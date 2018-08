Güney Koreli üretici Samsung'un en güçlü amiral gemisi olan Galaxy Note 9 üst düzey özellikleri ve yenilenmiş S-Pen'iyle duyuruldu. Peki ya bu cihaz son yılların bomba markalarından Huawei'nin P20 Pro'suna göre ne gibi artılara veya eksilere sahip? Amiral gemisi kullanıcısı olarak hangisini almak daha mantıklı olur? İşte tüm detaylarıyla Samsung Note 9 ve Huawei P20 Pro karşılaştırması.

Kendine özgü güçlendirilmiş kalemiyle kullanıcıları cezbeden Note 9'un karşısında Çinli üreticinin en güçlü üyesi bulunuyor. Donanım konusunda birbirine yakın olan bu cihazların en büyük farkın ise tasarım ve Note 9'da yer alan S-Pen olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bluetooth S-Pen ile gelen Samsung Note 9'un diğer pek çok konuda zorlu bir rakiple karşı karşıya olduğunu belirtmek gerekiyor.

Samsung Note 9 vs Huawei P20 Pro Note 9 P20 Pro 6.4 inç, 1440x2960 sAMOLED 6.1 inç, 1080 x 2240 AMOLED Exynos 9810/Snapdragon 845 Hisilicon Kirin 970 12MP + 12MP 40MP + 20MP + 8MP 8MP, f/1.7 24MP f/2.0 6GB/8GB 6GB 128GB/512GB 128GB 4000 mAh 4000 mAh 163 x 75 x 9 mm, 195 g 155 x 73.9 x 7.8 mm, 180 g Android 8.1 Oreo (9.0 Pie Güncellemesi Alacak) Android 8.1 Oreo (9.0 Pie Güncellemesi Alacak)

Tasarım

iPhone X ile başlayan ve pek çok Çinli telefonda gördüğümüz çentik modasına Huawei P20 Pro da uymuş durumda. Alt tarafta bir home tuşuna ve gayet küçük çentiğe sahip olan P20 Pro'da 6.1 inçlik ekran ile yüzde 82 ekran-gövde oranı bulunuyor. Aynı zamanda yan taraflarda neredeyse hiç boşluğa yer vermeyen cihazın arka tarafında yer alan üç kamera güzel bir görüntü sunuyorken dikey konumlandırılması gözlerden kaçmıyor.

Yeni tanıtılan Samsung Note 9'un tasarımı ise maalesef Note 8'den pek farklı değil. Tasarım konusunda zaten yepyeni şeyler yapmayacağını duyuran Samsung, çerçevesiz 6.4 inç ekranı tercih etmiş. Ancak bu sefer kullanıcılara daha büyük ekran sunan üretici, parmak izi okuyucunun yerini değiştirirerek kullanıcılarının eleştirilerini dinlemiş gibi gözüküyor. Çentik tasarımına karşı farklı bir çerçevesiz ekran sunan Note 9'un S-Pen'i de gayet şık ve kullanışlı tasarlanmış.

Donanım

Teknik özellik konusunda zaten her iki cihaz pazarın en güçlü modelleri olduklarını kanıtlıyorlar. Amiral gemisi kategorisindeki bu cihazlardan P20 Pro'da Huawei'nin kendi çipi olan Kirin 970 bulunuyor. Galaxy Note 9'da ise Exynos 9810/Snapdragon 845 yonga setlerini uygun görülürken her iki cihaz 6GB RAM'e sahip. Note 9'un 512GB modelinde 8GB RAM'in bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Yonga seti ve RAM konusunda yenişemeyen bu iki modelin dahili depolama konusunda ayrıldıklarını belirtmek gerekiyor. Note 9, 64/128/256/512 GB depolama sağlıyorken P20 Pro cephesinde maksimum 128GB depolama yer alıyor. Ayrıca Note 9 microSD kart desteğini de barındırıyor.

Son olarak 4000 mAh bataryaya sahip olan bu cihazlardan P20 Pro'nun pil ömrü konusunda daha başarılı olabileceğini söylebiliriz. Çünkü Note 9'da Super AMOLED ekran yer alıyorken ayrıca bu cihazda daha büyük ekran boyutunun olduğunu unutmamak lazım.

Kamera

Kamera alanında tüm telefonları geçen ve zirveye yerleşmeyi başaran P20 Pro'nun bu anlamda yepyeni bir rakibinin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten her zaman kamera konusunda iddialı olan Samsung, Note 9 ile birlikte daha akıllı çekimler yapılabileceğini savunuyor. Note 9'da çift 12MP çözünürlüğünde kamera kurulumu bulunuyorken P20 Pro cephesinde ise 40MP + 20MP + 8MP arka kamera kurulumu yer aldığı gözlemleniyor.

Özellikle Leica ile işbirliği yaparak kamera konusunda kendini bir hayli geliştiren Huawei selfie tarafında 24MP, Note 9 da 8MP sunuyor. Tabii ki; Samsung Note 9'un kamera test çekimlerini göremediğimiz için net bilgiler vermemiz mümkün değil. Ancak Koreli üretici, P20 Pro'nun koltuğunu sallayabilecektir diye düşünüyoruz.

Fiyat

Donanım, tasarım ve kamera konusunda güzelce kapışan bu cihazların satın alımlardaki en büyük etkenleri hiç şüphesiz fiyat etiketleri oluyor. P20 Pro'nun şu anda ülkemizde 4300 - 4700 TL bandında satıldığını belirtmek gerek. Samsung'un en pahalı cihazı Note 9. Note 9 128GB modeli için belirlenen fiyat; 6499 TL, 512GB modeli de 7499 TL.

Peki ya siz tüm bu karşılaştırmalar sonucunda hangi telefonu almayı tercih ederdiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!