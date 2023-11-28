Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Xcover 7 ile ilgili yeni çıkan haberler doğrultusunda Xcover 6 Pro modelinin sahip olduğu özellikler de yeniden merak konusu oldu. Samsung marka akıllı telefon almak isteyenler iki cihazın özelliklerini ve fiyatını karşılaştırıyor.

Biz de bu yazımızda 2022 yılında piyasaya sürülen Xcover 6 Pro modelinin özelliklerini ve satış fiyatını ele alıyoruz. İşte, cihaz hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Özellikleri

Kullanışlı özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığıyla öne çıkan Samsung markalı akıllı telefon modellerinden birisi Xcover 6 Pro. IP sertifikasına sahip olan modelde çizilmeye dirençli cam ve Corning Glass Victus + ekran koruma bulunuyor.

Bağlantı özelliklerine baktığımızda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2’yi desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda 4G, 4.5G ve 5G desteği bulunuyor. C tipi USB girişi ve 3.5 mm jak girişi mevcut.

Cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

6.6 inç 1080 x 2408 px FHD+ ekran PLS ekran

400 PPI piksel yoğunluğu

120 Hz ekran yenileme hızı

Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma

16 milyon renk sayısı

Qualcomm Snapdragon 778G – SM 7325 yonga seti

8 çekirdekli 2.4 GHz CPU

Adreno 642L grafik işlemci

6 GB RAM

128 GB Dahili hafıza + maksimum 1 TB’a kadar hafıza kartı desteği mevcut

4050 mAh batarya

Hızlı şarj desteği 15 W

50 + 8 MP İkili arka kamera sistemi

Ön kamera 13 MP

IP68 sertifikası ile toza ve suya karşı maksimum dayanıklılık

Çıkış tarihi: 2022 Haziran

Türkiye’de aktif olarak satılmıyor.

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Fiyatı

Türkiye’de bu cihaz aktif olarak satışta değil. Yurt dışı fiyatı ise 599 $ olarak belirtiliyor. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı halen belli değil.

2022 çıkışlı bir cihaz olduğunu ve yakın bir gelecekte bir üst modeli olan Xcover 7’nin satışa çıkmasının beklendiğini hatırlatmakta fayda var.

XCover 6 Pro’da gördüğümüz dayanıklılığı bir üst seviyeye taşıması beklenen yeni modelin fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yok. Ancak Pro olmadığı için Xcover 6 Pro’ya yakın veya daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.