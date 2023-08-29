Düşünmeyi Sevenlere: Satranç Benzeri Oyunlar

Satranç, gelmiş geçmiş en eski, en çok bilinen, köklü bir strateji oyunudur. Hemen hemen herkesin bilebileceği bu oyun 5-10 dakika içinde öğrenilebilecek kadar sadece bir oyundur ancak satrançta uzmanlaşmak bir ömür sürer. Ömrünüzü satranç benzeri oyunlar ile geçirmek istiyorsanız bunda hiçbir problem yok. Gelin sizin için en iyi satranç benzeri oyunlardan bahsedelim.

Satranç Benzeri Oyunlar

Go

Azul

Risk

Xiangqi

Tafl Games

Blokus Duo

Go

Bu listede görmeyi umacağınız ilk oyun muhtemelen Go’dur. Weiqi veya Baduk olarak da bilinen bu oyun tıpkı satrançta olduğu gibi iki kişi arasında oynanır. Kökeni Çin'e kadar dayanır ancak özellikle Kore ve Japonya'da da büyük bir kültürel öneme sahiptir.

Tıpkı satrançta olduğu gibi siyah ve beyaz renkteki taşlarla oynanan Go’da temel amacınız tahtada en fazla alanı ele geçirerek karşı oyuncudan daha fazla puan almaktır.

Azul

Modern bir masa oyunu olarak popülerlik kazanan bir strateji oyunu olan Azul; planlama, desen oluşturma ve puanlama üzerine kuruludur. Rengarenk ve estetik bir oyun tahtasına sahip olan Azul renkli seramik taşlarıyla bilinir.

Azul oynarken amacınız, kendi oyun tahtanızda desenler oluşturarak puan kazanmaktır. Eğer satranç benzeri oyunlar arıyorsanız ancak farklı oynanış tarzına sahip bir şeyler arıyorsanız Azul’a bir göz atabilirsiniz.

Risk

Risk stratejik bir savaş oyunudur. Albert Lamorisse tarafından 1957 yılında geliştirilmiştir. Oyuncular dünya haritası üzerinde bölgeleri ele geçirmeye, ordularını yönetmeye ve diğer oyuncularla rekabet etmeye çalışır.

Risk'in temel amacı, dünya haritası üzerinde bulunan bölgeleri ele geçirerek düşman ordularını yenmek ve oyuncular arasında en büyük gücü elde etmektir. Tıpkı satrançtaki gibi bu oyunun da dijital versiyonları bulunmaktadır. Eğer uzaktaki arkadaşlarınızla bu oyunu oynamak istiyorsanız Risk’in dijital versiyonları bu imkanı size sunuyor.

Xiangqi

Çin satrancı da olarak bilinen bu oyun geleneksel bir strateji oyunudur. Yapı itibariyle satranç benzeri oyunlar içerisinde en çok satranca benzeyen oyundur.

Oyunun temel amacı da satrancı andırıyor. Oyundaki amacımız rakip generalin (veya şahın) kaçma yolunu keserek, onu tehdit ederek "şah mat" durumuna getirmektir.

Tafl Games

Kuzey Avrupa ve Kelt bölgelerinde popüler olan strateji oyunları bu isimle anılırlar. Konsept olarak biraz daha farklı bir oyun olan Tafl Games, genellikle bir kralın veya liderin kaçma ya da korunma çabalarını temsil ederken, etraftaki düşman taşlarından kaçmayı, onları etkisiz hale getirmeyi amaç edinir.

Oyunun tam adı "Hnefatafl" olarak bilinir ve genellikle 7x7 veya 11x11 karelik bir tahta üzerinde oynanır. Satranç benzeri oyunlar içerisindeki en ilginç görselliğe sahip oyunlardan biridir.

Blokus Duo

Blokus Duo, Blokus oyununun iki oyunculu bir versiyonudur. Bu nedenle Blokus Duo, Blokus’a göre satranca daha çok benzemektedir. 14x14 karelik bir tahtada oynanır.

Oyunun amacı, oyuncuların taşlarını tahtada yerleştirerek en fazla alanı kaplamaya çalışmaktır. Taşları yerleştirirken, sadece köşeleri birbirine dokundurabilirsiniz. Yüzeyleri yan yana gelmemelidir. Aynı renkli taşlarınız birbirleriyle dokunabilir.

Bonus: 5D Chess With Multiverse Time Travel

Evet gerçekten böyle bir oyun var. Steam üzerinden oynayabileceğiniz bu oyun esasında bir satranç ancak çok daha farklı bir versiyonu. Conor Petersen tarafından geliştirilmiş bağımsız bir yapım olan 5D Chess With Multiverse Time Travel, adından da anlaşılacağı üzere zamanda seyahat edebileceğiniz bir satranç oyunu.

Oyunu tam olarak izah etmek bile çok güç. Eğer “bu hamleyi değil de şu hamleyi yapsaydım ne olurdu” sorusunun cevabını almak istiyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. Aynı anda pek çok farklı satranç tahtasında karar aldığınız bu oyun beyninizi eritecek kadar karmaşık ve anlaşılması güç.

Satranç benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz satranç sever misiniz? Sizin oynadığınız başka Satranç benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.