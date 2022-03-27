DuckDuckGo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,996
- DOSYA BOYUTU 1.21 MB
- Üretici DuckDuckGo
-
DuckDuckGo, güvenli arama motoru ve web browser olarak Windows, Mac, Android, iOS kullanıcılarının favorilerinden.
DuckDuckGo nedir? DuckDuckGo, Türkçe ve güvenli arama motoru ve web browser'dır. Kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamaması, reklamsız kullanım sunması, takip etme (izleme) etkinliklerini engellemesi ile öne çıkan DuckDuckGo, tüm cihazlar için gizlilik koruması sunuyor. Google, Bing, Yandex kadar olmasa da milyonlarca kullanıcısı bulunan bir arama motoru. Google Chrome eklentisini indirerek internette aradığınız şeye daha az zamanda daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanılan başarılı web tarayıcısı günümüzde milyonlarca insan tarafından güvenle kullanılıyor. Ülkemizde de popüler olan uygulama gizliliği esas alıyor.
DuckDuckGo İndir
Kullanıcıyı arama yaparken takip etmediğini özellikle belirten arama motorunun eklentisi hızlılık odaklı geliştirilmiş. Eklentiyi indirip yüklediğiniz vakit göreceğiniz simgesine tıkladığınızda karşınıza çeşitli kısayollar çıkıyor. Adres çubuğuna yazmadan aradığınız şeye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Örneğin; Amazon’dan bir çanta satın alacak veya modellere bakacaksınız. Ürün ismini yazıp aratmak yerine Amazon kısayoluna tıklayıp !a bags olarak aratarak direkt Amazon’un sayfasına gidebiliyorsunuz. Haritalar, Google Görseller, Bing Resimleri, Haberler, Wikipedia, YouTube ilk bakışta listelenenler arasında.
Açık kaynak kodlu arama motoru DuckDuckGo’nun Chrome eklentisinde anlık yanıtlar, adres çubuğu üzerinden ve sağ tık menüsünden veriliyor. Yanıtların Google ve Bing’den alınabiliyor olması ise ilgi çekici.
DuckDuckGo arama motorunu Google ve diğerlerinden ayıran gizlilik özellikleri;
- Reklam takip ağlarından kaçının: Gizlilik Koruması neredeyse tüm gizlilik takip programlarını engeller, zaman içinde sizi takip eden başlıca reklam ağlarını ortaya çıkarır; böylelikle sizi takip etmeye çalışıanları siz takip edebilirsiniz.
- Şifreleme korumasını artırın: Mümkün olduğunda siteleri şifreli bağlantı kullanmak zorunda bırakır, internet servis sağlayıcılar gibi meraklı gözlerden verileriniz korunur.
- Aramanızı gizli yapın: Finans, sağlık, siyaset gibi konulardaki sorularınızda son derece kişisel bilgilerinizi arama motoruyla paylaşırsınız. Neyi aradığınız sizi ilgilendirir. DuckDuckGo, asla sizi takip etmez.
- Gizlilik politikalarını deşifre edin: Terms of Service; Didn't Read (ToS;DR) ile işbirliği neticesinde mümkün olan yerlerde we sitesi kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına ilişkin puanlarını ve etiketlerini dahil eder.
- Derecelendirme: İnternette arama yaparken ve gezinirken bir siteye gittiğinizde DuckDuckGo size bir Gizlilik Notu derecelendirmesi gösterir. Bu derecelendirme sayesinde korunma düzeyinizi bir bakışta görür, sizi takip etmeye çalışanları görebilir, detaylıca bakabilirsiniz. Gizlilik Notu, gizli takip ağları bulunması, şifreleme kullanımı ve web sitesi gizlilik uygulamaları esasında otomatik olarak verilir.
DuckDuckGo indirmek için 3 neden;
- Gizlilik tarayıcı uzantısı: İnternette her zamanki gibi gezinin, gerisini DuckDuckGo'ya bırakın. Tüm modern web tarayıcılar için gizli arama, izleyici engelleme ve site şifreleme özelliklerini tek seferde edinin.
- Özel arama motoru: Gizli aramalar yapın, favori tarayıcınıza gizli web araması özelliğini ekleyin veya aramalarınızı doğrudan DuckDuckGo üzerinden yapın.
- Gizlilik tarayıcı uygulaması: Mobil cihazlar için özel tarayıcı, arama motoru, izleyici engelleyici, şifreleme uygulayıcı ve daha fazlası ile donatılmıştır. DuckDuckGo Android ve iOS cihazlara yüklenebilir.
DuckDuckGo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 736
- DOSYA BOYUTU 3.40 MB
- Üretici DuckDuckGo
-
DuckDuckGo, internette yaptığınız hiç bir şeyi takip etmeyen ve özelliğe saygı gösteren açık kaynak kodlu bir Android arama motoru.
DuckDuckGo, başta Chrome olmak üzere hemen hemen kullandığımız tüm büyük arama motorlarının aksine Android cihazlarımız üzerinde yaptığımız aramaları takip etmeyen ve özelliğe saygı duyan tamamen ücretsiz bir Android arama moturu uygulaması.
Kullanıcıların yaptığı her hamleyi takip eden arama motoru ya da tarayıcılardan gına geldiği için bu tür açık kaynak kodlu, ücretsiz ve kaliteli işler ortaya çıktığını görmek gerçekten güzel. Mahremiyete saygı duyan DuckDuckGo, girdiğiniz internete sayfalarını ya da tıklamaları takip etmiyor. Dolayısıyla da size ilgi alanınıza göre reklamlar sunma gibi bir dertleri de yok.
Ücretsiz ve açık kaynak kodlu olmasına rağmen son derece gelişmiş olan bu arama motoru uygulaması, aynı zamanda çok şık bir tasarıma sahip ve içerisine entegre edilmiş tarayıcısı sayesinde internet üzerinde sevdiğiniz siteleri takip etmenizi sağlayan servis, aynı zamanda kendileri tarafından seçilmiş kaliteli içerik sitelerinden de içerikleri kullanıcılarına sunuyor.
Eğer yeni bir arama motoru deneyimi yaşamak kısacası Google'ı bir süreliğine devre dışı bırakmak istiyorsanız DuckDuckGo'yu mutlaka denemelisiniz.
DuckDuckGo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 170
- DOSYA BOYUTU 2.80 MB
- Üretici DuckDuckGo
-
DuckDuckGo güvenli bir arama motorudur
DuckDuckGo eğer internette yaptığınız aramaların istenmeyen kişiler ve kurumlar tarafından görüntülenmesini istemiyorsanız yararlanabileceğiniz bir güvenli arama motoru.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir servis olan DuckDuckGo temel olarak in ternet üzerinde yaptığınız aramaların kayıtlarını tutmayan bir arama motoru. Google, Bing, Yandex gibi arama motorları üzerinde arama yaparken aradığımız bilgiye kolayca ulaşabilsek de bu aramalar kayıt altına alındıkları için alışkanlıklarımız ve kişisel tercihlerimiz bilgimiz dışında başkalarının eline geçebiliyor. Bu aramalar karşımıza öneriler olarak çıkabiliyor veya internet sitelerinde yaptığımız aramalara ilişkin reklamlarla karşılaşabiliyoruz. Bu problemi DuckDuckGo ile ortadan kaldırabilmeniz mümkün.
DuckDuckGo yaptığınız aramalarda herhangi bir kayıt tutmamakta. Bu sayerde kişisel bilgi güvenliği konusunda yaptığınız aramaların bir risk oluşturması söz konusu olmuyor. DuckDuckGo size otomatik önermelerde bulunabiliyor ve aramalarınıza yüzlerce farklı kaynaktan cevaplar verebiliyor.
DuckDuckGo aramalarınızı güvence altına alsa da ziyaret ettiğiniz sitelerin kullanım bilgilerinizi toplamasına müdahale edememekte. Bu nedenle bu uygulamayı sadece aramalarınızı güvence altına almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
DuckDuckGo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,548
- Üretici DuckDuckGo
-
DuckDuckGo arama kaydı tutmayan bir arama motorudur
DuckDuckGo eğer kişisel bilgi güvenliğinize önem veriyorsanız kullanmayı düşünebileceğiniz bir arama motoru.
Google, Yahoo, Yandex ve Bing gibi yaygın olarak kullanılan arama motorlarının yaptığınız aramaları ve kişisel tercihlerinizi saklamasından sıkıldıysanız sizin için aranan çözüm olanilen DuckDuckGo temel olarak kendisi üzerinden yaptığınız aramalarla ilgili herhangi bir detayı kaydetmiyor. Sözü geçen yaygın olarak kullanılan arama motorlarından herhangi bir arama yaptığınızda aramalarınız sonradan size hatırlatılmak üzere veya tercihlerinizle ilgili reklamlar gösterilmek üzere kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar sizin izniniz olmasa bile istenmeyen kişilere gösteriliyor ve tercihleriniz, alışkanlıklarınız bilginiz dışında izinsiz görüntülenebiliyor. DuckDuckGo bu problemi ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış bir güvenli arama motoru.
DuckDuckGo ile bir arama yaptığınızda size otomatik öneriler sunulmakta. Bu önerilerin haricinde yaptığınız aramayla ilgili detaylı bilgilere arama sonucu sayfasında yer veriliyor. Resmi siteler, kurumlar ile ilgili detaylı bilgiler, alt alanlar arama sonuçlarında karşımıza çıkıyor.
DuckDuckGo her ne kadar aramalarımızı güvence altına alsa da internet sitelerinin tercihlerimizi kayıt altına almasını kontrol edemiyor. Bu nedenle DuckDuckGo'yu sadece aramalarınızı güvence altına almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz.