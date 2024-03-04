PC ve Mobilde Sonsuzluk İşareti (∞) Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda ve mobil cihazlarda sonsuzluk işareti yapmak istiyor ancak nasıl yapılacağını bilmiyor musunuz? Her seferinde karakter eşlem’e gidip bu işareti bulmanıza veya gördüğünüz bir yerden kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok.

Bazı kısa yolları kullanarak Windows’ta, Mac’te ve mobilde kolayca sonsuzluk (∞) işaretini yapabilirsiniz. İşte, bu işareti yapmanın kolay yolu!

PC’de Sonsuzluk (∞) İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda sonsuzluk işareti yapmak istiyorsanız cihazınızdaki işletim sistemine göre yararlanabileceğiniz bazı kısa yollar mevcut. Windows kullanıcısıysanız bu yöntemi deneyebilirsiniz:

Klavyedeki ‘Alt’ tuşuna basılı tutun.

Aynı anda yine klavyeden ‘236’ sayısını tuşlayın.

Yazı yazdığınız alanda bu işaretin belirmesi gerekiyor.

Bir diğer yöntem ise yine ‘Alt’ tuşuna basarken 8,7,3 ve 4 tuşlarına basmak.

Mac kullanıyorsanız, ‘option’ tuşuna basılı tutarak klavyeden 5 rakamına dokunmanız yeterli olacaktır.

Linux’ta ise Compose tuşuna basılı tutarken iki kere peş peşe = tuşuna basmalısınız.

Yurt dışından gelen cihazlarda bazen bu kısa yollar çalışmayabilir. Farklı bir klavye kullanıyorsanız, klavye ayarlarınızda değişiklik yaptıysanız yukarıdaki adımları uygulasanız bile sonsuzluk işaretini yazamayabilirsiniz.

Manuel olarak bir yerden bu işareti kopyalamak için tarayıcıya ‘sonsuzluk işareti’ yazıp çıkan ifadeyi kopyalayabilirsiniz. Benzer şekilde Windows’taki ‘karakter eşlem’ aracına gidip oradan da ilgili simgeyi bulabilirsiniz.

Mobil Cihazlarda Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır?

Telefon ve tablet gibi cihazlarda da tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi farklı işletim sistemleri yüklü olduğu için uygulanacak yöntemler de değişiklik gösterir. iOS kullanıcıları için direkt olarak bu işaretin yapılmasını sağlayan bir seçenek bulunmaz.

iPhone ve diğer iOS yüklü cihazlarda sonsuzluk işareti yapmak için klavyede ‘simgeler ve emoji’ sekmesine geçin. Bu kısımda yer alan ‘matematiksel simgeler’ bölümünde ya da ‘diğer simgeler’ bölümünde bu işareti bulup tıklayabilirsiniz.

Android kullanıyorsanız cihazın markasına ve modeline göre yapmanız gerekenler değişiklik gösterebilir. Klavyede dahili olarak bulunan ‘sembol’ sekmesine göz atarak bu işareti bulabilirsiniz.

Eğer ‘sembol’ kategorisinde yoksa ‘özel karakterler’ bölümüne geçip buradan sonsuzluk işaretini alabilirsiniz.

Bu yöntemler işinize yaramadıysa cihazdaki tarayıcıya girip ‘infinity symbol’, ‘infinity sign’, ‘sonsuzluk işareti’, ‘sonsuzluk sembolü’ yazarak bu işareti bulabilirsiniz. Tarayıcıdan kopyaladığınız işareti istediğiniz yere yapıştırarak kullanabilirsiniz.