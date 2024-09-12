Yeni Nesil Skoda Superb Özellikleri ve FiyatI

Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda tarafından D segmentindeki amiral gemi Suberb, geçen mayıs ayında otomobil severlere ön satışla sunuldu. Haziranda da Skoda Showroom’larda yer almaya başlayan araç hem sofistike tasarımı hem de konforuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Biz de bu rehberde son teknolojiyle donatılan Skoda Superb özelliklerinden bahsedeceğiz.

Skoda Superb Özellikleri

Yeni nesil Skoda Superb; L&K Crystal, Elite, Prestige ve Premium isimli dört donanım seviyesiyle satışa çıkartıldı. Superb’nin giriş seviyesi Elite donanımında şu özellikler standart olarak var;

8 adet hava yastığı

Uzun far asistanı

Arka trafik uyarı sistemi

Ön bölge frenleme asistanı

Şerit takip asistanı

Şerit değiştirme sistemi

E-Call acil durum çağrı sistemi

Güvenli çıkış sistemi

Sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi

Vites kontrolü (Shift by wire)

10 inç bilgi-eğlence sistemi

Geri dönüş kamerası

10,25 inç dijital gösterge paneli

Isıtmalı ön koltuklar

Suberb’nin en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de yer alan özelliklerse şunlardır;

Head-up Display

19 inç Veritate alüminyum alaşımlı jantlar

Canton 14 hoparlörlü 725 W ses sistemi

360 derece çevre görüş sistemi

Dinamik şasi kontrolü sistemi Pro (DCC Pro)

Akıllı park asistanı

Prestige donanımındaki özellikler;

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip asistanı Plus

18 inç dofida alüminyum alaşımlı jantlar

Havalandırma fonksiyonlu ön koltuklar

13 inç bilgi eğlence sistemi

Yarı otonom araç kontrolü ve trafik sıkışıklığı asistanı (seyahat asistanı)

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (Kessy Advanced)

Isıtmalı ön/arka koltuklar

8 farklı masaj modu olan masaj fonksiyonlu ön koltuklar

Elektrikli bagaj kapağı

Sanal pedal

Smart Comfort giriş özellikli Hafızalı ön koltuklar

Premium donanım seviyesi özellikleriyse şöyledir;

Kablosuz şarj sistemi

Masaj fonksiyonlu ön koltuklar

Üç bölgeli elektronik kontrollü tam otomatik klima sistemi

Suberb Combi modeli, satışa 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit modelle sunuldu. Motorların tümü DSG otomatik şanzımanla eşleştirilerek sürüşlerin yüksek performans ve konforda gerçekleşmesi sağlandı. Hafif hibrit motorlu Suberb, yaklaşık %10’luk düşük yakıt tüketimi imkanına sahip.

Suberb Sedan, 150 PS’lik güç üreten 1,5 litre TSI mHEV hafif hibrit teknolojili motordan oluşuyor. Aynı zamanda model, 193 PS 2,0 TDI dizel motor ya da 265 PS güç üreten 2,0 litre TSI benzin motordan herhangi biri kullanılabilir. Superb Sedan’a ait 2,0 litrelik motorlarsa tam olarak 4 çeker sürüşle kombine yapılabiliyor.

Skoda Superb Fiyatı

Skoda Superb fiyat listesi şu şekildedir;