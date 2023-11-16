En Kaliteli Samsung Soundbar Modelleri (Ses Sistemleri)

Yaşam alanınızda yer kaplayan, demode ses sistemleri yerine üstün performans özelliklerine sahip bir soundbar ile TV keyfinizi taçlandırabilirsiniz.

Sektörün önde gelen isimlerinden olan Samsung bu alanda birçok farklı ürün seçeneği sunuyor. Bu ürünlerden bazıları üst segment olarak değerlendirilirken, orta ve düşük bütçeli alternatifler, fiyat / performans ürünü diyebileceğimiz soundbar modelleri de mevcut.

Bu yazımızda her bütçeye uygun, en sevilen Samsung soundbar modellerini ve cihazların özelliklerini kaleme alıyoruz. İşte, ünlü markanın 5 popüler soundbar modeli!

Samsung İmzalı En İyi 5 Soundbar

Samsung HW-Q990C

Samsung HW-S60B

Samsung HW-Q800C

Samsung HW-Q60R

Samsung HW-B550

1. Samsung HW-Q990C

Markanın Q serisi soundbar modelleri arasında yer alan bu model kablosuz Dolby Atmos desteği sunuyor. Gerçek 11.1.4 kanallı ses ve Q-Symphony özelliklerine sahip olan ürün gerçekçi ve derin bir ses deneyimi vadediyor.

SpaceFit Sound özelliği bulunduğunuz mekâna göre sesin ayarlanmasını sağlıyor. Samsung TV ile kolayca bağlanabilen cihazın 11 adet ön ve çevresel kanalı, derin bas için ise ayrılmış 1 adet hoparlör kanalı bulunuyor.

Ayrıca yukarı doğru ses veren 4 adet kanalı daha mevcut. Böylece her yönden ses iletimi gerçekleştiriliyor. Apple AirPlay ve Chromecast ile senkronizasyonları mevcut.

Profesyonel oyuncular için de oldukça kullanışlı bir model olduğunu söyleyebiliriz. 3D ses deneyimi yaşatıyor. Bu seslerin özel olarak optimize edilmesi oyun sırasında daha sürükleyici bir etki oluşturuyor.

SmartThings uygulamasına bağlanabiliyor. Güç tüketimi ana hoparlörlerde kullanım anında 41 W, bekleme anında ise 0.5 W olarak belirtiliyor. Subwoofer ise çalışma halindeyken 26 W güç tüketiyor.

Arka hoparlörde bu değer 19 W civarında. Paket ağırlığı 28.2 kg civarında. Toplamda 22 adet hoparlörden oluşuyor. Gece modu, çevresel ses genişletme, standart, uyarlanabilir, pro oyun gibi çeşitli mod seçenekleri sunuluyor.

Aktif ses yükseltici mevcut.4K video geçişleri, AAC, WAV, FLAC, AIFF, MP3, OGG, ALAC oynatabilme özelliklerine sahip. 2 adet HDMI girişi 1 adet HDMI çıkışı bulunuyor. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları var.

Dokunmatik ses, Spotify Connect, Wireless Dolby Atmos cihazın öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor. Uzaktan kumanda ve duvara monte edebilme imkânı mevcut. Güncel fiyatı markanın kendi sitesinde 29.990 TL olarak belirtiliyor.

2. Samsung HW-S60B

Samsung’un kablosuz soundbar modellerinden olan bu cihaz ince ve kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor. Dolby Atmos ve Q-Symphony özellikleri sayesinde mekâna göre optimize edilmiş, yüksek kaliteli ses deneyimi yaşatan cihaz Samsung TV modelleri ile kolayca entegre edilebiliyor.

SmartThings, Spotify ve AirPlay 2 gibi uygulamalar ile senkronizasyonu olması avantaj. Bunun yanında fiyat olarak da çok yüksek bir seviyede yer almıyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri mevcut.

5 kanallı bir soundbar olarak geçiyor ana hoparlörün güç tüketimi çalışma durumunda 31 W, dinlenme modunda 0.5 W olarak tanımlanıyor. Paket olarak ağırlığı 4.1 kg. 7 adet hoparlörden oluşuyor. Center Speaker mevcut. SpaceFit Sound teknolojisi kullanılıyor.

4K video geçişini desteklemiyor. AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AIFF desteklenen dosya formatları arasında yer alıyor. HDMI girişi bulunmuyor.

1 adet HDMI çıkışı mevcut. Alexa ve Google ile entegre olabiliyor. Uzaktan kumanda ve duvara monte imkânı mevcut. Türkiye’deki güncel fiyatına dair net bir veri yok. Yurtdışında ise 399 SGD yani yaklaşık 8.500 TL’lik bir etikete sahip.

3. Samsung HW-Q800C

Orta seviye bir soundbar almak isteyenler için hem bütçe dostu hem de fonksiyonel bir model olarak HW-Q800C’yi ele alabiliriz. Teknik özelliklerine baktığımızda bu cihazın 5.1.2 kanallı olduğunu görüyoruz. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları bulunuyor.

Dolby Atmos destekli ve Subwoofer’lı bir ürün. Subwoofer harici olarak konumlanıyor ve gücü 160 W olarak tanımlanıyor. AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC, ALAC ve AIFF formatlarını destekliyor.

Toplamda 11 adet kolonu var. Çoklu oda desteği mevcut değil. Ürün ağırlığı yaklaşık 15 kg. Güncel fiyatı ise 15.500 TL civarında.

4. Samsung HW-Q60R

Üstün performansa sahip Harman Kardon teknolojisiyile geliştirilen HW-Q60R 3D sanal surround ses deneyimi sunuyor. DRS ve Dolby Digital desteği bulunan cihazda kablosuz subwoofer, uzaktan kumanda gibi ek parçalar mevcut.

USB , AUX ve 2 adet HDMI bağlantı noktası yer alıyor. Güçlü bas ve adaptive ses performansının yanı sıra 4K desteği ve oyun modu da cihazın ilgi çeken özellikleri arasında sıralanıyor.

Toplam harcadığı güç 360 W olup Subwoofer’ın 160 W’luk bir güç tüketimi mevcut. Toplamda 9.8 kg ağırlıktaki cihazda Samsung Acoustic Beam ve HDR desteği de mevcut.

QLED Optimizasyonu, 4K desteği ürün ile ilgili öne çıkan diğer detaylar oluyor. Cihazın stok bilgisine ilişkin pek fazla veri yok. Dolayısıyla güncel fiyatı da net değil.

5. Samsung HW-B550

Markanın fiyat/ performans ürünleri arasında yer alan bu soundbar’ın Türkiye’de şu an için stoğu bulunmuyor. HW-B650 modeli için ise yaklaşık 6.000 TL gibi bir fiyatlandırma yapılıyor.

B550 modelinin özelliklerine baktığımızda 2.1 kanallı ve toplamda 410 W güç tüketimi olan bir ürün olduğunu görüyoruz. Dolby ve DTS 2 desteği mevcut.

Harici bir subwoofer bulunuyor. HDMI giriş ve çıkışları var. Toplamda 5 adet hoparlörden oluşuyor. Center Speaker, 4K desteği ve HDR bulunmuyor.

Desteklenen formatlar arasında AAC, MP3, WAV, OGG, ALAC, AIFF ve FLAC yer alıyor. Wi-Fi bağlantısına sahip bir ürün değil. Paket ağırlığı subwoofer ile birlikte 9.2 kg’ı buluyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor.