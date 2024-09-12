Yeni Nesil Skoda Superb Özellikleri ve FiyatI
Mayıs 2024 tarihinde ülkemizde kampanyalı fiyattan ön satışa sunulan yeni nesil Skoda Superb özellikleri nedir? İşte Skoda Superb’e dair tüm detaylar!
Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda tarafından D segmentindeki amiral gemi Suberb, geçen mayıs ayında otomobil severlere ön satışla sunuldu. Haziranda da Skoda Showroom’larda yer almaya başlayan araç hem sofistike tasarımı hem de konforuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Biz de bu rehberde son teknolojiyle donatılan Skoda Superb özelliklerinden bahsedeceğiz.
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Skoda Superb Özellikleri
Yeni nesil Skoda Superb; L&K Crystal, Elite, Prestige ve Premium isimli dört donanım seviyesiyle satışa çıkartıldı. Superb’nin giriş seviyesi Elite donanımında şu özellikler standart olarak var;
- 8 adet hava yastığı
- Uzun far asistanı
- Arka trafik uyarı sistemi
- Ön bölge frenleme asistanı
- Şerit takip asistanı
- Şerit değiştirme sistemi
- E-Call acil durum çağrı sistemi
- Güvenli çıkış sistemi
- Sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi
- Vites kontrolü (Shift by wire)
- 10 inç bilgi-eğlence sistemi
- Geri dönüş kamerası
- 10,25 inç dijital gösterge paneli
- Isıtmalı ön koltuklar
Suberb’nin en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de yer alan özelliklerse şunlardır;
- Head-up Display
- 19 inç Veritate alüminyum alaşımlı jantlar
- Canton 14 hoparlörlü 725 W ses sistemi
- 360 derece çevre görüş sistemi
- Dinamik şasi kontrolü sistemi Pro (DCC Pro)
- Akıllı park asistanı
Prestige donanımındaki özellikler;
- Adaptif hız sabitleyici
- Şerit takip asistanı Plus
- 18 inç dofida alüminyum alaşımlı jantlar
- Havalandırma fonksiyonlu ön koltuklar
- 13 inç bilgi eğlence sistemi
- Yarı otonom araç kontrolü ve trafik sıkışıklığı asistanı (seyahat asistanı)
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (Kessy Advanced)
- Isıtmalı ön/arka koltuklar
- 8 farklı masaj modu olan masaj fonksiyonlu ön koltuklar
- Elektrikli bagaj kapağı
- Sanal pedal
- Smart Comfort giriş özellikli Hafızalı ön koltuklar
Premium donanım seviyesi özellikleriyse şöyledir;
- Kablosuz şarj sistemi
- Masaj fonksiyonlu ön koltuklar
- Üç bölgeli elektronik kontrollü tam otomatik klima sistemi
Suberb Combi modeli, satışa 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit modelle sunuldu. Motorların tümü DSG otomatik şanzımanla eşleştirilerek sürüşlerin yüksek performans ve konforda gerçekleşmesi sağlandı. Hafif hibrit motorlu Suberb, yaklaşık %10’luk düşük yakıt tüketimi imkanına sahip.
Suberb Sedan, 150 PS’lik güç üreten 1,5 litre TSI mHEV hafif hibrit teknolojili motordan oluşuyor. Aynı zamanda model, 193 PS 2,0 TDI dizel motor ya da 265 PS güç üreten 2,0 litre TSI benzin motordan herhangi biri kullanılabilir. Superb Sedan’a ait 2,0 litrelik motorlarsa tam olarak 4 çeker sürüşle kombine yapılabiliyor.
Skoda Superb Fiyatı
Skoda Superb fiyat listesi şu şekildedir;
- Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.560.000 TL
- Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.000.000 TL
- Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.900.000 TL
- L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.850.000 TL
- Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.200.000 TL
- L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4: 4.410.000 TL
- Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.550.000 TL
- L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4: 4.350.000 TL