Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Kurtarma Programları

Pek çok kullanıcının daha önce baş belası olan yanlışlıkla dosya silme korkusu, dosya kurtarma programlarının hayatımıza girmesiyle bir anda çözüldü. Silinmiş dosyaları geri getirme konusunda hızlı ve kolay bir çözüm sunan dosya kurtarma programları ile artık verilerin geri dönüşü sağlanabiliyor. Üstelik bu alanda kullanılabilecek birçok basit ve ücretsiz dosya kurtarma programları bulunuyor.

Bugün sizlerle Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi dosya kurtarma programları listemizi paylaşacağız. Sildiğiniz verileri kolaylıkla geri getirebileceğiniz bu programları hazırlarken, kolay kullanılabilir olmasına ve ücretsiz olmasına dikkat ettik. İşte en iyi ücretsiz dosya kurtarma programları: