameraya sahip. Yatay konumlandırılan ikili arka kamera karşımıza çıkıyor. Düşük ışık performansıyla şaşırtacağını tahmin ettiğimiz 12MP ana kameraya (gündüz f/2.4, gece f/1.5, Note 9 ve S9’a benzer) 16MP geniş açı kamera yardım ediyor.

Fiyat:

Siyah, beyaz, mavi, yeşil renkleriyle iPhone XR’ı hatırlatan Galaxy S10e’nin Türkiye fiyatı 5499 TL.