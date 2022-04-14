Skype Hesabı Nasıl Silinir?

Skype’ı artık kullanmama kararı alanlar için Skype hesap silme işlemini farklı yollarla anlatıyoruz. Görüntülü konuşma özelliğinin WhatsApp’a gelmesiyle birlikte Skype’ın eskisi kadar popüler olmayacağını düşünenler arasındaysanız bu blog yazımıza göz atmanızı öneririz. Ücretsiz görüntülü konuşma, sesli arama, mesajlaşma imkanı tanıyan Skype, hem mobil hem de masaüstü platformda sürekli güncelleniyor.

Güncellemelerin genellikle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinden ziyade yenilikler içermesi son kullanıcı açısından güzel. Bir döneme damgasını vuran MSN’in yerini alan Skype, WhatsApp’a getirilen son yenilikle birlikte tahtını kaybedecek gibi görünüyor. Skype’ı görüntülü konuşmaya izin verdiği için WhatsApp’ın yanında tutan kullanıcıların büyük bir bölümü artık Skype’ı kullanmıyor.

Skype, sanırım ne mobil ne masaüstünden hesap silme seçeneği sunmayan tek popüler sosyal ağ şu an. Skype destek sayfasında hesap silme/kapatmaya dair bir makale bulunmakta ancak makalede Skype hesabı Microsoft hesabıyla bağlantılı olduğu için Microsoft hesabınız kapatmak için izlemeniz gereken adımlar listeleniyor. Bu noktada Microsoft hesabınızın bağlantısını kaldırmayı düşünebilirsiniz ancak Microsoft, buna izin vermiyor. Skype ile bağlantılı Microsoft hesabınız önemli değilse izlemeniz gereken adımlar şu şekilde!

Skype Hesabı Silme Nasıl Yapılır?

Microsoft hesabınızın Skype hesabınızla bağlantısını kaldırmazsanız, her iki hesap da aynı anda silinecektir. Artık Microsoft hesabınıza veya Microsoft hesabınızla ilişkili herhangi bir uygulamaya erişemeyeceksiniz. Bunu önlemek için silme işlemine başlamadan önce Microsoft hesabınızın Skype hesabınızla olan bağlantısını kaldırmalısınız. Bir masaüstü veya mobil tarayıcıda şu adımları izleyin:

Skype.com'a gidin ve hesabınızda oturum açın.

“Hesap Ayrıntıları” bölümünü bulmak için “Hesabım” sayfanızı aşağı kaydırın.

"Ayarlar ve Tercihler" altında, "Hesap Ayarları" bağlantısını tıklayın.

İşlemi tamamlamak için Microsoft hesabınızın adının yanındaki "Bağlantıyı Kaldır" düğmesini tıklayın.

Skype hesabınızı bir Mac veya Windows bilgisayardan kapatmak için bu talimatları izleyin:

Bilgisayarınızın tarayıcısında Skype'ı açın.

Sol üst köşede, Skype profil resminize tıklayın.

Açılır menüden “Ayarlar” seçeneğini seçin.

"Hesap ve Profil" sekmesinde, "Yönet" bölümünün altındaki "Hesabınızı Kapatın"ı seçin.

Hesabınızı doğrulamak için Skype'ta tekrar oturum açın.

“Kapatmaya Hazır” penceresindeki talimatları okuyun ve devam etmek için “İleri”ye tıklayın.

Bir sonraki pencerede ilgili kutuları işaretleyin ve hesabınızı silmek için bir neden seçin.

İşlemi tamamlamak için "Hesabı kapatılmak üzere işaretle" düğmesini tıklayın.

Skype hesabınızı bir mobil cihazda kapatmak, bunu masaüstünde yapmaktan biraz farklıdır. Bir Android veya iOS cihazında hesap kapatma için şu adımları izleyin:

Mobil cihazınızda Skype uygulamasını açın.

Çark simgesine dokunarak “Ayarlar” menüsüne gidin.

Listelenen seçeneklerden “Hesap ve Profil”i seçin.

Listelenen seçeneklerden hesabınızı silmek için “Hesabınızı kapatın”ı seçin.

Ardından, Skype hesabınızın oturum açma kimlik bilgilerini doğrulamanız istenecektir. Bunu yaptıktan sonra hesabınız silinecektir.

Skype İşletme Hesabı Nasıl Silinir?

Skype Kurumsal, büyük kuruluşlar için Skype'ın yükseltilmiş bir sürümüdür. Skype Kurumsal ile kuruluşlar bir Skype çağrısına 250 kişiye kadar ekleyebilir. Kuruluştaki her üye, işvereninin yönetimi altında kendi Skype iş hesabına erişebilir. Skype for Business Manager aracılığıyla bir işletme hesabını silmek, sanıldığından daha sık işe yarayan basit bir işlemdir. Örneğin, çalışanlar şirketten ayrıldığında hesaplarının derhal silinmesi gerekir.

Bir kullanıcıyı kuruluşunuzun Skype Kurumsal Yöneticisinden silmek veya masaüstü veya mobil tarayıcıda bir Skype iş hesabını silmek için şu adımları izleyin:

Skype Kurumsal Yönetici portalına gidin ve yönetici hesabınızda oturum açın.

Sol panelde, "Kullanıcılar" sekmesi altındaki "Aktif Kullanıcılar"a tıklayın.

Açılan listeden kullanıcı adının yanındaki kutucuğu işaretleyerek silmek istediğiniz hesabı seçin.

"Üye ayrıntıları" sayfasında, sayfanın alt kısmındaki "Bu hesabı sil" düğmesini tıklayın.

Sonraki beliren açılır pencerede, Skype hesabının silinmesini onaylamak için “Hesabı sil”e tıklayın.

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