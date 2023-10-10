Snapchat Hikaye Silme Nasıl Yapılır?

Snapchat, çok uzun yıllardır popülerliğini koruyan ve milyonlarca kullanıcı sayısına sahip uygulamaların başında geliyor. Instagram'ın hikaye (story) özelliği getirmesine ilham olan sosyal medya uygulamasında da paylaşılan hikayeler 24 saat sonra otomatik olarak siliniyor.

Bazen kullanılcılar yanlışlıkla görselleri snap olarak paylaşabiliyor. Bu gibi durumlarda da Snapchat hikaye silme işlemi ile anlık paylaşılan görüntü kaldırılabilir.

Eğer o gün paylaşılan ve 24 saati dolmayan hikayelerin hepsini tek seferde silmek isterseniz bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Ancak tek tek her hikayeyi profilinizden kolayca silebilirsiniz.

Snapchat Fotoğraf ve Hikayelerine Erişim

Snapchat’ta hikayeleri silmek için öncelikle onlara erişim sağlamak gerekiyor. Bunun için Snapchat kamerasına gidilip parmak sağa kaydırılarak takip edilen kişilerin hikayelerine ulaşılır. Bu noktada kişi kendi hikayelerini de görüntüleyebilir. Ekranın üst tarafından “Hikayem” alanı bulunur.

Hikayem alanından mevcut anlık görüntülerin slayt görüntüsüne ulaşılabilir. Hikayem butonuna basarak ya da ekranın solundaki üç dikey nokta yani menüye tıklanır.

Hikayenin kaydedilmesi için indirme simgesinin üzerine tıklanır. “Fotoğraf Ekle” simgesi üzerinden fotoğraf çekilip hikayeye eklenebilir. Snapchat hikayelerinde paylaşılan fotoğrafların sol kısmında küçük resimler yer alır.

Resimlerin sağ tarafındaysa zaman bulunmaktadır. Burada Snapchat hikayelerinin ne kadar süredir durduğunu göstermektedir. Ekranın sağ kısmında görüntülenen sayıysa görselleri gören kişilerin sayılarını ifade ediyor.

Snapchat’te Hikayeleri Kaydetme

Snapchat’te hikayeleri silmeden önce kaydetmek isteyebilirsiniz. Çünkü hikayeler silindikten sonra geri getirmek çok zor olabiliyor. Snapchat hikaye kaydetme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

Tüm anlık görüntülere ulaşmak için “Hikayem” alanına giriş yapılmalıdır.

Kaydedilmek istenen snap’e tıklanır.

Ekranın sol alt köşesindeki indirme simgesine tıklanarak hikayenin kaydedilmesi sağlanır. Fakat bu işlem için Snapchat’e izin verilmelidir.

Snapchat hikayelerini kaydetme yerine kullanıcılar hikayelerin ekran görüntülerini de alabilir.

Snapchat Hikaye Silme

Snapchat’te paylaşılan hikayeler kaydedildikten sonra silme işlemine geçilebilir. Silme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

Snapchat’teki tüm hikayelere ulaşmak için “Hikayem” üzerine dokunulur.

Silinmek istenen Snap’e tıklanır.

Sol alt köşede konumlanan “çöp kutusu” simgesine tıklanır.

İşlemin onaylanması için “Sil” butonuna basılır.

Yukarıdaki adımlar, silinmek istenen tüm hikayeler için tekrarlanmalıdır.

Snapchat’te Bitmojiler Nasıl Kaldırılır?

Snapchat platformunda insanlar profillerini “Bitmojiler” ile özelleştirebilirler. Fakat bazı kullanıcılar hesaplarına bağlı olan bu Bitmojileri istemeyebilirler.

Bunun için Snapchat Bitmoji kaldırma işlemine başvururlar. Snapchat’te Bitmojiler’in kaldırılması için şu adımlar takip edilmelidir;