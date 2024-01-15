4DDiG Data Recovery

4DDİG; bilgisayarlarda, USB veya SD kartlarda silinen, kaybolan dosyaların eksiksiz kurtarılmasını sağlıyor.

Hasan Okçu - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde pek çok nedenden kaynaklı bilgisayarda yer alan dosyalar ve veriler silinebiliyor. Bilgisayarın haricinde dahili ve harici sürücülerde, USB flash belleklerde ve SD kartlarda da veri kaybı yaşanabiliyor.

Bunların herhangi birinde veri kaybı yaşandığı zaman Tenorshare 4DDİG Data Recovery ile kaybolan veya yanlışlıkla silinen dosyaları kolayca geri getirebiliyor.

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Tüm verileri eksiksiz bir şekilde geri getirebilen 4DDİG, kazara silme, biçilendirme, çökme, virüs saldırısı gibi her türlü olası durumda tüm dosyaları kurtarabilen bir yazılım. SD veya USB kartlarda aniden silinen verileri de geri getirmede başarılı bir performans sergiliyor.

Fotoğraf, video, belge, ses dosyası gibi tüm dosya türlerini kurtarabiliyor. Kötü amaçlı yazılımlardan veya virüs saldırılarından kaynaklı kaybolan, silinen verileri de en kısa sürede eksiksiz bir şekilde geri getirebiliyor.

Tenorshare 4DDİG veri kurtarma yazılı ile bilgisayarlarda görünmeyen SD karttaki dosyalara bile erişim sağlanabiliyor. Windows 10/11 işletim sistemlerine sahip PC'lerde de SD karttan veri kurtarma operasyonu gerçekleştirilebiliyor.

3 adımda, hızlı bir şekilde dosya kurtarma işlemi yapabilen yazılım, tarama işlemi bittikten sonra dosyaları önizleme ve kurtarmak için dosyayı seçme olanağı da sunuyor. Böylelikle sadece ihtiyaç duyulan dosyalar seçilerek kurtarılabiliyor.

4DDİG Data Recovery Özellikleri