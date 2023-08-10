Suya Dayanıklı Hoparlör Modelleri ve Fiyatları - 2023

Suya dayanıklı hoparlör çeşitleri her ortamda müzik keyfi yapmaya imkan sunan cihazlardır. Su geçirmez hoparlörler yağmurda yürürken ya da havuzda yüzerken çok rahat kullanılabilirler. Suya tamamen dayanıklı olan hoparlörler, ses kalitesi açısından da kullanıcılarından tam not alıyor.

En İyi 7 Suya Dayanıklı Hoparlör Modeli

Anker Soundcore 3

JBL Flip 6

UE Wonderboom 3

LG XBoom Go PL7

JBL Boombox 2

Tribit Stormbox Micro 2

JBL Xtreme 3

1. Anker Soundcore 3

Suya dayanıklı en iyi hoparlör modelleri listemizin ilk sırasında Anker Soundcore 3 yer alıyor. Küçük tasarımlı Anker Soundcore 3, ses kalitesi açısından çok dikkat çekiyor.

Dış mekanda sesi çok net iletiyor. Toz ve suya dayanıklı olduğunu belirten IPX7 derecesiyle piyasaya sunulmuştur. Anker’in en iyi pil teknolojisine sahip hoparlörü olma özelliği taşıyor.

Anker Soundcore 3;

Pasif bas sürücüsü,

Merkezi orta/bas woofer,

BassUp teknolojisi,

Çift tweeter sürücüleri gibi özellikten oluşuyor.

Anker Soundcore 3’ün fiyatı: 999,00 TL’dir.

2. JBL Flip 6

Dayanıklı ve kolay taşınabilir JBL Flip 6, yüksek ses kalitesine sahiptir. Pil ömrü 12 saat olan hoparlörüm su ve toza dayanıklılığı, IP67 derecesiyle tescillenmiştir.

Hoparlör, stereo ses teknolojisiyle tasarlanmıştır. Bu teknoloji, sesin net çıkmasını sağlamıştır. Kablosuz şekilde tasarlandığı için birçok alanda kullanılabilir.

JBL Flip 6, 5.489 TL’den satılıyor.

3. UE Wonderboom 3

Taşınabilir tasarımıyla kullanıcılarına büyük rahatlık sunan UE Wonderboom 3, Outdoor Boost özelliğinden oluşuyor. Sesi dengeli şekilde dışarıya aktaran bu hoparlörün pil ömrü 14 saattir.

Aynı zamanda UE Wonderboom 3, stereo ses içinde eşleştirilebiliyor. Suya dayanıklılığını ifade eden IP67 derecesine sahiptir. Boyutuna göre ses kalitesi mükemmeldir.

Suya dayanıklı hoparlör modelleri listemizdeki UE Wonderboom 3’ün fiyatı: 3.179.00 TL’dir.

4. LG XBoom Go PL7

24 saatlik pil ömrüyle dikkatleri üzerine çeken LG XBoom Go PL7, silindir bir tasarımdan oluşuyor. Şık tasarımına LED aydınlatması eşlik ediyor. LG XBoom Go PL7, IPX5 derecelidir. Bu da hoparlörün su geçirmez olduğunu ifade ediyor.

LG XBoom Go PL7, 1.45 kg ağırlığa sahip olduğu için kolayca taşınabiliyor. USB Type-C’den şarj olduğu için hızlı şekilde pili doluyor. AUX bağlantısından oluştuğu için kablolu şekilde de kullanımı söz konusudur.

LG XBoom Go PL7’nin fiyatı: 6.900.00 TL’dir.

5. JBL Boombox 2

Kolay taşınabilen ve IP7 suya dayanıklılık sertifikası olan bir hoparlör olarak JBL Boombox 2 listemizde yer alıyor. JBL Boombox 2’nin pil ömrü, 24 saattir. Bu hoparlör, distorsiyonsuz tasarlanmıştır.

Bundan dolayı da asla kulak zarına zarar vermiyor. Distorsiyonsuz olmasına rağmen yüksek ses aktarabiliyor. Mobil cihazlarla uyumlu olan JBL Boombox 2, parti modu ve DJ efektleriyle de dikkat çekiyor.

Kablosuz bağlantı seçeneklerine sahip olan JBL Boombox 2’nin fiyatı: 12.649 TL’dir.

6. Tribit Stormbox Micro 2

Boyutuna kıyasla mükemmel ses kalitesine sahip bir hoparlör olarak Tribit Stormbox Micro 2 karşımıza çıkıyor. Güçlü ve net şekilde sesi dışarıya aktaran hoparlör, 315 gram ağırlığındadır.

IP67 su ve toz geçirmezlik derecesi sayesinde hoparlör; plaj, havuz vb. birçok yerde rahat kullanılabilir. Tribit Stormbox Micro 2’nin pil ömrü 12 saattir. Bu hoparlörün fiyatı 3.757.05 TL’dir.

7. JBL Xtreme 3

En iyi su geçirmez hoparlör modellerimizin son sırasında JBL Xtreme 3 yer alıyor. JBL Xtreme 3, etkileyici detaylardan oluşuyor. Bu da hoparlöre şık bir görünüm kazandırıyor. IP67 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahip olan cihaz, kaliteli malzemelerle tasarlanmıştır.

JBL Xtreme 3 hem dış hem de iç mekanlarda kullanılabiliyor. JBL Original Pro Sound teknolojisiyle geliştirilen hoparlör, yüksek performans sunuyor. 1.97 kg olduğu için her yere kolayca taşınabilir. Kullanıcılarının yüksek kalitede müzik dinlemesini sağlayan hoparlörün fiyatı 9.024 TL’dir.

Yukarıda sıraladığımız suya dayanıklı hoparlör modelleri içerisinde sizin favoriniz hangisi?