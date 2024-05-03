Telefonunuz cebinizdeyken gelen bildirimleri göremiyorsanız Siri, size gelen bildirimleri sesli bir şekilde dile getiriyor. Böylece AirPods veya başka bir kulaklık kulağınızdayken bildirimlerden haberdar olma şansınız oluyor.

Benzer şekilde telefonunuz şarjdayken veya siz başka bir işle meşgul olduğunuzda da bildirimlere erişmek için Siri’den yararlanma şansınız oluyor. Fakat, bazen bu bildirimler rahatsız edici olabiliyor. Böyle anlarda kullanıcıların aklına gelen ilk soru ‘Siri bildirim okuma nasıl kapatılır?’ oluyor.

Bu yazımızda Siri’nin bildirim okuma özelliğini nasıl aktifleştirip kapalı hale getirebileceğinizi adım adım anlatıyoruz. İşte, Siri bildirim seslendirmelerini kapatma işlemi için yapmanız gerekenler!

Siri Bildirim Okuma Nedir?

Kulaklıklarınızı taktınız, bir yerden bir yere gidiyorsunuz veya spor antremanındasınız. Böyle zamanlarda telefonunuza gelen bildirimleri sesli biçimde dile getiren akıllı asistan Siri işinizi kolaylaştırıyor.

Gelen bildirimleri seslendirerek sizi anlık mesajlardan haberdar ediyor. Bu sırada müzik dinliyorsanız, Siri seslendirmesi araya girerek müziğin kesilmesine neden oluyor.

Cep telefonunuz her titrediğinde cihazı çantanızdan veya cebinizden çıkarıp bildirimleri kontrol etmek yerine Siri’nin bu özelliğini aktif hale getirmeniz yeterli oluyor.

Bildirimleri duymak istemediğinizde ise Siri’nin bildirim okuma fonksiyonunu kapalı hale getirmelisiniz. Her ikisi için de izlemeniz gereken adımları sizin için sıraladık.

Siri Bildirim Okuma Nasıl Kapatılır/ Açılır?

Siri bildirim seslendirme özelliğini kapalı veya açık olarak ayarlamak için öncelikle iPhone’da Ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor.

Bu kısımda yer alan ‘Bildirimler’ menüsüne tıklayın.

Siri sekmesinde ‘bildirimleri seslendir’ seçeneğine dokunun.

Bu menüde en üstte yer alan ‘bildirimleri seslendir’ seçeneğini kapalı konuma getirerek tamamen Siri seslendirmelerini pasif hale getirebilirsiniz.

Aşağıda yer alan ‘kulaklık’ seçeneğine tıklayıp kulaklığa gelen bildirimleri açık / kapalı konuma getirebilirsiniz.

CarPlay seçeneğini ise uyumlu cihazlarda Siri seslendirmelerini aktif ya da pasif hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek bildirimleri kapalı hale getirdiğinizde müzik keyfiniz Siri bildirimleri ile bölünmez. Rahatsız edilmek istemediğiniz anlarda Siri otomatik olarak bildirimleri sesli bir şekilde size iletmeyi bırakır.

Siz bu özelliği aktif olarak kullanıyor musunuz? Yoksa Siri bildirimlerinden rahatsız olduğunuz zamanlar oluyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!