Silinen Instagram Gönderileri Nasıl Geri Getirilir?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformları içerisindeki Instagram’da keşfedilmeyen birçok özellik var. Bu özelliklerden biri de silinen gönderilerin geri getirilmesidir. Aniden bir anda iyi düşünülmeden ya da yanlışlıkla Instagram gönderileri silinebilir.

Böyle durumlarda silinen Instagram gönderileri kurtarma işlemine başvurulabilir. Biz de bu rehberde sizin için Instagram’da silinen gönderilerin nasıl kurtarılacağından bahsedeceğiz.

Instagram Silinen Gönderileri Geri Getirme Yöntemleri

Instagram silinen gönderileri görme ve geri getirme işlemi için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak Instagram uygulaması açılır.

Uygulama menüsü içerisinden “Hareketlerin” başlığına tıklanır.

Arşivlenen ve kaldırılan içeriklerin alt başlığında konumlanan “Yakınlarda Silinenler” alanına gidilir.

Son 30 günde silinen tüm gönderilere “Yakınlarda Silinenler” alanından ulaşılıp geri getirilebilir.

Yalnız “Yakınlarda Silinenler” kısmındaki gönderiler silinmesinden itibaren 30 günlük süreden sonra kalıcı silinirler. Akabinde geri yüklenme gibi bir durumları yoktur.

Instagram Silinen Gönderileri Kurtarmak için “Yakınlarda Silinenler” Alanına Nasıl Bakılır?

Instagram yakında silinenleri geri getirme işlemi içinde aşağıdaki yöntemler takip edilmeli;

Instagram uygulamasına giriş yapılır.

Profil simgesine tıklanarak ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç çizgi şeklinde belirtilen menüye giriş yapılır.

Menü altında yer alan “Hareketlerin” seçeneği üzerinden “Yakınlarda Silinenler” klasörüne gidilir.

Yukarıda belirtilen adımlar, tüm cihazlarda aynı şekilde ilerler. Bu adımlar sayesinde Instagram’da paylaşılan fakat sonrasında silinen tüm gönderilere ulaşılabilir. Instagram gönderilerinin yeniden yüklenmesi için yakınlarda silinen klasöründe yer alan gönderiye basılır.

Ekranın sağ üst kısmında konumlanan üç nokta şeklindeki simgeye tıklanarak “Geri Yükle” ya da “Profile Geri Yükle” seçeneklerinden herhangi biri üzerinden işlem sonlandırılır. Instagram’ın kendi sunucusu üzerinde silinen gönderiler 30 gün Saklanabiliyor. Ancak platform, kullanıcılarına hikayeler için bir istisna sunuyor.

Bu istisna kapsamında 24 saat önce silinen hikayelere de yeniden ulaşılabiliyor. Bahsettiğimiz özellik sayesinde örneğin, Instagram hesabınız hacklendi ve bununla bağlantılı olarak gönderilerinizi de hackleyen kişi sildi. Böyle bir durumda hesap kurtarıldıktan sonra 30 gün içerisinde gönderiler kurtarılabilir.