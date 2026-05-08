Samsung Galaxy S27 Serisi Muhtemel Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy S26 serisinin 2026 yılının şubat ayında satışa sunulmasının ardından Galaxy S27 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni seride öncekilerden farklı olarak Galaxy S27 Pro modelinin de yer alması bekleniyor. Bu telefonda da çok güçlü bir Exynos işlemcisi bulunacak. Böylece çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Bu yazıda ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurarak Samsung'un yeni telefonları hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Telefonların özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. İşte Galaxy S27 serisine dair merak edilen detaylar!

Samsung Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Exynos 2700

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S27'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 2600 nit civarında parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy S26'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada 2600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy S27'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Exynos 2700 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak Galaxy S26'da Exynos 2600 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 55 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 117 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise en yüksek ayarlarda ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Exynos 2600 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27'de mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanacaktır. Yeni işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. 2 nm üretim süreci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Samsung Galaxy S27'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Galaxy S26'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Bilindiği üzere hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekmenize imkân tanıyacaktır.

Samsung Galaxy S27'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 70 bin 499 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy S27'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda ynei telefon, 75 bin TL civarında başlangıç fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S27+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Exynos 2700

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S27+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç ekran büyüklüğünde olacak. Galaxy S27+, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 2600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S26+'ta 6,7 inç ekran boyutu, 1440 x 3120 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran ve 2600 nit parlaklık tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S27+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni modelinde Exynos 2700 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Serinin bir önceki modelinde Exynos 2600 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy S27+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Galaxy S26+ ve Galaxy S25+ modellerinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S27+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 82 bin 499 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy S27+'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 86 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Ultra, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 2600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy S26 Ultra'da 6,9 inç ekran boyutu, 1440 x 3120 piksel çözünürlük, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık mevcut.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu işlemci, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak.

Galaxy S26 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Bu arada Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri ne kadar düşükse o kadar iyidir.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Galaxy S26 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy S27 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 120 bin TL civarı fiyat ile satılabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Pro'nun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 2600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabilecek. Oyunların yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz şekilde yapılabilecek.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro ise 115 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 serisinin 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni amiral gemisi modellerinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra da Türkiye'de satışa sunulacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy S27 serisinin en iyi amiral gemisi modelleri arasında yer alacağını düşünüyorum. Bu telefonların güçlü işlemcileri sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Dynamic AMOLED 2X, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim.