SD Kart Takılı Ama Görmüyor, Çözümü Nedir? (2024)

Teknoloji geliştikçe depolama alanına ihtiyaç önemli ölçüde arttı. Bu nedenle günümüzde pek çok kişi verilerini depolamak için SD kartları tercih ediyor ancak bu kartlar bazen bilgisayarda görünmeyerek kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Peki, SD kart takılı ama görmüyor ise uygulanabilecek çözüm nedir?

Neyse ki bilgisayarın SD kartı tekrar görmesini sağlayabilecek birden fazla yöntem mevcut. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemler problemin düzelmesine yardım edebilir. Eğer tüm yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa SD karttaki verileri kurtarabilmeniz mümkün.

2024 yılında kullanılabilecek veri kurtarma yazılımı dendiğinde Tenorshare 4DDiG gelişmiş özellikleri ve %98 kurtarma oranı ile ön plana çıkıyor. Program bilgisayar, dahili ve harici sürücü, USB flask disk, SD kart, NAS dahil olmak üzere kaybettiğiniz veya yanlışlıkla sildiğiniz verilere kolayca erişebilmenize imkân tanıyor.

Fotoğraf, video, belge ve ses dahil olmak üzere 2000'i aşkın dosya türünü kurtarabilen 4DDiG, kötü amaçlı yazılımdan ötürü silinen verilerinize de ulaşabilmenizi sağlıyor. Üstelik programın kullanımı da çok basit. Yalnızca birkaç adımda dosyalarınıza tekrar erişebilirsiniz.

Dosyalarınızı kurtarmak istiyorsanız kolay kullanımı, yüksek kurtarma oranı ve modern arayüzüyle dikkat çeken 4DDiG programını kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki, bilgisayar SD kartı görmüyor ise bunun nedenleri nelerdir?

Bilgisayarım Hafıza Kartını Görmüyor, Nedeni Nedir?

Kötü amaçlı yazılım : SD karta veya bilgisayara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir.

: SD karta veya bilgisayara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bağlantı sorunu : Portun düzgün çalışmaması SD kartta yer alan dosyaları görememenize neden olur.

: Portun düzgün çalışmaması SD kartta yer alan dosyaları görememenize neden olur. Kart kilidi : SD kartınızın yan tarafında küçük bir anahtar vardır. Bu anahtar aracılığıyla yazma ve okuma işlevleri devre dışı bırakılabilir. Dolayısıyla bu işlev etkin olabilir.

: SD kartınızın yan tarafında küçük bir anahtar vardır. Bu anahtar aracılığıyla yazma ve okuma işlevleri devre dışı bırakılabilir. Dolayısıyla bu işlev etkin olabilir. Sürücü Harfi Sorunu : Bazen mikro SD kartın görünmemesinin nedeni eksik sürücü harfidir. Böyle bir durumda SD kart sürücüsü sistemde görüntülenemez.

: Bazen mikro SD kartın görünmemesinin nedeni eksik sürücü harfidir. Böyle bir durumda SD kart sürücüsü sistemde görüntülenemez. Bozuk Sürücü : Sorunlu SD kartın sürücüleri Aygıt Yöneticisi'nde sarı bir işaretle görülür fakat Windows Dosya Gezgini bunu tanıyamaz.

: Sorunlu SD kartın sürücüleri Aygıt Yöneticisi'nde sarı bir işaretle görülür fakat Windows Dosya Gezgini bunu tanıyamaz. Fiziksel Hasar: SD kartınızda fiziksel hasar oluşması durumunda kart çalışmaz. Örneğin kart suya düştüğünde fizik hasar meydana gelir.

Bilgisayar SD kartı okumuyor problemi için olası nedenleri sıraladık. Bu sorunun düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Çözüm yollarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Windows 10/11'de SD Kart Görmeme Sorunu Nasıl Çözülür?

PC'de mi yoksa SD kartta mı sorun olduğunu kontrol edin.

Yazma korumasını kapatın.

Algılanmayan SD kartın sürücü harfini değiştirin.

CHKDSK'yi çalıştırın.

SD kart sürücüsünü güncelleyin.

Kötü amaçlı yazılımları temizleyin.

SD kartı biçimlendirin.

SD kart okumuyor ne yapmalıyım sorusunun cevabını merak eden bilgisayar kullanıcıları için yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PC'de mi Yoksa SD Kartta mı Sorun Olduğunu Kontrol Edin

İlk olarak bilgisayarda mı yoksa SD kartta mı sorun olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu kapsamda SD kartı farklı bir bilgisayara takmayı deneyebilirsiniz. Eğer kart çalışırsa bilgisayarda problem vardır.

Eğer SD kart diğer bilgisayarda da çalışmazsa kartı temiz bir bezle dikkatli bir şekilde temizleyin. Biriken toz ve kalıntıları gidermek için bilgisayardaki SD kart portuna üfleyebilirsiniz.

Yazma Korumasını Kapatın

Genellikle SD kartların yan tarafında yazma koruması için küçük bir anahtar bulunur. SD kartın bir anahtarı yoksa ve yazmaya karşı korumalıysa aşağıdaki adımları izleyin.

"Çalıştır" penceresini açın.

devmgmt.msc yazın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

SD kartınızı arayın ve bulun.

"Özellikler" seçeneğini seçmek için sağ tıklayın.

"Genel Sekmesi" veya "İlke Sekmesi" altında ilke yazma yazan bir sekme göreceksiniz.

Sekmeyi kapatın.

Tamam butonuna basın.

Algılanmayan SD Kartın Sürücü Harfini Değiştirin

Bir sürücü harfi olmadığı sürece mikro SD kartınız bilgisayar sisteminizde tanınmaz. Kartınız takılı olduğu hâlde "lütfen çıkarılabilir disk içine bir disk yerleştirin" tarzında mesaj alıyorsanız, kartınız okunamıyor demektir.

Disk Yönetimi'ni açın.

Sürücünün üzerine sağ tıklayın.

"Sürücü Harfi ve Yolunu Değiştir" seçeneğini seçin.

"Değiştir" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

CHKDSK'yi Çalıştırın

CHKDSK cmd, SD kart dosya sistemindeki hataları bulmak ve düzeltmek için kullanışlı bir araçtır. SD kartın görünmesini sağlamak için CHKDSK'yi çalıştırın. Bu, SD kartı biçimlendirmeden onarmanın en uygun yoludur.

"Bilgisayarım" veya "Bu Bilgisayar" simgesine sağ tıklayın.

"Yönet" seçeneğini seçin.

"Disk Yönetimi" aracını ziyaret edin.

"Windows+R" kısayolunu kullanın.

cmd yazın.

"Enter" butonuna basın.

chkdsk D: / f. yazın.

"Enter" tuşuna basın.

SD Kart Sürücüsünü Güncelleyin

Sistemin SD kartınızı görmemesinin yaygın nedeni sürücünün güncellenmemiş olmasıdır. SD kart sürücüsünü güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

SD kartınızı bilgisayara takın.

Denetim Masası > Sistem > Aygıt Yöneticisi > Disk Sürücüleri'ne gidin.

SD kartınızı bulun.

Sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.

"Donanım değişiklikleri için tara" seçeneğine tıklayın. Sürücü ayarlarını yenileyecek ve kart sürücüsü güncellenecektir.

Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleyin

Bilgisayarım SD kart okumuyor sorunu, kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Aşağıda bulunan adımları uygulayarak virüsleri veya kötü amaçlı yazılımları temizleyin.

SD kartınızı sisteme takın.

Başlat menüsünü açın.

Arama çubuğuna cmd yazın.

Enter tuşuna basın.

Cmd'ye tıklayın.

cmd'ye sağ tıklayın.

attrib –h –r –s /s /d sürücü harfi:\*.*. yazın.

SD Kartı Biçimlendirin

SD kartın görünmesini sağlamak için son çare onu biçimlendirmektir. Bunun için aşağıda yer alan adımları uygulayın.

Windows + D tuşlarına basın.

Windows + E tuşlarına basın.

SD kartınıza sağ tıklayın.

"Biçimlendir" seçeneğini seçin.

SD Karttaki Verileri Kurtarma Nasıl Yapılır?

Tenorshare 4DDiG isimli veri kurtarma yazılımı sayesinde sisteminizde görünmeyen SD karttaki dosyalara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Windows 10/11'de tanınmayan SD karttan verileri kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Bir Konum Seçin

Tenorshare 4DDiG'yi bilgisayarınıza indirip yükledikten sonra programı başlatın ve SD kartınızı takın. 4DDiG cihazı algıladığında seçebilir ve ardından devam etmek için "Scan" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Adım 2: SD Kartı Taramaya Başlayın

4DDiG, içindeki verileri bulmak için SD kartı taramaya başlayacaktır. Tarama sona erdikten sonra dosyaları ön izleyebilir ve kurtarmak istediğiniz dosyaları seçebilirsiniz.

Adım 3: SD karttan veri kurtarma

Son olarak, kurtarmak istediğiniz dosyaları seçtikten sonra "Recover" butonuna basın.

Windows 10/11'de SD Kart Algılanmadı Sorunu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bazen ortaya çıkan SD kart takılı ama görmüyor sorunu ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

1. Windows 10'un SD Kartımı Tanımasını Nasıl Sağlarım?

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarın SD kartı tanımasını sağlamak için birden fazla yöntem mevcut. SD kartı farklı bilgisayarda deneyebilir, SD kart sürücüsünü güncelleyebilir, algılanmayan kartın sürücü harfini değiştirebilir veya kartı biçimlendirebilirsiniz.

2. SD Kart Algılanmadı Sorununu Önlemek İçin İpuçları Neler?

Bilgisayarın SD kartı görmemesi sorununu önlemek için SD kartınızı aşırı sıcak veya soğuk ortamlara maruz bırakmayın, dikkatli kullanın, fiziksel hasar almamasını sağlayın, bilgisayarda kötü amaçlı yazılım olmadığından emin değilseniz kartı PC'ye takmayın.

3. SD Kart Okuyucu Windows 10'da Çalışmıyor, Nasıl Düzeltilir?

SD kart okuyucusu Windows 10'da çalışmıyor ise yazma korumasını devre dışı bırakabilir, virüs taraması yapabilir, kartı biçimlendirebilir ya da CHKDSK'yi çalıştırabilirsiniz.

Sonuç

Bu rehberde SD kart takılı ama görmüyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer rehberimizde yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa ve karttaki verileri kurtarmak istiyorsanız Tenorshare 4DDiG kullanabilirsiniz.

Yalnızca üç adımda kaybettiğiniz veya yanlışlıkla sildiğiniz dosyalara çok pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tarama işlemi sona erdikten sonra dosyaları ön izleyebilir ve kurtarmak istediğiniz dosyaları seçip kaydetme işlemi için bir konum belirleyebilirsiniz.