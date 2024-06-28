Bütçe Dostu Telefon: Samsung Galaxy A14 Özellikleri ve Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A14'ün özellikleri ve fiyatı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen telefon neler sunuyor?

Samsung Galaxy A serisinin en popüler modellerinden biri olan Galaxy A14, bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor. Bu rehberde Samsung Galaxy A14 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A14 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : PLS LCD

: PLS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 400 PPI

: Yaklaşık 400 PPI İşlemci : Exynos 850

: Exynos 850 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 5 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

: 50 MP geniş açılı + 5 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro Ön Kamera : 13 MP geniş açılı

: 13 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 201 gram

: 201 gram Kalınlık: 9,1 mm

Uygun fiyatlı Samsung telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 201 gram ağırlığındaki akıllı telefon 167,7 x 78 x 9,1 mm boyutlarında.

Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan cihazda Mali-G52 MC2 GPU yer alıyor. Telefonun yan tarafında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor. Peki, Samsung Galaxy A14 ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy A14 Fiyatı

Gümüş, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A14 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 500 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

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