Silikon Vadisi Nedir? Silikon Vadisi Nerede?

Silikon Vadisi nedir sorusunu soran çok sayıda kişi, Silikon Vadisi nerede sorusunun da yanıtını merak ediyor. Bu yazıda teknolojinin kalbinin attığı bölgeye dair merak edilen soruları detaylı bir şekilde yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve Silikon Vadisi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Dünya genelinde milyonlarca kişi her gün Silikon Vadisi'nde geliştirilen hizmetlerden yararlanıyor. Örneğin kullanıcılar Mac üzerinden Facebook'ta oturum açıyor, Twitter'da tweet atıyor, aklına takılan bir konu hakkında Google'da arama yapıyor.

Silikon ne demek sorusu, çoğu kişi tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyor. Hazırladığımız yazıda teknolojiye öncülük eden bölgeye dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Silikon Vadisi Nedir?

Teknoloji endüstrisinin konumlandığı Silikon Vadisi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birçoğuna ve teknoloji ile ilgili çok fazla sayıda startup şirketine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yer alan şirketlerden bazıları Apple, Facebook ve Google'dır.

Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan ve 355 milyar dolardan fazla değere sahip olan Apple Mac, iPad, iPhone gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli yazılımlar da üretiyor. Google, özellikle çevrim içi hizmetleri ile adından söz ettiriyor. Facebook ise dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi.

Silikon Vadisi'ni harita üzerinde gösteremezsiniz çünkü San Francisco Körfez Bölgesi'nin güneyinde konumlanan bölgenin gayriresmî ismidir. Silikon Vadisi, sadece coğrafi konuma değil, aynı zamanda bilgisayarlar dahil olmak üzere çoğu elektronik cihazın çalışmasını sağlayan en önemli ürünlerden bir tanesi olan silikon transistöre atıfta bulunur.

Söz konusu bölgenin tarihi ve başarısı güçlü bir üniversite araştırma topluluğunun etkisi, savunma bakanlığından sağlanan fonlar ve inovasyon adına riskli fikirleri finanse etmeye istekli bazı risk sermayedarı olmak üzere üç faktöre bağlıdır. Bunlar bölgenin teknoloji ve yaratıcılığın merkezi hâline gelmesini sağladı. Elbette burada girişimcilerin muhteşem fikirlerini de es geçmemek gerekiyor.

İçerisinde yüksek teknoloji barındıran bölgenin tarihi aslında İkinci Dünya Savaşı'nın öncesine kadar uzanıyor. Silikon Vadisi, Stanford Üniversitesi ve orada bulunan araştırma topluluğuyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

Stanford Üniversitesinden mezun olan William Hewlett ve David Packard, 1938 yılında Palo Alto'da bulunan evlerinin garajında hassas bir ses osilatörü geliştirdi ve ardından Hewlett-Packard şirketini kurdu. Profesör Fred Terman, Hewlett ve Packard'a Stanford'da geçirdikleri süre zarfında yol gösterdi.

Terman, Stanford Üniversitesinin mühendislik bölümünde profesördü fakat İkinci Dünya Savaşı esnasında Harvard Üniversitesinde yer alan gizli radyo araştırma laboratuvarına başkanlık etmesi istendi. Terman, savaş bittikten sonra Stanford'a geri göndü.

Fred Terman, 1955-1965 yılları arasında en iyi bilim insanlarını ve mühendisleri Stanford'da çalışması için ikna etmeye çalıştı ve teknoloji endüstrisinde gelişmekte olan şirketlerle bağlantı kurmaya başladı. Terman, öğrencilerini kendi şirketlerini kurmaya teşvik etti. Terman'ın çabaları, birçok kişinin ona "Silikon Vadisi'nin babası" demesine yol açtı.

Terman ayrıca Stanford Endüstri Parkı'nın da kurulmasına öncülük etti. Şu anda Stanford Araştırma Parkı olarak isimlendirilen bu alan, teknoloji endüstrisine ayrılmış bir arazi parçasıydı. 1953 yılında Hewlett-Packard, Lockheed ve General Electric gibi şirketler söz konusu bölgede ikamet etmeye başladı.

William Shockley, John Bardeen ve Walter Houser Brattain 1956 yılında transistörü icat etti ve bu nedenle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Shockley, Palo Alto'nun hemen yanında Shockley Semiconductor Laboratories şirketini kurdu.

1957 yılında Shockley'in sekiz çalışanı şirketten ayrıldı ve silikon entegre devrelerin seri üretimi için bir yöntem geliştirmek üzere kollarını sıvadı. Söz konusu kişiler Mountain View'da Fairchild Semiconductor isimli şirket kurdu.

Silikon entegre devreler sayesinde bir bilgisayarın ihtiyaç duyduğu binlerce transistör küçük bir silikon çipinin üzerine konumlandırıldı. Bu küçük silikon çipler bilgisayarların boyutunun önemli ölçüde küçülmesini sağladı. Bugün akıllı telefonların oldukça küçük boyutta olmasının da nedeni budur.

Söz konusu gelişme bilgisayar endüstrisinde devrim yarattı. 1970 yılında gelindiğinde endüstri yükselişe geçti. 1971 yılında ise Don Hoefler isimli bir gazeteci ilk kez Silikon Vadisi terimini kullandı. Böylelikle söz konusu bölge Silikon Vadisi olarak isimlendirildi.

Silikon Vadisi Nerede?

Yaklaşık olarak 40 kilometre uzunluğunda ve 16 kilometre genişliğinde olan Silikon Vadisi, San Francisco Körfez Bölgesi'nin güneyinde bulunuyor. Teknolojinin kalbi olan Silikon Vadisi bir şehrin ismi değildir. Bu bölge Mountain View, Palo Alto, Santa Clara, Sunnyvale dahil olmak üzere birden fazla şehri kapsar.

Çoğu kişi, Silikon Vadisi'nin resmi olmayan başkentinin birçok CEO ve şirket kurucusunun eğitim gördüğü Stanford Üniversitesine de ev sahipliği yapan Palo Alto olduğunu ifade ediyor. Bazıları ise teknoloji bölgesinin başkentinin aslında San Jose olduğunu düşünüyor.

Silikon Vadisi Şirketleri Listesi

Alphabet

Apple

Adobe

Microsoft

Dropbox

Cisco System

Wells Fargo

Visa

Meta

Shopify

Küresel bir teknoloji inovasyon merkezi hâline gelen Silikon Vadisi, çok sayıda teknoloji, internet ve yazılım şirketine ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şirketler de yer alıyor.

Silikon Vadisi'nde yer alan şirketler arasında yazılım devi Google'ın üst kuruluşu olan Alphabet, geliştirdiği iPhone ve Mac gibi ürünler ile adından sık sık söz ettiren Apple, Photoshop dahil olmak üzere pek çok yazılım sunan Adobe dahil olmak üzere pek çok şirket mevcut.

Bu yazıda Silikon Vadisi neresi dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.