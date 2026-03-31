Uygun Fiyata Hem Sınırsız VPN Hem Gelişmiş Güvenlik: ESET HOME Security

Bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, teknoloji gelişip sistemler daha güvenli hâle geldikçe daha etkili yöntemlere yöneliyor. Hatta günümüzde her zamankinden daha büyük tehditler söz konusu. Bu, cihazınıza sızılmaması ve bilgilerinizin ele geçirilmemesi için çok dikkatli olmanız ve gerekli olan tüm tedbirleri almanız gerektiği anlamına geliyor.

Tuzaklara düşmemek için atılabilecek en iyi adımlardan biri şüphesiz ki yeni zararlı yazılımları tespit etmenin yanı sıra sizin gizliliğinize de sağlayacak bir çözüme başvurmak. Bunun için genellikle ayrı yazılımlar tercih edilir. Örneğin X şirketinin antivirüs programı kullanılıyorsa A şirketinin VPN hizmeti kullanılır.

Sorun şu ki bunların her biri ekstra bir maliyete neden oluyor. Dolayısıyla günün sonunda güvenlik ve gizlilik için cüzdanınızdan epey para azalabiliyor. İşte ESET de bu sorunun önüne geçmek için hepsi bir arada çözüm sağlıyor. Kullanıcıları güvende tutmak için ESET HOME Security yönetim platformunu geliştiren şirket, bu hizmet altında üç plan sunuyor ve bunlardan iki tanesi büyük öneme sahip olan VPN'i içeriyor.

VPN'i kritik bir siber güvenlik aracı olarak da nitelendiren ESET, ESET VPN'i sadece ESET HOME Security Ultimate kullanıcılarına değil, ESET HOME Security Premium kullanıcılarına da sunuyor. Böylece yalnızca bir ürüne ücret ödeyerek hem antivirüsün hem de VPN'in sunduğu avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Peki, neden VPN kullanılmalı?

Neden VPN Kullanılmalı?

Üst düzey güvenlik ve gizlilik

Halka açık Wi-Fi ağları için güvenli bağlantı

Güvenli dosya paylaşımı

Tehditlere karşı koruma

VPN, IP adresinizi ve internet trafiğinizi şifreleyerek gizli ve güvenli bir deneyim elde etmenize olanak sağlar. Ayrıca web üzerinde tarama yaparken dijital ayak izi bırakmanızın önüne geçer. Diğer yandan herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda kötü niyetli kişilerin sizi takip etmesini ve bilgilerinizi toplamasını engeller. Böylece finansal bilgileriniz, sosyal medya hesaplarınız, e-posta hesabınız ve çok daha fazlası olması gerektiği gibi tamamen sizin erişiminize açık kalmaya devam eder.

ESET VPN'in Özellikleri

Trafik şifreleme

DNS sızıntısını önleme

Kayıt tutmama politikası

Coğrafi kısıtlamaları kaldırma

Split tunneling

Kill switch

Sınırsız bant genişliği

MAC spoofing

Tüm ev ağı koruması

Tek abonelikle birden fazla cihazda kullanma

Trafik Şifreleme

Cihazınızdan çıkan veriler, VPN sayesinde anlamsız karakter dizilerine dönüşür. Bu şifreli verilerin içeriği, kötü niyetli kişiler tarafından görülemez. Bu da internette güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlar. Böylece kimse çevrim içi faaliyetlerinizi takip edemez.

ESET VPN, WireGuard, IKEv2, OpenVPN (UDP ve TCP), Stealth ve Wstunnel protokollerini destekliyor. Bu geniş prokol desteği, internet kullanım amacınıza göre en uygun bağlantı yöntemini seçmenize imkân tanıyor. Her prokolün kendine has bir alanı mevcut. Dolayısıyla kullanım senaryonuza hangisi daha uygunsa onu seçebilirsiniz.

DNS Sızıntısını Önleme

Normalde bütün trafik VPN aracılığıyla şifrelenir ve güvenli bir sunucu üzerinden yönlendirilir fakat DNS sızıntısı adı verilen bir durumdan dolayı bazı hizmetlerde alınan güvenlik tedbirine rağmen bilgileriniz açığa çıkabiliyor. ESET VPN ise DNS sızıntısını önleyerek gizlilik ihlaline geçit vermiyor.

Kayıt Tutmama Politikası

Bir VPN hizmeti kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında kayıt tutmama politikasının olup olmadığı gelir. Bu, hizmet sağlayıcısının ziyaret ettiğiniz web sitelerini, indirdiğiniz dosyaları ve dahasını saklayıp saklamadığını gösterir. ESET VPN de kayıt tutmama politikasına sahip. Yani bu hizmeti kullanırken üst düzey gizlilik ve güvenlik elde ediyorsunuz.

Coğrafi Kısıtlamaları Kaldırma

Netflix ve HBO Max gibi dijital yayın platformlarındaki bazı içerikleri yalnızca belirli ülkelerde bulunuyor. Bu platformlar, cihazınızın IP adresine bakarak fiziksel olarak nerede olduğunuzu anlıyor ve bu bölgenin dışındaysanız söz konusu içerikleri izleyemiyorsunuz. Coğrafi kısıtlamaları kaldırma özelliği ise internet trafiğinizi başka bir ülkede bulunan bir VPN sunucusu üzerinden yönlendirerek bu engelleri aşmanıza yardım ediyor. Örneğin VPN'de ABD sunucusuna bağlanarak o ülkeye özel içerikleri izleyebilmek mümkün.

