Skype, Microsoft tarafından geliştirilen ve dağıtılan ücretsiz görüntülü konuşma programlarından bir tanesi olarak hizmet vermektedir.

Can Çevrim - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skype, dünya genelinde bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok kullanılan ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulamalarının başında gelmektedir. İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak hem yazılı olarak mesajlaşmanıza, hem sesli olarak konuşmanıza hem de görüntülü olarak sohbet etmenize olanak sağlayan yazılım ile isterseniz uygun ücretler karşılığında ev ve cep telefonlarını da arama şansına sahipsiniz.

Çoklu platform desteği sayesinde kullanıcılarla bilgisayarları, akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde buluşan Skype, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için P2P teknolojisini kullanmaktadır. Yüksek ses ve görüntü kalitesi (internet bağlantı hızınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir), konuşma geçmişi, konferans konuşmaları, güvenli dosya transferi gibi gelişmiş özelliklere sahip olan program, kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her tür aracı kendilerine sunmaktadır. Her ne kadar yüksek internet trafiği kullanımı ve güvenlik açıklarıyla ilgili eleştiriler alıyor olsa da Skype şüphesiz ki şu an piyasada yer alan en etkili mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamalarından bir tanesi.

Skype Giriş / Oturum Açma Nasıl Yapılır?

Skype'ı bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra, programı ilk kez çalıştırdığınız zaman eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa öncelikle kendinize ait bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor. Tabii bu noktada sahip olduğunuz bir Microsoft hesabınız varsa Skype üzerinde Microsoft hesabınızla da oturum açma şansına sahipsiniz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra dünya üzerinde Skype kullanan tüm kullanıcılar ile ücretsiz olarak iletişime geçme şansına sahip olacaksınız.

Zaten bir Skype veya Microsoft hesabınız varsa Skype'ta oturum açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Skype'ı açın ve ardından Skype adı, e-posta adresi veya telefon numarası'na tıklayın.

Skype adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin ve ardından Oturum aç'ı seçin.

Parolanızı girin ve oku seçerek devam edin. Skype oturumunuz açılacaktır. Oturum açtıktan sonra Skype, Skype'ı kapattığınızda veya oturumunuzu kapatıp hesap ayarlarınızı hatırlamayı seçtiğinizde oturum açma bilgilerinizi hatırlar.

Skype veya Microsoft hesabınız yoksa Skype'a giriş yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Web tarayıcınızdan Skype.com adresine gidin veya yukarıdaki Skype indir butonuna tıklayarak Skype'ı indirin.

Skype'ı başlatın ve Yeni hesap oluştur'a tıklayın.

Skype için yeni hesap oluşturma işlemlerinde gösterilen yolu takip edin.

Skype Nasıl Kullanılır?

Sesli görüşmeler, arkadaşlarınızla toplu olarak konferans görüşmeleri, yüksek kalitede videolu sohbet, güvenli dosya transferi gibi işlemlerin tamamını gerçekleştirebileceğiniz Skype yardımıyla arkadaşlarınız ve ailenizle mesafeleri aradan kaldırarak sürekli olarak iletişim halinde kalabilirsiniz.

Ayrıca kendi arkadaş listenizi hazırlayabilir, arkadaşlarınızla toplu olarak mesajlaşmak için gruplar oluşturabilir, bilgisayarınız üzerinde farklı insanlara sunum yapmak veya yardımcı olmak için ekran paylaşma özelliğini kullanabilir, mesajlaşma/konuşma geçmişi özelliği sayesinde daha önceki yazışmalarınıza göz gezdirebilir, göndermiş olduğunuz mesajlar üzerinde düzenlemeler yapabilir veya farklı ifadeler arasından beğendiklerinizi mesajlaşmalarınız sırasında arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Skype'ın kullanıcı arayüzü oldukça anlaşılır ve kolay kullanımlıdır. Bu sayede her seviyeden bilgisayar ve mobil kullanıcı zorlanmadan Skype'ı rahatlıkla kullanabilir. Tüm klasik mesajlaşma programları üzerinde yer alan kullanıcı profili, durum bildirimi, kişi/arkadaş listesi, son konuşmalar gibi özellikler kullanıcı arayüzünün sol tarafında yer almaktadır. Aynı zamanda Skype klasörü, grup ayarları, arama kutusu ve ücretli arama butonları da yine program ana penceresi üzerinde kullanıcılara sunulmaktadır. Program arayüzünün sağ tarafında da seçmiş olduğunuz içerikler görüntülenmekte ve kişi listesi üzerinde seçmiş olduğunuz kişilerle yapmış olduğunuz konuşma pencereleri yer almaktadır.

Eğer hızlı bir internet bağlantısına sahipseniz Skype üzerinde yapacağınız sesli ve videolu görüşmelerin kalitesini başka bir mesajlaşma programı üzerinde bulamayağınızı söyleyebilirim. VoIP servislerine göre çok daha mükemmel bir ses ve görüntü kalitesini sizlere sunmasına rağmen, yavaş bir internet bağlantısına sahip olmanız durumunda seslerde bozulmalar ve gecikmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bunun dışında kötü bir internet bağlantısına sahip olsanız dahi Skype'ın mesajlaşma özelliğinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Program üzerinde yer alan arama kalitesi butonu, o an gerçekleştirdiğiniz videolu görüşme veya sesli konuşmayla ilgili detaylı bilgileri sizlere sunacaktır.

