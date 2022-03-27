DuckDuckGo, güvenli arama motoru ve web browser olarak Windows, Mac, Android, iOS kullanıcılarının favorilerinden.

Erkan Calp - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DuckDuckGo nedir? DuckDuckGo, Türkçe ve güvenli arama motoru ve web browser'dır. Kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamaması, reklamsız kullanım sunması, takip etme (izleme) etkinliklerini engellemesi ile öne çıkan DuckDuckGo, tüm cihazlar için gizlilik koruması sunuyor. Google, Bing, Yandex kadar olmasa da milyonlarca kullanıcısı bulunan bir arama motoru. Google Chrome eklentisini indirerek internette aradığınız şeye daha az zamanda daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanılan başarılı web tarayıcısı günümüzde milyonlarca insan tarafından güvenle kullanılıyor. Ülkemizde de popüler olan uygulama gizliliği esas alıyor.

DuckDuckGo İndir

Kullanıcıyı arama yaparken takip etmediğini özellikle belirten arama motorunun eklentisi hızlılık odaklı geliştirilmiş. Eklentiyi indirip yüklediğiniz vakit göreceğiniz simgesine tıkladığınızda karşınıza çeşitli kısayollar çıkıyor. Adres çubuğuna yazmadan aradığınız şeye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Örneğin; Amazon’dan bir çanta satın alacak veya modellere bakacaksınız. Ürün ismini yazıp aratmak yerine Amazon kısayoluna tıklayıp !a bags olarak aratarak direkt Amazon’un sayfasına gidebiliyorsunuz. Haritalar, Google Görseller, Bing Resimleri, Haberler, Wikipedia, YouTube ilk bakışta listelenenler arasında.

Açık kaynak kodlu arama motoru DuckDuckGo’nun Chrome eklentisinde anlık yanıtlar, adres çubuğu üzerinden ve sağ tık menüsünden veriliyor. Yanıtların Google ve Bing’den alınabiliyor olması ise ilgi çekici.

DuckDuckGo arama motorunu Google ve diğerlerinden ayıran gizlilik özellikleri;

Reklam takip ağlarından kaçının: Gizlilik Koruması neredeyse tüm gizlilik takip programlarını engeller, zaman içinde sizi takip eden başlıca reklam ağlarını ortaya çıkarır; böylelikle sizi takip etmeye çalışıanları siz takip edebilirsiniz.

Şifreleme korumasını artırın: Mümkün olduğunda siteleri şifreli bağlantı kullanmak zorunda bırakır, internet servis sağlayıcılar gibi meraklı gözlerden verileriniz korunur.

Aramanızı gizli yapın: Finans, sağlık, siyaset gibi konulardaki sorularınızda son derece kişisel bilgilerinizi arama motoruyla paylaşırsınız. Neyi aradığınız sizi ilgilendirir. DuckDuckGo, asla sizi takip etmez.

Gizlilik politikalarını deşifre edin: Terms of Service; Didn't Read (ToS;DR) ile işbirliği neticesinde mümkün olan yerlerde we sitesi kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına ilişkin puanlarını ve etiketlerini dahil eder.

Derecelendirme: İnternette arama yaparken ve gezinirken bir siteye gittiğinizde DuckDuckGo size bir Gizlilik Notu derecelendirmesi gösterir. Bu derecelendirme sayesinde korunma düzeyinizi bir bakışta görür, sizi takip etmeye çalışanları görebilir, detaylıca bakabilirsiniz. Gizlilik Notu, gizli takip ağları bulunması, şifreleme kullanımı ve web sitesi gizlilik uygulamaları esasında otomatik olarak verilir.

DuckDuckGo indirmek için 3 neden;