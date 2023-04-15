Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Samsung Galaxy S20 FE özellikleri, yakın zaman yeni bir telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen telefon 2023 yılında satın alınır mı? Bu rehberde konuya dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 FE, satışa sunulduğu dönemde dünya genelinde çoğu kişi tarafından beğenilmişti çünkü fiyat ve performans konularında iddialı bir telefondu. Peki, söz konusu cihaz kullanıcılara neler sunuyor?

Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 407 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 990 / Snapdragon 865

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

Bluetooth: 5.0

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Yazılım: Android 10 (Android 13'e yükseltilebilir.), One UI 5.1

Ağırlık: 190 gram

Kalınlık: 8,4 mm

Orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy S20 FE modelinin arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Şık görünümü ile dikkat çeken telefonun ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Peki, Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S20 FE Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S20 FE 128 GB: 11 bin 700 TL civarı

Galaxy S20 FE 256 GB: 13 bin 999 TL

Günümüzde popülerliğini devam ettiren Galaxy S20 FE'nin 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü, Samsung'un mağazasında şu anda 13 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise internette 11 bin 700 TL civarında fiyata bulunabiliyor. Peki, Galaxy S20 FE 2023'te satın alınır mı?

Samsung Galaxy S20 FE 2023'te Alınır mı?

Galaxy S20 FE modelini alıp almamak tamamen sizin tercihinize kalmış fakat satın alacağınız cihazı uzun vadeli kullanmak istiyorsanız yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir telefon tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Bunun sebebi ise telefonların yıllar boyunca yazılım desteği almaması.

2023 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A54 5G modelini veya Galaxy A34 5G'yi tercih edebilirsiniz. Galaxy A34 5G modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu Samsung mağazasında 10 bin 499 TL fiyata sahip.

Galaxy A54 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 13 bin 499 TL'ye satılıyor. Her iki telefon da 4K çözünürlükte video kaydı yapabilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Galaxy A34 5G'de Dimensity 1080, Galaxy A54 5G'de ise Exynos 1380 işlemcisi bulunuyor.

Bu yazıda Samsung Galaxy S20 FE özellikleri ve fiyatı dahil olmak üzere bazı merak edilen soruları cevapladık. Peki, siz söz konusu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.