İki kişi ile oynanan ve stratejik bir zeka gerektiren satranç, kimilerine pek sıkıcı gelse de aslında dünya üzerinde oldukça popüler bir oyun. Tamamen zekaya dayanan satranç oyununun yıllar içerisinde tüm dünyada birçok turnuvası da düzenlendi. Son olarak dijital yayın platformu Netflix üzerinden yayınlanan The Queen Gambit dizisi ile satranç temalı diziler ve filmler epey merak edildi. Biz de sizler için satranç temalı filmleri yazımızda derledik.

Satranç Temalı Diziler Neler?

The Queen’s Gambit – 2020

The Queen’s Gambit – 2020 – IMDb: 8.6

Walter Tewis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, 7 bölümlük bir mini dizi olarak izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı The Queen’s Gambit, Netflix platformu üzerinden yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler tarafından büyük oldu. Satranç oynamaktan veya bu konuyla ilgili bir şeyler izlemekten sıkılanlar için bile oldukça iyi bir tercih olan The Queen’s Gambit, tema olarak 1950’lerin ortasından 1960’lara uzanmaktadır.

Satranç Temalı Filmler Neler?

Vezir – Wazir – 2016

Kayıp Şampiyon – The Dark Horse – 2014

Şah Mat – Pawn Sacrifice – 2014

Bir Efsanenin Hayatı – Life of a King – 2013

Bobby Fischer Dünyaya Karşı – Bobby Fischer Against the World – 2011

Fresh – 1994

Vezir / Wazir – 2016 - IMDb: 7.1

Wazir, Bejoy Nambiar tarafından yönetilen ve Vidhu Vinod Chopra tarafından üretilen 2016 Hintçe Hintçe neo-noir aksiyon gerilim filmidir. Abhijat Joshi ve Chopra tarafından yazılan ve düzenlenen filmin başrollerinde Aditi Rao Hydari, Manav Kaul ve Neil Nitin Mukesh ile birlikte Farhan Akhtar ve Amitabh Bachchan yer alıyor.

Chopra'nın orijinal bir hikayesine dayanan Wazir, tekerlekli sandalye kullanıcısı bir satranç oyuncusuyla arkadaş olan, askıya alınmış bir Terörle Mücadele Timi subayının hikayesini konu ediniyor.

Kayıp Şampiyon / The Dark Horse – 2014 - IMDb: 7.4

The Dark Horse, James Napier Robertson tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini Cliff Curtis ve James Rolleston'ın paylaştığı 2014 Yeni Zelanda drama filmidir. 2014 Yeni Zelanda Film Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Puan, 2015 Seattle Uluslararası Film Festivali'nde (SIFF), 2015 San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde (SFIFF) En İyi Film ödüllerini kazandı.

Şah Mat / Pawn Sacrifice – 2014 - IMDb: 6.9

Pawn Sacrifice, satranç oyuncusu Bobby Fischer hakkında 2014 Amerikan biyografik drama filmidir. Fischer'in Soğuk Savaş sırasında en iyi Sovyet satranç ustalarına karşı mücadelesini ve 1972 Dünya Satranç Şampiyonası'nda İzlanda'nın Reykjavik kentinde Boris Spassky'ye karşı oynadığı mücadeleyi anlatıyor.

Edward Zwick'in yönettiği ve Steven Knight tarafından yazılan filmin başrollerinde Fischer rolünde Tobey Maguire, Spassky rolünde Liev Schreiber, Joan Fischer rolünde Lily Rabe ve William Lombardy rolünde Peter Sarsgaard yer alıyor.

Bir Efsanenin Hayatı / Life of a King – 2013 - IMDb:

Film, Washington DC'de şehir içi gençler için Büyük Sandalye Satranç Kulübü'nü başlatan eski bir mahkum olan Eugene Brown'ın (Cuba Gooding Jr.) gerçek hikayesini anlatıyor.

Bobby Fischer Dünyaya Karşı / Bobby Fischer Against the World – 2011 - IMDb: 7.4

Bobby Fischer Dünyaya Karşı, satranç Grandmaster ve 11. Dünya Şampiyonu Bobby Fischer'ın hayatını araştıran uzun metrajlı bir belgesel filmdir. Satranç oyuncuları Anthony Saidy, Larry Evans, Sam Sloan, Susan Polgar, Garry Kasparov, Asa Hoffmann, Friðrik Ólafsson, Lothar Schmid ve diğerleri ile röportajları içermektedir.

Fresh – 1994 / IMDb: 7.5

Fresh, Boaz Yakın'ın ilk yönetmenlik denemesinde yazıp yönettiği, yapımcılığını da Randy Ostrow ve Lawrence Bender olan 1994 yapımı bir Amerikan suç filmidir.

Hikaye, Michael adında Fresh (Sean Nelson tarafından canlandırılan) lakaplı, gangsterler için uyuşturucu satan genç bir çocuğun etrafında dönüyor. Alkolik bir hızlı satranç ustası olan babasının (Samuel L. Jackson) satranç derslerinden ilham alan Fresh, kendisini ve uyuşturucu bağımlısı kız kardeşini (N'Bushe Wright) umutsuz hayatlarından kurtarmak için parlak bir plan yapar ve uygular.