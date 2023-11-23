Samsung Galaxy Xcover 7 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung’un yüksek dayanıklılığa sahip yeni akıllı telefon modeli Galaxy Xcover 7 yakın bir gelecekte kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

İnternete sızdırılan görselleri ile gündeme damgasını vuran yeni akıllı telefonun benchmark testine girdiği ve bu testin sonuçları internette paylaşılıyor.

Peki, bu telefonun özellikleri neler olacak? Ne kadarlık bir fiyat etiketi ile ne zaman satışa çıkması bekleniyor? Gelin, Samsung’un yeni cihazı hakkında önemli ipuçları veren test sonuçları ve cihaz ile ilgili beklentilere birlikte bakalım!

Samsung Galaxy Xcover 7 Özellikleri

Test sonuçlarında cihazın model numarası ‘Samsung SM-G556B’ olarak ifade ediliyor.

İşlemci olarak MediaTek Dimensity 6100+’nın kullanıldığı tespit edilmiş.

RAM kapasitesi ise 6 GB olarak belirtiliyor.

Tek çekirdek performansı 663 puan almış. Çoklu çekirdek bölümünde ise 1867 puana sahip.

İşletim sistemi olarak test sonuçlarına göre cihazın kutusundan Android 14 ile çıkması bekleniyor.

Sızdırılan görsellere baktığımızda cihazın arka tarafında kırmızı bir çember ile çevrelenmiş arka kamera gözüküyor. Bir önceki serinin Pro modelinde çift arka kamera bulunurken XCover 7’nin tek kameralı tasarımı dikkat çekiyor.

Oluklu bir dokuya sahip olan arka kapağın çıkarılabilir nitelikte olduğu anlaşılıyor.

XCover serisinin genel özelliklerinden biri olduğundan bu cihazın da darbelere karşı ekstra dayanıklı olması bekleniyor. MIL-STD-810H standartlarını sağlayan bir darbe dayanımı olması muhtemel.

Su ve toza karşı dayanıklılık anlamında ise cihazda IP68 sertifikasının bulunmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy Xcover 7 Fiyatı

Samsung’un yeni akıllı telefon modelinin çıkış fiyatı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Özellikleri bile tam anlamıyla tanıtılmadığı için nokta atışı bir fiyat beklentisinden söz etmek mümkün değil. Ancak bazı kaynaklara bakarak cihaza ilişkin tahminleri inceleyebiliriz.

350 $ - 450 $ aralığında bir satış fiyatına sahip olmasını bekleyen kullanıcı ve platformlar mevcut. Bir önceki seride yer alan Galaxy XCover 6 Pro’nun 599 $ olduğunu ve yeni, Pro olmayan modelin daha düşük fiyatla çıkacağını düşünürsek bu beklentinin gerçekçilik payı var diyebiliriz.

Samsung Galaxy Xcover 7 Çıkış Tarihi

Cihazın çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak beklentiler önümüzdeki senenin başlarında cihazın piyasaya sürüleceği yönünde.

Bu bilgiler ışığında şimdilik 2024’ün ilk çeyreğini hedef olarak göstermek mümkün. Ancak, firmanın yapacağı tanıtım ve açıklamalar doğrultusunda daha kesin bir tarih belirtilebilecek.