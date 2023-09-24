Snapchat Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, kullanıcılara gün içerisinde çeşitli bildirimler gönderiyor. Bu bildirimler çok pratik bir şekilde kapatılabiliyor. Böylece uygulamadan bildirim gelmemesi sağlanıyor. Peki, Snapchat bildirim kapatma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde Snapchat bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak popüler sosyal medya hizmetinden bildirimlerin gelmemesini sağlayabilirsiniz.

Snapchat Bildirim Kapatma Adımları

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Snapchat uygulamasını seçin.

Bildirimler bölümünü açın.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Snapchat'te bildirimleri kapatmak için ilk olarak akıllı telefonun ayarlar menüsünü açın. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisine girin. Bu adımı uyguladığınız takdirde mobil cihazda yüklü olan uygulamalar ve oyunlar sıralanacak.

Liste üzerinden Snapchat uygulamasının üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü görüntüleyin. "Bildirimlere izin ver" seçeneğini devre dışı bırakın. Bu seçeneği kapattıktan sonra uygulamadan artık bildirim gelmeyecektir.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan sosyal medya uygulaması üzerinden de bildirim kapatılabiliyor. Eğer söz konusu işlemi uygulamadan yapmak istiyorsanız öncelikle profil sayfanızı görüntüleyin ve hemen ardından çark simgesine dokunarak ayarlar sayfasını açın.

Snapchat'in ayarlar sayfasında yer alan Bildirimler kategorisine girin ve bildirimleri kapatın. Peki, Snapchat uygulamasında bildirimler nasıl açılır?

Snapchat Bildirim Açma Adımları

Telefonun ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Snapchat uygulamasına girin.

Bildirimler bölümünü açın.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

Snapchat bildirimleri açmak için öncelikle akıllı telefonun ayarlar sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından Uygulamalar kategorisine girin. Listeden Snapchat uygulamasını seçin. Açılan sayfa üzerinden "Bildirimlere izin ver" seçeneğini aktif hâle getirin.

Bildirimleri uygulama üzerinden de etkinleştirebilirsiniz. Bunun için profil sayfası üzerinden uygulamanın ayarlar menüsüne girin. Bildirimler kategorisi üzerinden "Bildirimlere izin ver" butonuna basın. Açılan sayfadan tekrar "Bildirimlere izin ver" seçeneğini seçerek etkinleştirin.

Bu rehberde yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan sosyal medya uygulamasının bildirimlerini kapatmak için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz