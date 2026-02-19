Hem Dalışta Hem Keşifte Hem de En Şık Davette Sizinle HUAWEI Watch Ultimate 2

HUAWEI, şimdiye kadar akıllı saatleri son derece kullanışlı hâle getirmek için pek çok önemli projenin altına imza attı. Bunların son örneği ise WATCH Ultimate 2 modeli oldu. Şık tasarım ve birbirinden etkileyici özelliklerle birlikte gelen cihaz, geleneksel mekanik lüks saatler ile benzer malzeme kalitesi sunuyor.

Standart akıllı saatlerin çok ötesine geçmesini sağlayan geniş bir özellik yelpazesi bulunan akıllı saat, derin dalışlar, su altında iletişim kurma, ileri düzey dayanıklılık gibi oldukça önemli özellikleriyle ön plana çıkıyor. Titiz bir geliştirme sürecinden geçen bu cihaz hem mekanik saat sevenler hem standart bir akıllı saat ile sınırlı kalmak istemeyenler için en yenilikçi çözümlerden biri hâline geliyor.

Bu yazıda söz konusu avantajlara daha da kapsamlı şekilde değinerek WATCH Ultimate 2'yi çok yakından ele alacağız. Böylece kısa süre önce Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulan bu yeni cihazı kullanmanın tipik bir akıllı saatten nasıl farklı bir deneyim sunduğu hakkında daha detaylı bilgi edineceğiz.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Neler Sunuyor?

HUAWEI WATCH Ultimate 2, daha önce de belirttiğimiz üzere yalnızca standart özelliklerden ibaret bir akıllı saat değil. Bu, hızlı bir bakış ile cihazın tüm özelliklerini öğrenmeyi zorlaştırıyor. O yüzden söz konusu özellikleri ele alırken alt başlıklar üzerinden ilerleyeceğiz. Böylece cihazın sunduğu avantajlara doğrudan hâkim olacaksınız.

Birinci Sınıf Malzemeler, Şık Tasarım

Bu akıllı saatin çok sevilmesinin bir nedeni var. Cihaz, size sıradan bir saat takıyormuşsunuz hissi vermiyor. Sağlam bir gövde için cihazın tasarım sürecinde sıvı metal amorf zirkonyum alaşımı ve ultra sert kaplama, safir cam ekran ve nanokristal seramik çerçeve ve arka kapak kullanılıyor. Titanyum ve paslanmaz çelikten daha dayanıklı olan bu alaşım saatin rengine göre de tasarımda farklılık gösteriyor. Örneğin bize inceleme için gönderilen “Mavi” renkteki saatin çift renkli seramik kalıplaması renk seçiminde önemli bir tercih diyebiliriz.

Bu birinci sınıf malzemeler ve gelişmiş tasarım, akıllı saati çok sevilen mekanik lüks saatlerle aynı seviyeye getiriyor. Normalde akıllı saatler ile mekanik lüks saatleri iki ayrı dünyaya ait cihazlar gibi görebilirsiniz ancak cihazı bir kez kullanmaya başladığınızda aslında aralarında pek de bir ayrımın kalmadığını direkt fark edebiliyorsunuz.

Derin Dalışların Olmazsa Olmazı

150 metrelik bir derinlik, 35 filin omzunuza yüklediği ağırlık ile eşdeğerdir. Kendine “Dalış Saatiyim” diyen birçok saatin bile 100 metrenin altına inemediğini düşünürsek, Watch Ultimate 2’nin nasıl bir rekoru kırdığını da görmüş oluyoruz. Böylesine yüksek bir derinlik seviyesine karşı dalış saatlerinde genellikle ses işlevlerinin kaldırılması tercih edilir. Hem suya dayanıklı hem ses işlevselliğinin korunabilmesi için denge ve mikrofon deliklerinin eklenmesi gerekir ki bu da oldukça zordur.

Buna çözüm olarak HUAWEI tasarım tarafında yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Su basıncını algılayan, suya dayanıklı bir yapı ile birlikte gelen akıllı saat ile derin sulara daldığınızda otomatik olarak boşlukları kapatıyor. Böylece suyun girmesi engelleniyor.

