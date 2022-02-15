Siri Nedir? Nasıl Kullanılır?

Siri nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Android'den iOS'e geçenlerin merak ettiği Siri asistan hakkında en çok sorulan sorular bunlardan oluşuyor.

Kullanıcıların merakını gidermek için ses ve yetenek bakımından son birkaç yılda kendini inanılmaz geliştirilen Siri'nin nasıl aktif edileceğinden (etkinleştirileceğinden) kullanılabilecek komutlara kadar her türlü bilgiye bu makaleden ulaşabilirsiniz.

Siri Nedir? Ne İşe Yarar?

Siri, Apple'ın iOS, watchOS, MacOS, tvOS işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunan bir kişisel asistan. iOS 5 sürümünden beri iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda yer almaya başladı ancak Türkçe dil desteği iOS 8.3 güncellemesi ile geldi. İlk olarak iOS cihazlarda bulunsa da sonrasında Apple TV, Mac ve Apple Watch’a eklendi.

Siri asistan; iPhone, iPad, Mac, Apple Watch kısacası tüm Apple cihazlarda her daim komutumuzu bekleyen bir asistan. Türkçe dil desteği ve yapabildikleri ile şu anda açık ara en iyi kişisel asistan olduğu söylenebilir.

Android kullanıcılarının asla sesini duyamayacağı Siri, iOS 11 güncellemesi ile robotumsu sesini kaybetti ve artık onunla konuştuğunuzda gerçekten bir insanla konuşuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Doğal konuşmasının yanında kullanıcıyı daha iyi anlayan, her daim yanında olduğunu hissettiren çok daha akıllı bir asistan haline geldi.

Tabii ki en iyi yanı Türkçe konuşabilmesi ve Türkçe söylenenleri anlayabilmesi. Arada şakalar, espriler de yaparak bizleri şaşırtıyor.

Siri'yi Seslendiren Kim? Siri'yi Kim Seslendiriyor?

Siri'yi İngilizce seslendiren kişi: Susan Bennett

Susan Bennett Siri'yi Türkçe seslendiren kişi: Yelda Uğurlu

Apple cihazınızı İngilizce dile ayarladıysanız işittiğiniz ses Susan Bennett’e ait. Türkçe dil ayarlıysa Yelda Uğurlu ile konuşmuş oluyorsunuz. İki isim de seslendirme sanatçısı.

Siri'nin iOS 11 ile daha doğal konuşmaya başladığını belirtmiştik. Ne yazık ki aynısını Türkçe seslendirmede söylemek pek mümkün değil. Bu arada Siri'nin sesini değiştirme gibi seçeneğiniz de var ama belirtmeden geçmemek gerekiyor: Kimin seslendirdiği bilinmeyen erkek sesi elbette kadın sesi ile karşılaştırılmayacak kadar kötü.

Siri Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

Ayarlara girin.

"Siri ve Arama" seçeneğine dokunun.

"Hey Siri'yi Dinle" ve "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" seçeneklerini etkinleştirin.

Hey Siri'yi ayarlama ekranında sürdür butonuna dokunun.

Ekrandaki komutları tekrarlayın.

Bitti seçeneğine basın.

Apple cihazınızın kurulum aşamasında asistan Siri'yi kullanıp kullanmayacağınız soruluyor. İster bu aşamada isterseniz de sonrasında ayarlara giderek Siri'yi etkinleştirme şansına sahipsiniz. Siri ayarlarında "Hey Siri'yi Dinle" ve "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" olmak üzere iki seçenek var.

Seçiminizi “Hey Siri” seçeneğinden yana yaparsanız cihazınıza dokunmadan Siri ile konuşabilirsiniz. Diğerini açarsanız Siri ile konuşmak için Ana Ekran (Home) tuşuna basılı tutmanız gerekir.

Bazı cihazlarda sadece şarja takılıyken "Hey Siri" komutunun verilebildiğini, çok eski modellerde de kullanılamadığını belirtelim.

Siri Neden Cevap Vermiyor?

Etkinleştirilmemiş olabilir.

Sesinizi tanımıyor olabilir.

Siri'nin cevap vermemesi genellikle cihaz kurulumunda etkinleştirilmemesinden kaynaklanır. "Ayarlar > Erişilebilirlik > Siri" yolunu takip edip "Her Zaman 'Hey Siri'yi Dinle" seçeneğini etkinleştirin. Eğer başka bir sorundan kaynaklanmıyorsa bu adımların ardından Siri cevap verecek.

Siri Nasıl Kullanılır?

Seçiminize göre ana ekran tuşuna basılı tutarak veya “Hey Siri” komutunuzla sizi dinlemeye başlayan Siri asistan hem sorularınızı yanıtlayabildiğinden hem de sizin yerinize arama yapabildiğinden internet bağlantınızın (WiFi veya hücresel fark etmez) açık olması gerekiyor.

Türkçe Siri Komutları

Hey Siri, WhatsApp mesajlarımı oku

Hey Siri, salı günü saat 8'de diş randevusu

Hey Siri, fotoğrafımı çek

Hey Siri, sabah 8'e alarm kur

X kişiden gelen tüm e-postaları / mesajları oku

Siri'ye pek çok soru yöneltebilirsiniz. "Hey Siri, WhatsApp mesajlarımı oku” komutuyla WhatsApp’tan arkadaşınıza/sevgilinize mesaj göndermesini isteyebilir, “Hey Siri, Salı günü saat 8’de diş randevusu” komutuyla randevunuzu hatırlatması için hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

"Hey Siri, fotoğrafımı çek" komutuyla fotoğraf çekmesini, "Hey Siri, sabah 8'e alarm kur” komutuyla alarm kurmasını, “X kişiden gelen tüm e-postalarımı / mesajlarımı oku” komutuyla maillerinizi ve mesajlarınızı okumasını sağlayabilir, "Alışveriş listesi hazırla" komutuyla alışveriş listenizi hazırlamasını isteyebilir, "Bana yakında bir kafe bul" komutuyla yakınınızdaki kafelerin yerini öğrenebilirsiniz.

"Neredeyim?" komutuyla konumunuzu sorabilir, "Antrenman listemi çal" komutuyla antrenmana özel listenizi anında çalabilir, "Geçen sene tatilde çektiğim fotoğrafları göster" komutuyla tatildeyken çekilen fotoğrafları arama yapmadan görebilir, akıllı ev sahibiyseniz HomeKit özellikli aksesuarlarınızı sizin yerinize kontrol edebilir.

Daha nice komutu cihazınıza dokunmadan verebilirsiniz. En güzeli de Siri'ye komutu tam verip vermemenizin önemli olmaması. Örneğin hava durumunu farklı şekillerde sorabilirsiniz. Türkçeyi biraz robotumsu ses tonuyla konuşsa da çok iyi anlıyor.

Siri En İyi Asistan mı?

Siri telefon, bilgisayar, televizyon, saat, hatta hoparlörde olan bir sanal asistan. Daha da güzeli Türkçe anlama ve konuşma konusunda rakipleriyle kıyaslanmayacak kadar iyi. iOS 11 ile bize daha da yakınlaşan daha doğal konuşan Siri, çoğu kullanıcının gözünde her yönden en iyi kişisel asistan konumunda.

Siri Kaç Yaşında?

Siri, 2011 yılında çıktı. 2022 itibarıyla 10 yaşında olduğu söylenebilir. 4 Ekim 2022'de 11. yılını tam olarak doldurmuş olacak.

Bu makalede Siri nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, komutları nelerdir gibi soruları cevapladık. Kafanıza takılan soruları aşağıdan belirtebilirsiniz.