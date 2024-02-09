Sevgililer Günü Özel İndirimler Başladı: Amazon, MediaMarkt, Teknosa ve Dahası!

Yılın en romantik günü için geri sayım devam ederken, önde gelen e-ticaret markaları Sevgililer Günü'ne özel indirim sürecini başlattı.

İlk olarak Amazon, Mediamarkt ve Teknosa'nın başlattığı Sevgililer Günü indirimlerinde birçok farklı alanda ürünler büyük oranda indirime girmiş durumda.

Amazon Sevgililer Günü İndirimleri

Amazon'un birçok farklı kategoriden binlerce seçkin ürünü tüketicilerin beğenisine sunduğu Sevgililer Günü Fırsatları 14 Şubat'a kadar sürecek.

Kampanya boyunca birçok seçkin markanın yanı sıra ev aletlerinden elektronik ürünlere, kişisel bakımdan giyim ürünlerine kadar sevenleri mutlu edecek birçok ürün büyük indirimlerle tüketicilerle buluşacak.

Logitech G300s Kablolu Oyuncu Mouse - 754 TL

Maybelline New York Makyaj Seti - 299 TL

NPO RAF R5007 Hava Fritözü - 1.199 TL

L'Oréal Paris Wrinkle Expert Kırışıklık Karşıtı Gündüz Kremi - 139 TL

AGPTEK Bluetooth 5.2 Akıllı Saat - 949 TL

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 2'li Set - 134 TL

Amazon Sevgililer Günü indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

MediaMarkt Sevgililer Günü İndirimleri

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, Sevgililer Günü’ne özel bir dizi üründe indirim fırsatı sunuyor.

11 Şubat tarihine kadar geçerli olacak Sevgililer Günü Kampanyası kapsamında, tabletlerden kulak üstü kulaklıklara, akıllı telefonlardan LED TV’lere ve laptop sırt çantalarına kadar birçok ürün özel fırsatlarla satışa sunuluyor.

Apple 4. Nesil iPad Pro 11 128 GB Tablet - 29.999 TL

JBL Tune 520 BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 1.699 TL

Grundig 65 GHU 8500 Smart 4K Ultra HD LED TV - 24.999 TL

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB Akıllı Telefon - 60.999 TL

Lenovo Legion Active Bilgisayar Sırt Çantası - 1.099 TL

MediaMarkt Sevgililer Günü indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Teknosa Sevgililer Günü İndirimleri

Teknosa, Sevgililer Günü indirimlerinin başladığını açıkladı. İndirimlerin yanı sıra Sevgililer Günü için eğlenceli bir yarışma düzenleyen Teknosa, kazanan 3 çifte Kapadokya tatili hediye edecek.

Teknosa, Sevgililer Günü’ne özel birçok farklı kategoride binlerce üründe avantajlar sunuyor.

Wanbo Mini Projeksiyon Cihazı - 2.549 TL

Nespresso C140 Citiz Platinum Paslanmaz Çelik Kapsüllü Gümüş Kahve Makinesi - 5.999 TL

Razer Kraken X Lite Kbl Siyah Kulaklık - 1.299 TL

Citymate CS-600 Kasa Mavi Uzay Grafity 6.5" Bluetooth Hoparlörlü Elektrikli Kaykay Hoverboard ve Çanta - 6.249 TL

Apple MacBook Air 8 GB 256 GB SDD 13" - 27.999 TL

Awox Snow S5700 Sıcak Soğuk Su Sebili - 1.999 TL

Teknosa Sevgililer Günü indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.