Bu tasarım, çok derin olmayan sularda ya da günlük kullanımda da çok yardımcı oluyor. Sabunlu sudan tutun da deniz suyuna ve ev kimyasallarına da kadar günlük hayatta temas edebilecek birçok unsurun cihaza zarar vermesini engelliyor. Yüksek basınç altında bile dayanıklılığını koruyabilen cihaz, sesin geçmesine de imkân tanıyor. Ayrıca dinamik uyarlanabilir dağıtım ve dahili suya dayanıklı kaplamalar sayesinde de bütün parçalar kuru kalıp aşınmaların önüne geçiliyor.

Su Altında İletişim

Su altında iletişim kurmak için geleneksel yöntemlere bağlı kalanlar zaman zaman hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Örneğin hava tanklarına vurmak, el hareketleri kullanmak gibi eylemler tercih edildiğinde diğer canlıların rahatsız olması, el hareketlerini diğer arkadaşlarınızın unutması gibi sorunlar görülebilir.

HUAWEI'in Sonar tabanlı sualtı iletişimi özelliği, ses dalgaları göndererek kusursuz bir sualtı iletişimi elde etmenize olanak tanıyor. Bluetooth ya da kimlik bilgilerini kullanarak dalış arkadaşlarınızı ekleyebilir, onlar için takma adlar belirleyebilirsiniz. Ayrıca yabancılardan gelen mesajları engellemeyi seçerek sadece dalış arkadaşlarınızdan gelen mesajlara odaklanabilirsiniz.

Acil Durumlarda Hayat Kurtarıcı İşlevsellik

Su altındayken hayvan saldırıları, gaz yetersizliği, ekipmanların arızalanması gibi beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Neyse ki HUAWEI, bu gibi tehlikeli olasılıklara karşı da etkili bir çözüm yolu sunuyor. SOS özelliği sayesinde sadece tek bir dokunuşla acil yardım çağrısında bulunabilirsiniz. SOS moduna girmek için 10 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Bu andan sonra HUAWEI Watch Ultimate 2, her 25 saniyede bir otomatik olarak bir tehlike mesajı göndermeye başlıyor. Ayrıca yakındaki dalgıçlar tarafından da iletilmeyi destekleyerek tehlike sinyalinin iletim menzilini genişletebiliyor.

X-TAP ile Kapsamlı Sağlık Verileri

X-TAP ile son derece kapsamlı sağlık verilerini yüksek doğruluk oranı ile elde edebilirsiniz. Bu sensöre sadece üç saniye basılı tuttuğunuzda size kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), vücut ısısı, stres seviyesi ve CE sertifikalı EKG da dahil olmak üzere 11 maddeden oluşan bir sağlık raporu verir. Ayrıca parmak ucu algılama özelliği ile sadece 10 saniyede kandaki oksijen seviyesi ve 11 maddelik sağlık özeti elde edebilirsiniz.

Buna ek olarak akıllı saat, kandaki oksijen seviyesi ölçümlerini kullanarak irtifa hastalığı risklerini, hızlı irtifa değişikliklerini ve 4.500 metrenin üzerindeki yüksek irtifaları aktif olarak tespit edebilir. Gerektiğinde cihaz nefes egzersizleri bile öneriyor.

Gelişmiş Navigasyon

HUAWEI Watch Ultimate 2'de rotanızı içe aktarabilir, renkli çevrimdışı haritalarını önceden indirebilirsiniz. Yeni Sunflower 2.0 konumlandırma sistemi sayesinde yüksek rota doğruluğu elde etmenize imkân tanıyan cihaz, karmaşık ortamlarda yönünüzü daha iyi bulmanıza olanak sağlıyor. Cihaz sadece GPS'e bağlı kalmak yerine BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS sistemlerini de kullanıyor. Böylece nereye giderseniz gidin, daha geniş kapsam alanı sayesinde kaybolma gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz.

Uzun Yolculuklarda Soru İşareti Yok

Akıllı saat, uzun yolculuklarda soru işaretlerini ortadan kaldıracak son derece pratik özelliklerle birlikte geliyor. Çok yönlü mod ile güç tasarrufu modu arasındaki geçiş yalnızca üç saniye alıyor. Güç tasarrufu modunda aktif bağlantı elde etmenize olanak tanıyan Watch Ultimate 2, hareket halindeyken bile pil ömrünü korumanıza yardımcı oluyor. Bu pratik özelliği sayesinde uzun yolculuklar yaparken pil ömrü ile ilgili endişelenmenize gerek bırakmıyor.

Zorlu Şartlara Gelişmiş Çözümler

Shark Fin soğutma sistemi ile beraber gelen akıllı saat, aşırı sıcak ve soğuklara karşı koruma sağlıyor. Birinci nesil Ultimate modeline göre %100 daha yüksek gürültü bastırma kapasitesine ve 7+ m/s rüzgar gürültüsü direnci sunan yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde ise dışarıda yapılan aramalar sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Kampanyasını Kaçırmayın

HUAWEI çevrim içi mağazasında HUAWEI WATCH Ultimate 2 için özel bir kampanya başladı. 10 Şubat – 2 Mart ön satış sürecinde 99 TL depozito ödemesi yapanlara 1.900 TL indirim, Akıllı Tartı 3 hediyesi ve toplam 3 yıl garanti avantajı sağlanıyor.

Sonuç

HUAWEI WATCH Ultimate 2, yalnızca zamanı ölçen bir akıllı saat değil. Derinliği, dayanıklılığı, riski ve sınırı ölçmesiyle ön plana çıkan sınırları zorlayan deneyimler için profesyonel bir keşif aracı. HUAWEI WATCH Ultimate 2, size sadece zamanı göstermekle sınırlı kalmıyor. Gerek biyolojik gerek fiziksel gerek mental açıdan limitlerinizi de öğrenmenize olanak tanıyor.

Akıllı saatte mevcut sensörler sayesinde vücudunuzun ne kadar zorlandığını, harekete geçmek için doğru zamanı bulmanızı sağlıyor. Daha sağlıklı bir yaşam benimsemek için belirlediğiniz hedeflere ulaşmanızda kilit rol oynuyor.

Dünyanın ilk bağımsız sonar tabanlı sualtı iletişim teknolojisini sunan bu cihaz, yüksek mesaj iletim hızı sayesinde büyük pratiklik sağlıyor. Cihazın 1,5 inç büyüklüğündeki LTPO ekranı, güneş altında dahi net bir görüş imkânı tanıyarak kesintisiz bir deneyim elde etmenize yardımcı oluyor.

Çoğu akıllı saatin kola takılan bir ekrandan ibaret olduğu günümüzde HUAWEI, WATCH Ultimate 2 ile bir akıllı saatin işlevselliğini ve standart bir kol saatinin şıklığını bir arada sunuyor. Hem spor görünümlü silikon kayışı hem de kutudan çıkan metalik kayışı da oldukça şık duruyor.

Silikon kayış özellikle gece uyurken hiç rahatsız etmiyor. Saat ilk taktığınızda biraz ağır hissettirse de kısa süre içerisinde buna alışıyorsunuz. Bir yerden sonra kolunuzda olduğunu bile unutuyorsunuz. Şarjı piyasadaki tüm rakiplerine kıyasla daha uzun gidiyor. EKG ve kalp atış hızı gibi özellikler rakip modellere kıyasla çok daha stabil çalışıyor. Bir ölçüm almak için için 3-4 kere denemenize gerek kalmıyor.

Hem iOS hem de Android ile uyumlu çalışan HUAWEI’nin bu yeni akıllı saati Watch Ultimate 2;, ister bir akşam yemeğinde bileğinizde parlayacak bir akıllı saat ister zorlu koşullar altında size yardımcı olacak bir akıllı saat arıyor olun, tüm ihtiyaçlarınız için beklentilerinizi oldukça karşılayacaktır.

Bu içerik HUAWEI iş birliği ile hazırlanmıştır.