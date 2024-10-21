Skoda Kodiaq Özellikleri ve Fiyatı

Skoda tarafından geçen senenin sonlarına doğru Berlin’de düzenlenen bir lansmanda yeni Kodiaq tanıtıldı. Türkiye’de de büyük ilgi gören SUV, performans ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Biz de bu rehberde Skoda Kodiaq özellikleri ve fiyatını derledik.

Skoda Kodiaq Özellikleri

Yeni Skoda Kodiaq, 4,758 mm uzunlukta ve 1.864 mm genişlikte tasarlandı. Aracın yüksekliği 1.668 mm ve aks aralığıysa 2.788 mm’dir. Skoda Kodiaq’ın dış tasarımı; modern, şık ve güçlü görünümüyle otomobil severlere hitap ediyor.

Skoda Kodiaq’ın jantlarıysa 17-20 inç arasında değişiyor. Aracın arkasında çizgi şeklindeki ışık tasarımı da dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu modelin ızgarasında aydınlatma ve Matrix LED far teknolojisi de var.

Yeni Skoda Kodiaq, 7 ileri şanzımandan oluşuyor. Araçta hibrit teknolojili 1,5 litrelik TSI benzinli motorda var. Önden çekişli olan bu versiyon, ortalama 148 beygir güce sahip. Araçta 2,0 litre 201 beygir güç üreten TSI motorda bulunuyor. Kodiaq’ın bu versiyonunun da dört tekerlekten çekişli olarak tasarlandığı görülüyor.

Araç, dört tekerlekten çekişli 190 beygir ve önden çekişli 148 beygir dizel motor seçenekleriyle satışa çıktı. Aynı zamanda aracın 204 beygirlik ve 25,7 kWh bataryadan oluşan şarj edilebilir hibrit versiyonu da var. Yalnız bu versiyon Türkiye’de satışa çıkmadı.

Skoda Kodiaq, beş koltuktan oluşan versiyonu 910 litrelik bagaj hacmine sahip. Aracın arka koltukları katlandığı zaman bagaj hacmi, 2.105 litreye ulaşıyor. Aracın yedi koltuklu versiyonuysa bagaj hacmi 845 litre ve 340 litre oluyor.

Skoda Kodiaq iç mekanındaysa 10 inçlik gösterge paneli ve bilgi eğlence ekranı var. Araçta 13 inçlik ekranında opsiyon olarak sunulduğunu söyleyebiliriz. Bilgi eğlence ekranı ve gösterge panelinin ortasındaysa “Smart Dials” adlı butonlar var. Bu butonlar sayesinde kullanıcı birçok farklı işlevi yerine getirebilir.

Aracın yeni “Simply Clever” özellikleri orta koltukta gizlenen saklama bölmesiyle kayar arka koltukların önünde yer alan merkezi tünel saklama gözü şeklindedir. Yeni Kodiaq’ın iç mekanı sürdürülebilirliğe uygun şekilde tasarlandı. Koltuk döşemeleri, bagaj bölmesi ve kabindeki halılarla tavandaki kumaşlar yüzde 100 geri dönüştürülen polyesterden oluşuyor.

Skoda Kodiaq’da yer alan diğer özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Şerit Değiştirme Asistanı (Side Assist)

Elektrikli Sürücü Koltuğu

Kablosuz Şarj Sistemi

Sanal Pedal

Ön Bölge Frenleme Asistanı

Isıtmalı Direksiyon Simidi

14 Hoparlörlü Canton Ses Sistemi

13 inç Multimedya Sistemi

Head-Up Display

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Full LED Matrix Aydınlatma Grubu

Elektrikli Bagaj Kapağı

Isıtmalı Ön Koltuklar

Ön Bölge Frenleme Asistanı

Şerit Takip Asistanı

7 adet hava yastığı

3 Bölgeli Klima Sistemi

Elektrikli Açılabilir Cam Tavan

10,25” Dijital Gösterge Paneli

Skoda Kodiaq Fiyatı

Skoda Kodiaq renk seçenekleri; çelik gri, ay beyazı, yarış mavi, gümüş, kadife kırmızı, büyülü siyah, bronz altın ve graphite griden oluşuyor.

Skoda Kodiaq fiyatı listesini şöyle ifade edebiliriz;