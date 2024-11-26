Windows, Mac, iPhone ve Android'de Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Kullanıcılar bazen önemli dosyaları yanlışlıkla silebiliyor. Yanlışlıkla silmenin yanı sıra çökme, biçimlendirme hatası veya donanım arızası gibi sistem sorunları da veri kaybına yol açabiliyor.

Silinen dosyaların arasında önemli iş belgeleri, fotoğraflar ve kritik veriler olabilir. Böyle durumlarda kendinizi umutsuz, pişman ve stresli hissedebilirsiniz. Neyse ki silinen dosyaları kurtarmak mümkün.

Bu rehberde Mac, iPhone ve Android ve Windows'ta kaybolan dosyaları geri getirme işlemi için birkaç etkili yöntem sıralayacağız.

Veri Silme Nasıl Çalışır? (Kalıcı ve Geçici Silme)

Silme işlemi, verilerin sonsuza kadar kaybolmasına yol açar mı? Şaşırtıcı bir şekilde dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu veya Çöp Sepeti'nden silseniz bile eski dosya üzerine yazılana kadar aslında kaybolmaz ve saklanır. Bu süreci anlamak, veri kurtarmaya yönelik doğru yaklaşımı seçmek için oldukça önemlidir.

Geçici Silme: Silinen dosyalar Geri Dönüşüm Kutusu'na (Windows) veya Çöp Sepeti'ne (Mac) gider. Kullanıcılar bu dosyaları kolayca geri yükleyebilir.

Silinen dosyalar Geri Dönüşüm Kutusu'na (Windows) veya Çöp Sepeti'ne (Mac) gider. Kullanıcılar bu dosyaları kolayca geri yükleyebilir. Kalıcı Silme: Geri Dönüşüm Kutusu veya Çöp Sepeti'nden silinen dosyaları kurtarmak daha zordur fakat imkânsız değildir. Özel kurtarma araçları, üzerine yazılmadığı sürece verileri kurtarabilir.

Verilerin Kaybolmasının Nedenleri

Yanlışlıkla silme

Biçimlendirme hatası

Sistem çökmesi

Kötü amaçlı yazılımlar

Donanım arızası

Önemli dosyaları kaybetme nedeni ne olursa olsun verileri kurtarmak için bir sonraki bölümdeki yönteme başvurabilirsiniz.

Windows'ta Silinen Dosyaları Kurtarma

Windows'ta silinen dosyaları geri getirme işlemi için uygulanabilecek birkaç yöntem mevcut. Windows, dosya kurtarmayı kolaylaştıran Geri Dönüşüm Kutusu ve Dosya Geçmişi gibi birkaç seçeneğe sahiptir. Daha karmaşık senaryolar için EaseUS Data Recovery Wizard gibi gelişmiş araçlar güvenilir çözüm sunar. Biz her iki yöntemi de açıklayacağız.

Geri Dönüşüm Kutusu'nu Kullanma

Geri Dönüşüm Kutusu, bir dosyayı yanlışlıkla sildiğinizi fark ettiğinizde kontrol etmeniz gereken ilk yerdir. Silinen dosyaları geçici olarak depolayarak kurtarmayı basit ve hızlı hâle getirir. Dosyalar kalıcı olarak kaldırılmadığı veya Geri Dönüşüm Kutusu boşaltılmadığı sürece kolayca geri yüklenebilir.

Adım 1: Geri Dönüşüm Kutusu'nu açın.

Geri Dönüşüm Kutusu'nu açın. Adım 2: Silinen dosyayı bulun ve üzerine sağ tıklayın. "Geri Yükle" seçeneğini seçin.

Dosya Geçmişi'ni Kullanma

Silinen dosyaları Dosya Geçmişi aracılığıyla da kurtarabilirsiniz. Bu özellik, dosyalarınızın yedeklerini otomatik olarak oluşturur. Eğer bu işlev etkinleştirilmişse dosyayı geri yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Denetim Masası veya Görev Çubuğu'ndaki arama kısmından Dosya Geçmişi'ni açın.

Denetim Masası veya Görev Çubuğu'ndaki arama kısmından Dosya Geçmişi'ni açın. Adım 2: Geri yüklemek istediğiniz dosyaları bulun ve üzerine tıklayın.

Geri yüklemek istediğiniz dosyaları bulun ve üzerine tıklayın. Adım 3: Yeşil renkli geri yükle butonuna basın.

EaseUS Data Recovery Wizard ile Silinen Dosyaları Geri Getirme

Kayıp verileri kurtarma işlemi için en etkili yöntemlerden biri dosya kurtarma programı kullanmaktır. Bir yedekleme oluşturmamış olsanız bile EaseUS Data Recovery Wizard ile verilerinizi kurtarmanız mümkün. Bu güçlü araç, Windows'ta kalıcı olarak silinen dosyaların bile kurtarılmasını sağlar.

