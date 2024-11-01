Mac ve Windows'ta Silinen Dosyaları Kurtarma: En Pratik Çözüm!

Bilgisayar kullanırken meydana gelen bir sorundan dolayı veya yanlış bir işlem uygulanması nedeniyle bazı önemli dosyalar silinebiliyor. Bu sorun ile karşılaşan kullanıcıların büyük bir kısmı silinen dosyaları geri getirme işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor.

Silinen dosyaları kurtarma Windows 10 işletim sisteminin yanı sıra Windows 11, Mac, iPhone, Android, SD kart, USB bellek veya Google Drive gibi platformlar için de geçerli. Bu rehberde silinen veya kaybolan dosyalarınıza yeniden erişmenizi sağlayacak yöntemleri sıralayacağız.

Windows'ta Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Windows 10 veya Windows 11'de dosyalar silindiğinde hemen bilgisayardan kaldırılmaz. Bunun yerine silinen dosyalar için geçici bir depolama alanı olan Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınır. Bu, dosyaları yanlışlıkla sildiyseniz geri erişebilmenizi sağlar.

Ancak Geri Dönüşüm Kutusu'nu boşaltırsanız veya klavye kısayolu kullanarak dosyaları kalıcı olarak silerseniz bu dosyalar görünür dosya sisteminden kaldırılır.

Bu dosyalar teknik olarak hâlâ sabit diskinizde mevcut olsalar da kapladıkları alan yeni veriler için kullanılabilir olarak işaretlenir. O alan üzerine yeni veriler yazılmadığı sürece silinen dosyalar özel yazılımlar kullanılarak geri alınabilir.

Bu nedenle, dosyalarınız kaybolduğunda veya silindiğinde endişelenmeyin. Dosyalarınıza tekrar erişebilmek için hâlâ birçok yol mevcut.

Silinen Dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu'ndan Kurtarma

Dosyaları yanlışlıkla sildiyseniz sadece birkaç adımda Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kurtarabilirsiniz.

Adım 1: Masaüstünde bulunan Geri Dönüşüm Kutusu'na çift tıklayın.

Adım 2: Kurtarmak istediğiniz dosyalara sağ tıklayın.

Adım 3: "Geri Yükle" butonuna basın.

Bazı kullanıcılar, sildikleri dosyaları kalıcı olarak silmemesine rağmen Geri Dönüşüm Kutusu'nda bulamayabiliyor. Bunun üç nedeni olabilir: Sistemin Geri Dönüşüm Kutusu'nda uzun süredir duran dosyaları otomatik olarak temizlemesi, silinen dosyanın çok yüksek boyutlu olması ve Geri Dönüşüm Kutusu'nun depolama sınırına ulaşması.

Veri Kurtarma Programı ile Silinen Dosyalar Geri Getirilir?

Dosya kurtarma programları arasında öne çıkan EaseUS Data Recovery Wizard, kalıcı olarak silinen dosyaları yedekleme olmasa bile etkili şekilde kurtarabiliyor. Silinen dosyalar için sabit sürücüyü tarayan bu programlar, çeşitli depolama cihazlarından dosyalara tekrar erişilebilmesine imkân tanıyor.

EaseUS Data Recovery Wizard, silinen fotoğraf, video, belgeleri kurtarıyor ve hatta biçimlendirme nedeniyle kaybolan verileri de geri getiriyor. Bunların yanı sıra kötü amaçlı yazılım nedeniyle erişilemeyen verileri de kurtarma yeteneğine sahip.

Ön izleme özelliği sayesinde hangi dosyaların kurtarıldığına göz atma imkânı da mevcut. Programı satın almadan önce ücretsiz sürümü indirip deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde yalnızca 2 GB dosya sınırı bulunuyor.

EaseUS Data Recovery Wizard'ın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

SD kart, USB bellek, HDD, SSD ve daha çok sayıda depolama cihazından silinen dosyaları geri getirebilir.

Fotoğraf, video ve belge dahil olmak üzere kaybolan veya silinen dosyaları kurtarır.

Yazılım, yanlışlıkla silme ve biçimlendirme nedeniyle kaybolan verilere yeniden erişilebilmesini sağlar.

Virüs veya diğer zararlı yazılımlardan etkilenen bilgisayardaki verileri de kurtarır.

Ön izleme özelliği, kullanıcıların kurtarma işlemini tamamlamadan önce hangi dosyaların kurtarılacağını görmesini sağlar.

