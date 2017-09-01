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Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Kurtarma Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Kurtarma Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Pek çok kullanıcının daha önce baş belası olan yanlışlıkla dosya silme korkusu, dosya kurtarma programlarının hayatımıza girmesiyle bir anda çözüldü. Silinmiş dosyaları geri getirme konusunda hızlı ve kolay bir çözüm sunan dosya kurtarma programları ile artık verilerin geri dönüşü sağlanabiliyor. Üstelik bu alanda kullanılabilecek birçok basit ve ücretsiz dosya kurtarma programları bulunuyor. 

Bugün sizlerle Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi dosya kurtarma programları listemizi paylaşacağız. Sildiğiniz verileri kolaylıkla geri getirebileceğiniz bu programları hazırlarken, kolay kullanılabilir olmasına ve ücretsiz olmasına dikkat ettik. İşte en iyi ücretsiz dosya kurtarma programları:

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ADRC Data Recovery Tools ADRC Data Recovery Tools
ADRC Data Recovery Tools ADRC Data Recovery Tools, verilerinizi kurtarmak, sistem imajı almak için kullanabileceğiniz ufak boyutlu ve ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
Bplan Data Recovery Software Bplan Data Recovery Software
Bplan Data Recovery Software Bplan Data Recovery Software ile silinen dosyalarınızı geri getirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
CD Recovery Toolbox CD Recovery Toolbox
CD Recovery Toolbox Çizilmiş, bozulmuş ya da okunamayan optik medyalardan dosyalarınızı kurtarabilirsiniz. Kolay ve kullanışlı bir ara yüze sahip yazılım sayesinde CD, DVD, HD DVD, Blu-Ray gibi optik medyalardan dosya kurtarma yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Disk Drill Disk Drill
Disk Drill Disk Drill, nadir olarak bulunan hem ücretsiz hem de başarılı bir şekilde çalışan dosya kurtarma programlarından bir tanesi. ÜCRETSİZ
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition kullanarak yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kurtarabilirsiniz DENEME SÜRÜMÜ
FreeUndelete FreeUndelete
FreeUndelete Yanlışlıkla sildiğiniz veya herhangi bir neden ile silinen dosyaları geri getirmeye yarayan ücretsiz bir dosya kurtarma programı. ÜCRETSİZ
Glary Undelete Glary Undelete
Glary Undelete Glary Undelete ile silinen dosyalarınızı kurtarabilmeniz mümkün ÜCRETSİZ
MiniTool Power Data Recovery Free Edition MiniTool Power Data Recovery Free Edition
MiniTool Power Data Recovery Free Edition Bilgisayarınızdaki sildiğiniz dosyaları geri getirmek ve kurtarmak için bu ücretsiz programı deneyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Orion File Recovery Software Orion File Recovery Software
Orion File Recovery Software Orion File Recovery Software ile silinen dosyalarınızı geri getirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Pandora Recovery Pandora Recovery
Pandora Recovery Diskinizde bulamadığınız kayıp dosyaları veya yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek için kullanabileceğiniz güzel dizayn edilmiş ücretsiz bir program Pandora Recovery ile yüzünüz gülecek. ÜCRETSİZ
PC Inspector File Recovery PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery PC Inspector File Recovery ücretsiz bir dosya kurtarma yazılımıdır ÜCRETSİZ
Puran File Recovery Puran File Recovery
Puran File Recovery Puran File Recovery ücretsiz bir silinen dosyaları kurtarma çözümüdür ÜCRETSİZ
Recuva Recuva
Recuva Recuva, bilgisayarınızdan bilerek ya da yanlışlıkla silmiş olduğunuz dosyaları geri getirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir silinen dosyaları geri getirme programıdır. ÜCRETSİZ
Restoration Restoration
Restoration Restoration, geri dönüşüm kutusundan silinen dosyalarınızı kurtarmak için kullanabileceğiniz ufak bir araç. ÜCRETSİZ
SoftPerfect File Recovery SoftPerfect File Recovery
SoftPerfect File Recovery SoftPerfect File Recovery, kurulum gerektirmeyen kullanımı son derece basit bir dosya kurtarma programı. ÜCRETSİZ
UndeleteMyFiles UndeleteMyFiles
UndeleteMyFiles UndeleteMyFiles sade arayüzü ile silinmiş dosyaları geri getirme konusunda size hızlı ve kolay bir çözüm sunan ücretsiz bir dosya kurtarma aracı. ÜCRETSİZ
Wise Data Recovery Wise Data Recovery
Wise Data Recovery Wise Data Recovery ile bilgisayarınızdan yanlışlıkla veya bir hata sonucu silinen dosyaları ücretsiz bir şekilde geri getirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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