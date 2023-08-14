Skywell Fiyat Listesi - 2023

Skywell, 2017 yılından beri elektrikli otomobil üreten markalardan biri olarak biliniyor. Şirket, özellikle ürettiği premium sınıf araçlarla dikkat çekiyor. Fiyatlar açısından değerlendirildiğinde piyasaya kıyasla daha avantajlı bir otomobil markasıdır.

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunan Skywell otomobilleri, gelişmiş elektrikli batarya ve motor teknolojilerinden oluşuyor. Teknolojik donanım açısından kullanıcılarından tam not alan markanın fiyat listesine aşağıda detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.

Skywell Fiyatları

Skywell ET5 Premium Plus - 150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.579.00 TL

- 150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.579.00 TL Skywell ET5 Long Range Exclusive -150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.879.00 TL

-150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.879.00 TL Skywell ET5 Premium Line - 150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.279.00 TL

- 150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.279.00 TL Skywell ET5 Long Range Legend - 150 kW - Otomatik-Elektrik - 1.479.00 TL

Türkiye pazarına giren Skywell, ürettiği ET5 modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ET5, SUV modeliyle otomobil dünyasında önemli yere sahip oldu. Zengin donanıma sahip olan model fiyat açısından da kullanıcılarından tam not alıyor.

Özellikle boyut açısından ET5 modeli konforlu bir kullanım sunuyor. ET5’in motoru, 200 beygirden fazla güç üretiyor. Büyük bataryaya sahip olduğu için kolay kolay şarjı bitmiyor. Aracın ön koltukları da donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Sürücü koltuğu, rahatlama moduyla yatağa dönüşebiliyor. Aynı zamanda ön yolcu koltuğu, sırtlıktan kumanda edilebiliyor. ET5 modelinin dikkat çeken özelliklerinden biri de uzun menzile sahip olmasıdır.

Skywell’in ET5 modeli, 2022 yılında “Türkiye’de Yılın Elektrikli Otomobili” ödülüne layık görüldü. Skywell, ET5 Long Range Exclusive ve ET5 Long Range Legend isminde iki tane yeni donanım seçeneğiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Çinli marka, bu iki modeliyle elektrikli SUV pazarında önemli yere sahip oldu.

Skywell ET5

Yüksek menzil,

Güçlü görünüm,

Otomatik sürüş destek sistemleri,

Akıllı bağlantı sistemlerinden oluşuyor.

Skywell ET5; Premium Plus, Long Range Exclusive, Premium Line ve Long Range Legend serisinde üretilmiştir. Aracın iç mekanı da çok geniştir. Üç farklı sürüş modundan oluşan ET5, konforlu bir kullanım sağlıyor. Kabin güvenliği, konfor ve hijyen gibi birçok ayrıntıyla da donatılmıştır. Üst sınıf kullanıcı deneyimi sunuyor.