Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra Özellik ve Fiyat Karşılaştırması

Samsung Galaxy S20 Unpacked etkinliği düzenlendi. Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra özellikleri ve fiyatı resmi olarak belli oldu. Tamindir olarak Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra inceleme videosunu hemen çekip sizlerle paylaştık. Samsung S20, S20+ veya S20 Ultra satın almayı düşünenler için S20, S20 Plus ve S20 Ultra karşılaştırması hazırladık.

Samsung, 2020 amiral gemisi telefonlarını dün tanıttı. Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra’nın yanı sıra Galaxy Z Flip’i gördük. Güçlü donanımları paylaşan ve yeni özelliklerle gelen (ülkemizde olmasa da 5G bağlantısı ve 120Hz yenileme hızına sahip ekran gibi) S20 serisi ön siparişe açıldı ve 6 Mart’tan itibaren tüketicilerle buluşacak. Ülkemizde şu an için üç modelin de 128GB depolama alanlı seçeneğinin satışta olduğunu belirtelim. Galaxy S20 renkleri kozmik gri, kozmik mavi ve kozmik pembe; Galaxy S20 Plus renkleri kozmik gri, kozmik mavi ve kozmik siyah, Galaxy S20 Ultra renkleri kozmik gri ve kozmik siyah renkleri ile satışta. Galaxy S20+ ve S20 Ultra ön siparişe özel Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

6.2 inç Galaxy S20 grubun en küçüğü, ardından S20 Plus geliyor, 6.9 inç ekranlı S20 Ultra en üst model. Galaxy S20 ve S20 Ultra geniş açı, telefoto ve ultra geniş kameralara sahipken, S20 Plus ve S20 Ultra’da ekstra bir kamera bulunuyor. Dördüncü, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalar için derinlği ölçen ToF kamera. Üç model de yurt dışında 5G bağlantısını destekliyor. 8K video çekmesi, daha fazla genişletilebilir depolama alanı sunması, One UI 2.0 arayüzü ile gelmesi Galaxy S20’yi S10’dan ayıran diğer özellikler. Aşağıdaki tabloda da Galaxy S20 ile Galaxy S10 arasındaki farkları görebilir, Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra özellik ve fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.