Manuel Yedekleme ile Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Yedeklemeler önemli dosyalarınızı kaybetmemek için büyük bir öneme sahiptir ve bir veri kaybı senaryosunda hayat kurtarıcı olabilir. Dolayısıyla verilerinizi düzenli olarak yedeklediyseniz yalnızca birkaç adım ile dosyalarınıza tekrar erişebilirsiniz.

Adım 1: Yedekleme yaptığınız depolama cihazını bilgisayarınıza bağlayın.

Adım 2: Dosya Gezgini'ni açın ve depolama cihazındaki silinmiş dosyaları bulun.

Adım 3: Cihazdan kurtarmak istediğiniz dosyaları dosyaları bilgisayara kopyalayın, taşımayın.

Dosya Geçmişi Özelliği ile Silinen Dosyaları Kurtarma (Programsız)

Bir dosyayı yanlışlıkla sildiyseniz ve artık Geri Dönüşüm Kutusu'nda değilse herhangi bir özel program kullanmadan dosyayı geri getirebilirsiniz. Bu, kaybolan veya silinen dosyaların eski sürümlerini kurtarmanıza olanak tanıyan Windows özelliğidir.

Windows 11 veya Windows 10'da silinen dosyaların "Dosya Geçmişi" özelliğini kullanarak nasıl kurtarabileceğinizi aşağıda açıkladık.

Windows 10/8.1/8 için

Adım 1: Denetim Masası'nı açın.

Adım 2: Dosya Geçmişi'ne girin.

Adım 3: Silinen dosyaları kurtarmak için yeşil renkli geri yükle butonuna basın.

Windows 7 için

Adım 1: Başlat butonuna basın ve ardından Bilgisayar'ı seçin. Kaybolan dosyanızın yer aldığı klasöre sağ tıklayın.

Adım 2: "Önceki sürümleri geri yükle" butonuna basın.

Adım 3: Silinen dosya veya klasörün önceki sürümlerini gösteren, her biri belirli tarih ve saatlere sahip liste görünecek. Geri yüklemek istediğiniz sürümü seçin ve "Geri Yükle" seçeneğini seçin.

Mac'te Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Mac'te silinen dosyaları geri getirme işlemi için birden fazla yöntem bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde kaybolan veya silinen dosyalara yeniden erişebilirsiniz.

Silinen Dosyaları Çöp Sepeti'nden Kurtarma

Adım 1: Çöp Sepeti'ni açın.

Adım 2: Geri yüklemek istediğiniz dosyayı bulun ve üzerine tıklayın.

Adım 3: Alternatif olarak dosyayı sürükleyip farklı bir konuma bırakabilirsiniz.

Time Machine ile Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

Time Machine, kullanıcıların harici bir depolama cihazına saatlik, günlük veya haftalık olarak otomatik yedeklemeler yapmasına imkân tanıyan bir maCOS özelliğidir. Depolama cihazı dolduğunda sistemin en eski dosyaları silebileceğini unutmamak gerekiyor.

Time Machine'den dosyaları geri yüklemek için dosyalarınız kaybolmadan önce onu kurmuş ve yedeklemeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. İşte bu özellik ile dosyaları kurtarmak için yapmanız gerekenler:

Adım 1: Time Machine ile ayarladığınız depolama cihazını Mac'e bağlayın.

Adım 2: Apple menüsüne girin ve Sistem Tercihleri'ni seçin. Ardından Time Machine özelliğine tıklayın.

Adım 3: Kurtarmak istediğiniz dosyayı bulun ve "Geri Yükle" butonuna basın.

Veri Kurtarma Programı ile Silinen Dosyaları Geri Getirme

Mac'te tıpkı Windows'ta olduğu gibi dosya kurtarma yazılımı hayat kurtarıcı olabilir. Silinen dosyaları geri getirme ve kaybolan dosyaları kurtarma amacıyla kullanılan bu yazılımlar, silindikten sonra Çöp Sepeti boşaltılmış olsa bile HDD ve SSD'de henüz üzerine yeni veri yazılmamış tüm dosyaları bulabilir. Dosya kurtarma olasılığınızı artırmak için EaseUS Data Recovery for Mac gibi bir yazılımı harici SSD'ye indirebilirsiniz.

Editörün notu: Bu içerik, Easeus ile ücretli iş birliğini içermektedir.