Skype İndir ve Yükle

Eğer etkili ve kolay kullanışlı bir mesajlaşma, sesli görüşme ve görüntülü konuşma programı arıyorsanız, piyasada Skype'tan daha iyisini bulamayacağınızı söyleyebilirim. Microsoft tarafından 2011 yılında satın alınan Skype'ın tüm platformlar üzerinde geliştirilerek yine Microsoft'un popüler mesajlaşma uygulaması Windows Live Messenger veya Türk kullanıcıları arasında bilinen adıyla MSN'in yerine geçtiğini düşünürsek, söylediğim şey konusunda ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anlayacaksınız.

Sesli ve HD görüntülü çağrı: Çağrı tepkileriyle birlikte birebir aramalarda veya grup aramalarında kristal netliğinde ses ve HD görüntü deneyimi elde edin.

Akıllı mesajlaşma: Tüm iletilere eğlenceli tepkilerle hemen yanıt verin veya birinin dikkatini çekmek için @ işaretini (bahsetmeleri) kullanın.

Ekran paylaşımı: Yerleşik ekran paylaşımı sayesinde sunuları, fotoğrafları veya ekranınızdaki herhangi bir öğeyi kolayca paylaşın.

Arama kaydı ve Canlı alt yazı: Özel anları yakalamak için Skype aramalarını kaydedin, önemli kararları not alın ve konuşulanları okumak için canlı alt yazıları kullanın.

Telefonları arama: Uygun uluslararası arama tarifeleriyle cep telefonlarını ve sabit hatları arayarak çevrimdışı olan arkadaşlarınıza ulaşın. Skype kontörü kullanarak dünyanın her yerindeki sabit hatlara ve mobil telefonlara çok düşük tarifelerle aramalar yapın.

Özel görüşmeler: Skype, endüstri standardı uçtan uca şifreleme ile hassas konuşmalarınızı gizli tutar.

Tek tıkla online toplantılar: Skype uygulamasını indirmeden ve oturum açmadan tek tıklamayla toplantılar düzenleyin, mülakat yapın.

SMS gönderme: Doğrudan Skype'tan kısa mesajlar gönderin. Skype kullanarak istediğiniz zaman istediğiniz yerden online SMS yoluyla bağlantı kurmanın hızlı ve basit yolunu keşfedin.

Konum paylaşma: İlk buluşmada birbirinizi bulun veya arkadaşlarınıza eğlence yerini söyleyin.

Arka plan efektleri: Bu özelliği açtığınızda arka planınız hafif bulanıklaşır. İsterseniz arka planınızı bir resimle değiştirebilirsiniz.

Dosya gönderme: En fazla 300 MB boyutunda fotoğraf, video ve diğer dosyaları konuşma pencerenize sürükleyip bırakarak kolayca paylaşabilirsiniz.

Skype çeviri aracı: Sesli aramaların, görüntülü aramaların ve anlık iletilerin gerçek zamanlı çevirisinden yararlanın.

Çağrı yönlendirme: Skype'ta oturum açmadığınızda veya aramaları yanıtlayamadığınızda iletişimi sürdürmek için Skype çağrılarınızı herhangi bir telefona yönlendirin.

Arayan kimliği: Skype'tan cep telefonlarını veya sabit hatları ararsanız cep telefonu numaranız veya Skype numaranız görüntülenir. (Ayarlama gerektirir.)

Skype To Go: Skype To Go ile uluslararası numaraları istediğiniz telefondan uygun tarifelerle arayın.

Telefon, masaüstü, tablet, web, Alexa, Xbox, tüm cihazlarınız için tek bir Skype! Dünyanın her yerinden sevdiklerinizle iletişimde kalmak için şimdi Skype'ı yükleyin!

Skype Nasıl Güncellenir?

Skype'ı güncellemek en yeni özellikleri deneyimleyebilmeniz açısından önemlidir. Skype, kaliteyi artırmak, güvenilirliği iyileştirmek ve güvenliği geliştirmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapar. Ayrıca Skype'ın eski sürümleri kullanımdan kaldırıldığında bu eski sürümlerden birini kullanmaya devam etmeniz durumunda Skype oturumunuz otomatik olarak kapatılabilir ve en son sürüme yükseltinceye kadar tekrar oturum açamayabilirsiniz. Skype uygulamasını güncellediğinizde bir yıl öncesine kadar olan sohbet geçmişinize erişebilirsiniz. Daha eski tarihlere ait sohbet geçmişinize güncellemeden sonra erişemeyebilirsiniz. Skype son sürümü indirmek ve yüklemek ücretsizdir!

Skype'ın en güncel sürümünü indirmek ve oturum açmak için yukarıdaki Skype indir butonuna tıklayın. Windows 10 için Skype'ı kullanıyorsanız, Microsoft Mağazası'ndan güncelleme olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Windows 7 ve 8'de Skype uygulamasını güncelleştirmek içinse aşağıdaki adımları takip edin:

Skype'ta oturum açın.

Yardım'ı seçin.

Güncelleme kontrolü yap seçeneğini seçin. Skype'ta Yardım menüsünü görmüyorsanız ALT tuşuna basarak araç çubuğunu görüntüleyin.