Adım 1: EaseUS Data Recovery Wizard programını bilgisayarınıza indirin ve yükelyin.

Adım 2: Programı açın ve dosyaların silindiği sürücüyü veya bölümü seçin. Geri Dönüşüm Kutusu, masaüstü veya herhangi bir klasör gibi belirli konumları da seçebilirsiniz. Daha sonra aramayı başlatmak için "Search for Lost Data" butonuna basın.

Adım 3: Tarama tamamlandıktan sonra bulunan dosyaların bir listesini göreceksiniz. Sonuçları filtreleyebilir veya aradığınız dosyayı hızlı şekilde bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

Adım 4: Dosyaları yerel depolama bölümüne veya bir bulut sürücüsüne geri yüklemek için "Recover" seçeneğini seçin.

EaseUS Data Recovery Wizard Kullanmanın Avantajları

Kolay kullanım

Yüksek başarı oranı

Zengin özellikler

Ön izleme imkânı

Uyumluluk

EaseUS Data Recovery Wizard'ın Temel Özellikleri

Her tür dosyayı kurtarma

Herhangi bir depolama bölümünden veri kurtarma

Tüm dosya sistemlerinden verileri geri yükleme

Bitlocker veri kurtarma

Kurtarmadan önce dosyaları ön izleme

NAS veri kurtarma

EaseUS Data Recovery Wizard'ı deneyebilir ve silinen dosyaları sorunsuz şekilde kurtarabilirsiniz.

Mac'te Silinen Dosyaları Geri Getirme

Tıpkı Windows kullanıcıları gibi Mac kullanıcıları da yanlışlıkla silme, sistem çökmesi, donanım arızası gibi çeşitli nedenlerden dolayı veri kaybı yaşayabilir. Mac cihazlarda veri kurtarma için Time Machine özelliğini kullanabilir veya daha karmaşık senaryolar için EaseUS Data Recovery Wizard for Mac tercih edebilirsiniz.

Time Machine ile Veri Kurtarma

Time Machine, Apple'ın Mac için yerleşik yedekleme çözümüdür. Mac'teki dosyaları otomatik yedekler. Bu işlem için verileriniz kaybolmadan önce Time Machine özelliğini etkinleştirmiş ve yedeklemeyi tamamlamış olmanız gerekiyor.

Adım 1: Time Machine özelliğiyle ayarladığınız depolama cihazını Mac'e bağlayın.

Time Machine özelliğiyle ayarladığınız depolama cihazını Mac'e bağlayın. Adım 2: Silinen dosyanın bulunduğu klasörü görüntüleyin. Apple menüsünden Sistem Tercihleri'ni seçin. Ardından Time Machine özelliğine girin.

Silinen dosyanın bulunduğu klasörü görüntüleyin. Apple menüsünden Sistem Tercihleri'ni seçin. Ardından Time Machine özelliğine girin. Adım 3: Dosyaları seçin ve "Geri Yükle" butonuna tıklayın.

Time Machine kullanımına ilişkin kapsamlı kılavuz ve adım adım talimatlar içeren Mac'te Time Machine'den fotoğraf geri getirme rehberine de göz atabilirsiniz.

EaseUS Data Recovery Wizard for Mac ile Silinen Verileri Geri Getirme

Mac'teki verileri kolayca kurtarmak istiyorsanız EaseUS Data Recovery Wizard for Mac programını kullanabilirsiniz. Uyumluluğu ve gelişmiş özellikleri ile bu araç, diğer yöntemler başarısız olduğunda güvenilir ve etkili bir çözüm sunar. Yanlışlıkla silme, biçimlendirme ve sürücü sorunu gibi senaryolarda oldukça etkilidir.

Adım 1: EaseUS Data Recovery Wizard on your Mac programını indirip yükleyin.

Adım 2: Programı açın ve dosyaların silindiği sürücüyü seçin.

Adım 3: Silinen dosyaları hızlıca bulmak için filtre özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin fotoğraf kurtarmak istiyorsanız "Type" seçeneğini seçin ve ardından Pictures'e tıklayın.

Adım 4: Silinen dosyaları geri yüklemek için "Recover" seçeneğine basın. Ayrıca kurtarma işleminden önce dosyaları ön izleyebilir ve yeni bir konuma kaydedebilirsiniz.

iPhone ve Android'de Silinen Dosyaları Kurtarma

Tıpkı Windows ve Mac'te olduğu gibi mobil cihazlarda da yanlışlıkla silme nedeniyle veri kaybı yaşanabilir. Neyse ki iPhone ve Android'de silinen dosyaları geri getirme işlemini sağlayabilecek etkili yöntemler mevcut.

iPhone'da Silinen Dosyaları Geri Getirme

iPhone'larda veri kurtarma işlemi için çeşitli yollar bulunuyor ancak kolaylık ve konfor söz konusu olduğunda EaseUS ön plana çıkıyor. EaseUS MobiSaver iPhone, iPad, iTunes ve iCloud yedeklemelerinden veri kurtarmak için en iyi araçtır.

