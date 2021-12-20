Silinen YouTube Videolarını Kurtarmak İçin 4 Yol

YouTube, bilgi almak ve eğlenmek gibi çok amaçlı bir video barındırma hizmetidir. YouTube’da herkesin bir kanalı olabilir, herkes kanalına bir video yükleyebilir. YouTube kanalınıza yüklediğiniz bu videoları bazı bahtsızlıklar sonucunda kaybedebilirsiniz ancak endişelenmenize gerek yok çünkü silinen YouTube videolarını kurtarmak mümkündür.

Bu yazıda, silinen YouTube videolarını kurtarmanın yollarını sizlerle paylaşarak YouTube kanalınıza yüklediğiniz videoların silinmesi durumunda neler yapabileceğinize dair bilgilendirdik. İşte silinen YouTube videolarını kurtarmak için 4 yol!

Silinen YouTube Videolarını Kurtarmak İçin Ne Yapılabilir?

YouTube videolarınız sizin için çok büyük bir öneme sahip olabilir. YouTube videolarınız silindiğinde videolarınızı nasıl geri yükleyebileceğinizi yani silinen YouTube videolarını kurtarmak için neler yapabileceğinizi bilmeniz gerekir. YouTube kanalınızda yer alan videolarınız silinir ise aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

1. Video Yedeklemeleri

YouTube kanalınızda bulunan videonuz silinir ise ilk olarak video yedeklemelerini kontrol edin. Video yedeklemeleri, YouTube kanalınızdan silinen videoları kurtarmada çok önemli bir role sahiptir. YouTube’un video yedekleme bölümünü açın, silinen YouTube videonuzu bulun. Video yedeklemeleri etkinleştirilmemiş ise bu yöntem size yardımcı olmayacaktır, bu durumda diğer yöntemleri kontrol edebilirsiniz.

2. WayBack Machine

YouTube kanalınızdan silinen videoları video yedeklemeleri ile kurtaramıyorsanız WayBack Machine ile kurtarmayı deneyebilirsiniz. WayBack Machine, internette yer alan tüm siteleri içeren dijital bir arşivdir. YouTube videonuzun da orada arşiv olarak karşınıza çıkma olasılığı çok yüksektir. WayBack Machine’ı kullanarak videonuzu kurtarabilirsiniz.

Silinen YouTube videolarını WayBack Machine’ı kullanarak kurtarmak için belirtilen adımları takip edebilirsiniz:

Archive.org adresini açın ve YouTube videonuzun URL’sini kutunun içerisine yapıştırın.

WayBack Machine, YouTube videonuzun URL’sini kutunun içine yapıştırınca size o zamanlarda bulunan videonuzu görüntüleme imkânı verecektir.

3. Destek Ekibine Başvurmak

YouTube kanalınızdan silinen videonuzu kurtarmak için hiçbir yazılım kullanmadan yapılabileceklerin sonunda destek ekibine başvurmak yer alıyor. YouTube’un destek ekibi ile iletişime geçerek videonuzu kurtarmalarını rica edebilirsiniz. Bunun için destek ekibine bir e-posta göndermeye ihtiyacınız vardır.

4. Silinen Videoları Cihazdan Kurtarma

YouTube kanalından silinen videoları kurtarmak için yukarıdaki yöntemleri denediyseniz ve hiçbir sonuç alamadıysanız silinen videoları cihazdan kurtarma yöntemini kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanabilmek için YouTube videosunu oluşturduğunuz cihazın hâlâ sizde olması gerekir. Cihazınızdan da silinen videoyu kurtarmak için bir veri kurtarma yazılımı kullanabilirsiniz.