Bütçe Dostu Telefon: Samsung Galaxy A14 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy A14'ün özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte uygun fiyatlı Samsung telefon modeli!
Üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A14'ün özellikleri ve fiyatı, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen telefon neler sunuyor?
Samsung Galaxy A serisinin en popüler modellerinden biri olan Galaxy A14, bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor. Bu rehberde Samsung Galaxy A14 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy A14 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: PLS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 400 PPI
- İşlemci: Exynos 850
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 5 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro
- Ön Kamera: 13 MP geniş açılı
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 15W
- Ağırlık: 201 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
Samsung Galaxy A15 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy A15 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli!
Uygun fiyatlı Samsung telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.
Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.
6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve yaklaşık 400 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 201 gram ağırlığındaki akıllı telefon 167,7 x 78 x 9,1 mm boyutlarında.
Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan cihazda Mali-G52 MC2 GPU yer alıyor. Telefonun yan tarafında ise parmak izi okuyucusu bulunuyor. Peki, Samsung Galaxy A14 ne kadar fiyata satılıyor?
Samsung Galaxy A14 Fiyatı
Gümüş, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A14 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 500 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.
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