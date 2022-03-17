Sararan Şeffaf Kılıf Nasıl Beyazlatılır?

Binlerce lira ücret ödeyerek satın aldığımız telefonlarımızı korumak için farklı tarzlarda telefon kılıfları kullanıyoruz. Ancak yine de hala en çok tercih edilen kılıflardan biri şeffaf kılıflar. Fakat şeffaf kılıflar, uzun süre kullandıktan sonra çeşitli nedenlerle sararabiliyor ve hoş bir görüntü sağlamıyor. Sürekli yeni bir şeffaf telefon kılıfı almak istemeyen kişiler için, sararan şeffaf telefon kılıflarının nasıl beyazlatılacağını haberimize ekledik.

Özellikle yumuşak yapıya sahip, silikon ve plastikten yapılan şeffaf telefon kılıfları sararmaya oldukça müsaittir. Sararmaya neden olan etkenlerin en başında güneşin ultraviyole ışınları bulunmaktadır. Akıllı telefonunuzu genellikle açık havada kullanıyorsanız kılıfınızın kısa süre sonra sararması kaçınılmazdır.

Tabii ki, UV ışınları polimerlerin zarar görüp yıpranmasına neden olan tek etken değildir. Gün ışığı, nem, aşırı sıcaklık ve solvent tarzı kimyeviler sararmaya neden olur ancak UV ışınları sararma konusunda birincil suçludur. Tüm bunlarla birlikte, kılıflardaki bu nahoş sararma, sertlik ve servis ömrü gibi temel kullanımı etkilemez.

Sararan telefon kılıflarını beyazlatmak o kadar da kolay olmaz. Çünkü oksidasyon veya benzeri nedenlerden dolayı sararan yumuşak şeffaf kılıflardaki bu sararma, sadece yüzeysel değil ve plastiğin tamamına işlenmiş olur. Eğer sararan sert bir plastik eşyanız varsa, bundaki sararma büyük ihtimal yüzeyseldir ve yüzeydeki sarı katman alınarak beyazlatılabilir. Fakat şeffaf kılıflarda böyle bir durum söz konusu olmaz. Ancak yine de evde uygulayabileceğiniz çeşitli çözümler mevcuttur.

Şeffaf Kılıf Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Karbonat, Sirke ve Limon

Çamaşır Suyu, Cif ve Aseton Gibi Kimyasallar

Diş Macunu

Alkol

Silgi, Sabun, Deterjanlar

Karbonat, Sirke ve Limon

Sirke, limon ve karbonat hepimizin mutfağında bulunan doğal ve zararsız ağartıcılardır. Bu doğal ürünler sayesinde sararmış birçok materyali beyazlatmak mümkündür. Az miktarda karbonatı yine az miktarda su ile karıştırıp macun kıvamında bir karışım elde edin. Bu karışımı diş fırçası ile sararan telefon kılıfınıza sürün ve ardından yıkayıp kurulayın.

Sirke yönteminde ise kılıfınızı akşamdan sabaha sirke içinde bekletin. Limonun da doğal ağartıcı etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sararmış kılıfa ortadan kesilmiş limonu sürerek ovalayın ve bir süre bu şekilde bekletin.

Çamaşır Suyu, Cif ve Aseton Gibi Kimyasallar

Çamaşır suyu, aseton ve cif gibi temizlik ürünleri kimyevi maddelerdir. Özellikle çamaşır suyunun beyazlatıcı özelliğini hepimiz biliyoruz. Tüm bu kimyeviler ile telefon kılıfınızı temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Dikkat! Bu ürünler, kılıfınıza zarar verebileceği gibi oksidasyon sebebiyle oluşan bir sararma söz konusu ise istediğiniz olumlu sonucu vermeyecektir. Ne var ki, az da olsa bir beyazlama sağlaması muhtemeldir.

Diş Macunu

Herkesin bildiği gibi diş macunları dişleri beyazlatmak için tasarlanmış özel ürünlerdir. Bununla birlikte, diş macunu kullanarak ahşap mobilyalar üzerinde oluşan bardak lekelerini çıkarmak ve hatta gözlük camlarındaki kılcal çizikleri gidermek mümkündür.

Alkol

Alkolün mükemmel temizleme kabiliyeti vardır. Oldukça güçlü dekontaminasyon özelliklerine sahip olan alkol, sararmış nesneleri eski rengine kavuşturmak için kullanılabilir. Sararmış telefon kılıflarını beyazlatmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntem alkoldür. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı bir sararma olmuş ise alkol de tam sonuç vermeyecektir ancak yine de büyük ölçüde beyazlatabilir.

Bu yöntemle ilgileniyorsanız %75’lik bir tıbbi alkol şişesi satın alın. Sararan telefon kılıfınızı yaklaşık 10 dakika alkol içinde bekletin ve daha sonra tekrar tekrar silin. Ancak alkole o parayı vermektense, yeni bir kılıf da satın alabilirsiniz tabiiki.

Silgi, Sabun, Deterjanlar

Kurşun kalemleri silen silgi birçok yerde temizlik için kullanılabiliyor. Örneğin; kirlenmiş süet bir ayakkabınız varsa sıradan bir silgi ile silerek ayakkabınızı temizleyebilirsiniz. Fakat sararan kılıflar söz konusu ise silgi işe yaramaz. Ayrıca sabun ve çamaşır-bulaşık deterjanları da istediğiniz sonucu vermeyecektir. Diğer yandan, telefon kılıflarında hijyeni sağlama amaçlı bu temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz.

Genel olarak bir telefon kılıfı oksidasyon nedeniyle sararmış ise bu sarılığı gidermek oldukça zor olabilir. Hatta bazı durumlarda imkansızdır. Ne var ki, bazı yöntemler uygulanarak sararma az da olsa giderilebilir ve sarılığın rengi birkaç ton açılabilir.