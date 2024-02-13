Sevgililer Günü'nde İzleyebileceğiniz Romantik Filmler - 2024

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı! Aşkınızı tazelemek için bu özel günde birbirinden romantik filmler izleyebilirsiniz. Sevdiğinizle özel anlar paylaşmak ve aşkın inceliklerini keşfetmek için izleyebileceğiniz gelmiş geçmiş en romantik ve duygu dolu filmleri sizin için sıraladık.

İşte, Sevgililer Günü’ne yakışan, çiftlerin beğeni ile izlediği en romantik filmler!

Sevgililer Gününde İzleyebileceğiniz 11 Romantik Film Önerisi

Gün Doğmadan Önce

Kesinlikle, Belki

The Notebook

Aşk Doktoru

Aşk Tesadüfleri Sever

Elli İlk Öpücük

İncir Reçeli

Sweet November

Amerikan Güzeli

Sil Baştan

Yeryüzündeki Son Aşk

1. Gün Doğmadan Önce (Before Sunrise)

Tür: Romantik

Oyuncular: Julian Delpy, Ethan Hawke, Andrea Eckert

Avrupa seyahatleri sırasında yolları kesişen bir kadın ve erkeğin aşk dolu hikayesini anlatan romantik bir film. Tren yolculuğu sırasında karşılaşan ikili bu seyahati bambaşka bir boyuta taşıyor. Viyana’da aniden trenden inmeye karar verip unutulmaz bir gün geçiriyorlar. Duygularını birbirine açıkça ifade etmekte zorlanan ikilinin paylaştığı bir günlük serüven izleyiciyi büyülemeyi başarıyor.

2. Kesinlikle, Belki (Definitely, Maybe)

Tür: Romantik Komedi

Oyuncular: Ryan Reynolds, Isla Fisher, Abigail Breslin

Boşanmanın eşiğinde olan Will Hayes isimli genç bir adam 10 yaşındaki kızına annesi ile nasıl tanıştığını anlatmaya başlıyor. Geçmişin tozlu sayfalarında zaman yolculuğuna çıkan genç adam o yıllarda yaşadığı üç farklı aşk hikayesini isim vermeden kızına anlatıyor.

Bakalım kızı annesinin hangisi olduğunu tahmin edebilecek mi? Will Hayes’in eşi ve çocuğunun annesi hayatına giren bu üç farklı kadından hangisi?

3. The Notebook (Not Defteri)

Tür: Romantik, Dram

Oyuncular: Ryan Gosling, James Garner, Rachel McAdams

‘Aşk filmi’ denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan birisi olan ‘The Notebook’ bir yaşlı bakım evinde kalan ‘Duke’ lakaplı adamın okuduğu bir aşk hikayesi ile başlıyor.

1940 yılına dayanan bu hikâyede 17 yaşındaki Allie Hamilton’ın Seabrook Adası’na gelişiyle başlayan olaylar ele alınıyor. Ailesi ile tatil için bu adaya gelen Allie adanın yerlilerinden Noah isimli bir genç adamla yakınlaşıyor.

İkilinin arasındaki sosyal statü farklılıkları aşklarına engel olamıyor. Tam da bu sırada 2.Dünya Savaşı’nın kızışması genç aşıkların ayrılığına neden oluyor. Buram buram aşk kokan filmde savaş ve dramın izleri seyirciyi derinden etkiliyor.

4. Aşk Doktoru (Hitch)

Tür: Romantik Komedi

Oyuncular: Will Smith, Kevin James, Eva Mendes

Alex Hitchens isimli aşk doktoru erkeklere flört konusunda rehberlik ediyor. Sara ise New York’taki ünlü bir gazetede köşe yazarı olarak çalışıyor. Kendi alanlarında son derece donanımlı olan ikili aralarındaki tüm uyumsuzluklara rağmen kendilerini bir ilişkinin içinde buluyor.

Sara, Alex’in müşterilerinden birini hedef alınca ise işler karışmaya başlıyor.

5. Aşk Tesadüfleri Sever

Tür: Romantik, Dram

Oyuncular: Belçim Bilgin, Mehmet Günsür, Altan Erkekli

Vizyona girdiği tarihte izleyenleri gözyaşlarına boğan Türk yapımı filmde çocukluk ve gençlik yıllarında farkında olmadan yolları kesişen iki gencin yıllar sonra İstanbul’daki karşılaşması ile başlayan bir aşk hikayesini izliyoruz.

Bu karşılaşma ile kıvılcımlanan aşk hikayesinin yanı sıra karakterlerin geçmiş yaşamlarına ilişkin kesitler sayesinde 1970’den 2000li yıllara kadar Türkiye’nin popüler kültür ögeleri arasında bir yolculuğa çıkıyoruz.

6. Elli İlk Öpücük

Tür: Romantik Komedi

Oyuncular: Adam Sandler, Rob Schneider, Drew Barrymore

Lucy isimli genç bir kadının yaşadığı bir trafik kazası sonucunda gelişen rahatsızlığı filmin ana konusnu oluşturuyor. Bu hastalık nedeniyle her yeni günde yeni bir hayata başlayan Lucy bir önceki güne dair hiçbir şey hatırlamayarak uyanıyor.

