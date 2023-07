Clap to Find

Clap to Find, telefonlarını sık sık kaybeden kullanıcılar için, alkışlayarak akıllı cihazlarını bulmaya yarıyor.

Barış YANIK - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Clap to Find, Android telefonlarını sık sık bir yerlerde unutan ve bulmakta zorluk çeken kullanıcılar için, çıkardığınız sesler ile birlikte kayıp olan telefonunuzu bulmaya yarıyor. Sadece birkaç el çırpmanız ile telefonunuzu bulmanız tam anlamıyla gerçekleşiyor. Evet, bu kadar basit; birkaç kez alkışlayın ve telefonunuzdan gelen zil sesine kulak verin.

Telefonlarınızı bulabilmek için ilginç bir metot kullanan Clap to Find, alkışlayarak telefon bulmanızı sağlıyor. Uygulamanın ayarlarında, ellerinizi çırptığınızda telefonunuzdan gelen uyarı sesini ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılan zil sesi, seçeceğiniz bir ses, titreşme veya kameranın flaşını açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Clap to Find İndir

Sessiz modda ya da uçuş modunda kullandığınız telefonlarınızın kaybolması durumunda onlara ulaşarak ses çıkarmalarını sağlamak neredeyse imkansız. Çünkü, internet bağlantınızın olmaması ve telefonunuzun sessizde olması, aramalara cevap verememeniz ve telefonunuzu arasanız da bulamamanızı sağlıyor.

Clap to Find sayesinde bu dertten kurtuluyorsunuz, Neden mi? Clap to Find sayesinde, cihazınız ister sessiz modda olsun, ister uçuş modunda olsun, rahatça ulaşmanıza olanak tanıyor. Ellerinizi üç kez çırparak rahatça ulaşabileceğiniz telefonunuzu bulmak, hiç bu kadar kolay olmamıştı. Eğer telefonunuzu sık unutup kaybeden biriyseniz, Clap to Find indirin ve akıllı telefonunuzu veya tabletinizi asla kaybetmeyin.