Split Tunneling

Split Tunneling, VPN özelliğinin hangi uygulamalarda etkin olacağına karar vermenizi sağlar. Örneğin internette gezinirken verilerinizin ekstra güvende olması için cihazınızda VPN'i açtınız ancak o sırada bir yemek siparişi uygulaması açtınız. VPN sizi başka bir konumda gösterdiği için uygulama etrafınızdaki restoranları bulamaz.

Bu özellik sayesinde VPN'in yalnızca yemek siparişi uygulamasında devre dışı kalmasını sağalyabilirsiniz. Böylece cihazınızdaki diğer tüm uygulamalar VPN'i kullanırken yemek siparişi uygulamasında gerçek konumunuz görünür ve size doğru restoranları sorunsuz şekilde listeler.

Kill Switch

ESET VPN'de Kill Switch özelliği de bulunuyor. VPN bağlantısı beklenmedik şekilde kesildiği an Kill Switch özelliği devreye giriyor ve bağlantınızı otomatik olarak kesiyor. Böylece IP adresiniz ve önemli verileriniz açığa çıkmıyor. Bu özelliğin olması, ekstra güvenlik katmanı elde etmenizi mümkün kılıyor.

Sınırsız Bant Genişliği

Bazı ücretsiz VPN hizmetleri, aylık belirli bir limit belirler. Bu limiti aştığınızda bağlantı yavaşlayabilir veya VPN'i hiç kullanamayabilirsiniz. ESET VPN'de ise sınırsız bant genişliği bulunuyor. Yani İnterneti ne kadar yoğun kullanırsanız kullanın, herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmazsınız. Hem yüksek çözünürlüklü filmler izleyebilir hem satın aldığınız yüksek boyutlu oyunu cihazınıza indirebilirsiniz. Herhangi bir kota olmadığı için hızınız düşmez ve VPN'i sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

MAC Spoofing

Her cihazın kendine özgü bir Mac adresi vardır. MAC Spoofing özelliği, gerçek Mac adresinizi halka açık ağlarda gizleyerek sahte bir adres gösterir. Bu sayede kötü niyetli kişilerin sizin hangi cihazla ağa bağlandığınızı görmesini ve sizi o cihaz üzerinden takip etmesini engeller.

Tüm Ev Ağı Koruması

ESET VPN'i isterseniz router üzerine kurabilir ve böylece Wi-Fi ağına bağlı tüm cihazların güvenliğini tek bir noktadan kolayca sağlayabilirsiniz. Akıllı televizyondan akıllı telefonlara kadar tek tek her biri için ayar yapmaya gerek kalmaz. Bu da evdeki tüm cihazlarda güvenli bir şekilde internette gezinebileceğiniz anlamına geliyor.

Tek Abonelikle Birden Fazla Cihazda Kullanma

ESET HOME Security Premium planı 3 cihaza kadar, ESET HOME Security Ultimate planı ise 10 cihaza kadar VPN kullanma imkânı sunuyor. Böylece her cihaz için bir VPN satın almak zorunda kalmıyorsunuz. ESET'in burada sunduğu önemli bir avantaj daha bulunuyor. ESET HOME Security Ultimate veya ESET HOME Security Premium satın alarak hem gelişmiş VPN özelliğine hem de üst düzey güvenlik sunan antivirüs hizmetine sahip oluyorsunuz.

Tamindir Takipçilerine Özel İndirim

ESET, Tamindir takipçilerine özel indirim sunuyor. ESET HOME Security satın alırken büyük harfler ile TAMİNDİR yazarak yüzde 30 oranında indirim elde edebilirsiniz. Böylece tüm bu avantajlara çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

ESET HOME Security Premium Özellikleri

Gerçek zamanlı antivirüs koruması

Güvenli bankacılık ve tarama

Kesintisiz cihaz performansı

Akıllı ev ve akıllı telefon koruması

Güvenlik duvarı, Wi-Fi ve ağ kalkanı

Hassas verilerin ve fotoğrafların şifrelenmesi

Üst düzey dosya ve klasör güvenliği

Sınırsız VPN

ESET HOME Security Ultimate Özellikleri

ESET HOME Security Ultimate, Premium'un sunduğu tüm özelliklere ek olarak gelişmiş tarayıcı ve gizlilik koruması, proaktif kimlik koruması ve fidye yazılımı savunması ve kurtarması özelliklerini de içeriyor. Proaktif kimlik koruması, kimlik hırsızlığını önleyerek dijital kimliğinizi koruyor. Ultimate planı ayrıca sıfır gün fidye yazılımlarını engelliyor.

Sonuç

ESET HOME Security Premium ve ESET HOME Security Ultimate hem gelişmiş güvenlik çözümleri hem de VPN aracıyla yüksek gizlilik düzeyi sağlıyor. Her internet kullanıcısının ihtiyacı olan bu iki kilit hizmeti bir arada sunması, her araç için ayrı ödeme yapmak istemeyen kişilere de önemli bir avantaj içeriyor. Siz de internette gezerken cihazınızı ve bilgilerinizi güvende tutmak istiyorsanız hemen Tamindir takipçilerine özel olarak sunulan indirimden faydalanın ve hiç olmadığı kadar güvende hissetmeye başlayın.

Bu içerik ESET iş birliği ile hazırlanmıştır.