Henry ise Hawaii’de kadınlarla gönül bağı kurmadan tek başına yaşayan bir doktor ancak Lucy ile tanıştıktan sonra işler değişmeye başlıyor. Yakınlaşan ikili ertesi güne uyandığında Lucy genç adamı tanımıyor ve bu durum karşısında şaşkına dönen Henry pes etmek yerine her gün Lucy’yi kendine tekrar aşık etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

7. İncir Reçeli

Tür: Romantik, Dram

Oyuncular: Halil Sezai Paracıkoğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Melike Güner

Metin isimli genç bir senaryo yazarı skeç programları yazarak hayatını sürdürüyor. En büyük hayallerinden biri ise yazdığı senaryolardan birinin film haline getirilmesi ancak yapımcılar kendisini sürekli geri çeviriyor.

Bu durum karşısında morali bozulan Metin bir akşam kafa dağıtmak için bara gittiğinde Duygu ile tanışıyor. Geceyi birlikte geçirmelerine rağmen Metin sabah uyandığında Duygu’nun bir not bırakıp evden gittiğini görüyor.

Belli bir zaman sonra tekrar aynı barda karşılaşan ikili geceyi tekrar beraber geçiriyor. Artık daha sık görüşmeye başlayan ikilinin ilişkisi normal ikili ilişkilerden biraz farklı. Duygu kafasına esince gelip, canı istediğinde yine bir not bırakıp ortadan kayboluyor.

Birbirlerinin telefon numarasını bile bilmeyen ikilinin sırrını çözmek için Duygu’yu takip etmeye karar veren Metin bu takibin sonunda hiç beklemediği bir bilgiye ulaşıyor ve ikilinin dünyayı değiştirme çabası izleyicileri karşılıyor.

Eğer birinci filmi izlediyseniz, aşağıdaki fragmanda serinin ikinci filmine ait ipuçlarını bulabilirsiniz. Henüz ilk filmi izlemediyseniz bu fragmanı spoiler olmaması için es geçebilirsiniz.

8. Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November)

Tür: Romantik, Dram

Oyuncular: Charlize Theron, Keanu Reeves, Jason Isaacs

Yine kişe diyebileceğimiz, yılların unutulmaz aşk filmlerinden biri Kasımda Aşk Başkadır’da Nelson Moss adlı işkolik bir adamı ana karakter olarak izliyoruz.

Ehliyet sınavında karşılaştığı Sara’nın teklifi üstüne aniden aynı evde yaşamaya başlayan ikili birbirine aşık oluyor. Üstelik Nelson, Sara’nın ilk aşkı!

Her şey çok güzel gidiyor gibi gözükse de aslında Nelson’ın Sara hakkında bilmediği önemli bir gerçek bulunuyor. Kanser hastası olan Sara’nın durumunu öğrendiğinde Nelson sevgilisinin hayata tutunma serüvenine ortak oluyor.

9. Amerikan Güzeli

Tür: Dram

Oyuncular: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch

Orta seviyedeki bir Amerikan ailesinin yaşadığı zor günlerde bu ailede baba rolünü üstlenen Lester’ın yaşadığı ikilemleri izliyoruz. Karısının orta yaş bunalımı ve kızının gençlik sorunları ile baş etmeye çalışan Lester yaşadığı monoton hayattan sıkılıyor.

İşi gücü bırakıp, daha genç ve dinamik hissettiği aktivitelere yoğunlaşan adam kendisini kızının yakın arkadaşlarından biri ile tuhaf bir ilişki içinde buluyor.

16 yaşındaki kızının arkadaşı Angela ile cinsel bir gerilim yaşayan Lester, bu hikâyedeki herkesin kaderinin farklı bir yöne gitmesine neden oluyor.

10. Sil Baştan (Eternal Sunshine of The Spotless Mind)

Tür: Dram, Komedi, Bilim Kurgu

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood

Sevgilisinden ayrılan genç bir adamın hatıralarını nasıl sildirdiğini anlatan, sinema tarihine damgasını vurmuş filmlerden birisi ‘Sil Baştan’. İlişkilerine ait tüm detayları hafızasından sildiren teknolojik bir deneye katılan ikilinin bu süreçte yaşadığı ilişkiyi izliyoruz.

Başlarda iyi gitse de sonradan tersine dönen ilişkide zamanla güzel anılar paylaşılıyor. Bu farkındalığa ulaştığında deneyi durdurmak isteyen Joel Barish isimli karakter ne yazık ki geç kaldığı için pişman oluyor.

11. Yeryüzündeki Son Aşk (Perfect Sense)

Tür: Romantik, Dram, Bilim Kurgu

Oyuncular: Eva Green, Ewan McGregor, Ewen Bremner

Michael isimli usta mutfak şefi, ikili ilişkilerinde bağlanma sorunu yaşayan genç bir adam. Susan ise despot görünümlü, işinde son derece uzman olan bir doktor.

Susan, hayatına uzun bir süredir kimsenin girmesine izin vermiyor ve tamamen işine odaklı bir hayat yaşıyor. Michael ile Susan’ın tanışıp yakınlaştığı sırada ise dünyayı etkisine alan yeni bir salgın ortaya çıkıyor. Bu salgın insanların duygularını yok ediyor.

Filmin ana konusu şu soru üstüne kurulu: Michael ve Susan’ın aşkı bu salgına rağmen hayatta kalabilecek mi?

Siz bu filmlerden hangisini izlemeyi düşünüyorsunuz? Önceden izleyip beğendikleriniz hangileri? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.