EaseUS MobiSaver ile fotoğrafları, videoları, mesajları, kişileri ve hatta arama geçmişini kurtarabilirsiniz. EaseUS MobiSaver programını bilgisayarınıza indirmeniz ve iPhone'u bilgisayara bağlamanız yeterlidir.

Adım 1: iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın ve EaseUS MobiSaver programını açın. "Recover from iOS device" seçeneğini seçin. iOS cihazınız algılandığında "Start" butonuna basın.

Adım 2: Birkaç dakika bekleyin ve cihazınızı taramasına izin verin.

Adım 3: "Recover" butonuna tıklayarak dosyaları seçin ve kurtarma sürecini başlatın.

Android'de Silinen Dosyaları Kurtarma

EaseUS MobiSaver, Android'de silinen verileri geri getirme işlemi için basit ve etkili bir yol sunar. Bu Android veri kurtarma aracı kaybolan kişileri, SMS'leri, fotoğrafları, videoları, ses dosyalarını veya belgeleri doğrudan telefonunuza hızlı şekilde geri yükleyebilir.

Adım 1: Android cihazınıza EaseUS MobiSaver'ı indirin ve yükleyin. Uygulamayı açın ve kayıp dosyaları taramak için "Start Scan" butonuna basın.

Android cihazınıza EaseUS MobiSaver'ı indirin ve yükleyin. Uygulamayı açın ve kayıp dosyaları taramak için "Start Scan" butonuna basın. Adım 2: Tarama süreci başladığında silinen dosyalar ekranda görünecektir. Dosya boyutu, format ve diğer kriterleri seçerek filtrelemek için ayarlar menüsünü açın.

Tarama süreci başladığında silinen dosyalar ekranda görünecektir. Dosya boyutu, format ve diğer kriterleri seçerek filtrelemek için ayarlar menüsünü açın. Adım 3: Tarama tamamlandıktan sonra kurtarmak istediğiniz dosyaları seçin ve "Recover" butonuna basın. Kurtarılan dosyaları görüntülemek için göz simgesine basın.

Veri Kaybı Nasıl Önlenir?

Veri kaybetme olasılığını en aza indirmek için veri yedekleri oluşturmak önemlidir. Verilerinizi düzenli olarak yedeklemek, veri kaybını önlemenin en etkili yollarından biridir. Yedekleme oluşturmak için USB sürücüleri, harici sabit sürücüleri veya bulut depolamayı kullanabilirsiniz.

Veri Koruma İçin Bulut Depolamayı Kullanma

Bulut depolama, verilerinizi yedeklemek ve korumak için güvenilir bir yol sunar. Bulut depolama kullanmanın faydaları:

Erişilebilirlik: Dosyalara her yerden ve her cihazdan erişim imkânı

Dosyalara her yerden ve her cihazdan erişim imkânı Otomatik senkronizasyon: Birçok bulut hizmeti, dosyaları otomatik olarak senkronize eder.

Birçok bulut hizmeti, dosyaları otomatik olarak senkronize eder. Güvenlik: Bulut depolama sağlayıcıları verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için şifreleme teknolojisi sunar.

Verileri Korumak İçin Başvurulabilecek En İyi Yöntemler

Dosyaları silmeden veya sürücüleri biçimlendirmeden önce iki kez kontrol edin.

Sisteminizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyun.

İşletim sistemini düzenli olarak güncelleyin.

Sürücülerinizde yeterli boş alan bırakın.

Yanlışlıkla değişiklik yapılmasını ve silinmesini önlemek için önemli sürücülerde yazma koruması kullanın.

Sonuç

Cihazlarınızdaki çeşitli sorunlar nedeniyle beklenmedik şekilde veri kaybedebilirsiniz ancak doğru yöntem ve araçlarla önemli dosyaları kurtarabilir ve olası kayıpları önleyebilirsiniz. Kayıp verilerinizi geri yüklemek için birden fazla yöntem mevcut.

Ayrıca düzenli veri yedekleme ve bulut depolamadan yararlanma gibi proaktif adımlar atarak gelecekte veri kaybı riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Güvenilir yedekleme çözümleriyle hazırlıklı olmanın değerli verilerinizi korumak için gerekli olduğunu her zaman hatırlayın.