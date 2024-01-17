Sony Honda Afeela Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Sony ve Honda'nın iş birliği yaparak geliştirdiği yeni elektrikli otomobil modeli Afeela, CES 2024’te görücüye çıktı. Las Vegas’ta gerçekleşen etkinlikte yeni sedan aracın son versiyonu tanıtıldı. Bu aracın can alıcı özelliklerinden birisi oyun kolu ile kontrol edilebiliyor olması.

Peki, diğer özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? Ne zaman üretilecek? İşte, Sony Honda Afeela’nın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Sony Honda Afeela Özellikleri

Sony ile Honda’nın güçlerini birleştirdiği Sony Honda Mobility şirketi tarafından tasarlanan sedan Afeela yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. PlayStation koluyla kontrol edebileceğiniz bu aracın üretime en yakın hali etkinlikte izleyicilerle paylaşıldı.

Ön tarafa baktığımızda boydan boya uzanan bir LED ışık çizgisi görüyoruz. Araca modern bir hava katan tasarımsal detaylar arasında far ve dijital ekran bölümü de dikkat çekiyor.

Tamponda sportif bir tarz hakim. Yanlarda bulunan klasik görünümlü aynalar aracın daha dayanıklı gözükmesine katkıda bulunuyor.

İç tasarımına baktığımızda önceki model ile çok sayıda benzerliğe sahip olduğunu görüyoruz. Orta konsolda iki farklı telefonu tek seferde şarj edebileceğiniz bir ünite yer alıyor.

Multimedya ekranı, boydan boya uzanarak konsolun tamamını kaplıyor. Bu da kullanışlılık açısından büyük avantajlar sağlıyor. Aracın uzunluğu 4915 mm, genişliği 1900 mm, yüksekliği ise 1460 mm olarak belirtiliyor.

Aks mesafesinin ise 3000 mm olduğunu görüyoruz. İki adet elektrikli motoru bulunuyor. Bu motorların toplam ürettiği güç 483 beygir. Batarya 91 kWh kapasiteye sahip, lityum-iyon özellikli.

Aracın teknik detaylarına ilişkin bir listeleme yapacak olursak şu şekilde özetleyebiliriz:

Araç ölçüleri: 4915 x 1900 x 1460 mm

Aks mesafesi: 3000 mm

Motor: Ön ve arka olmak üzere çift motorlu

Güç: 250 kW – 340 hp

Tork: 560 Nm

Batarya: 91 kWh – 11 kW AC, 150 kW DC hızlı şarj desteği mevcut

Menzil: 500+ km

21 inç jant

Havalı süspansiyon

Unreal Engine 5 destekli multimedya sistemi

Otonom şerit değiştirme, akıllı park ve açılan kapı sistemi

Azure OpenAI destekli kişisel asistan

360 derece kamera

Panoramik cam tavan

Sürücüsüz sürüş

PS 5 oyun konsolu ile kontrol

Sony Honda Afeela Fiyatı

Afeela’nın yeni modeli ile ilgili birçok detayın gözler önüne serildiği CES 2024’ün ardından hala netleşmeyen bazı özellikler olduğunun da altını çizmekte fayda var. Aracın başlangıç fiyatı bu etkinlikte 60.000 USD olarak belirtildi.

Opsiyonel olarak tercih edilecek ek özellikler ve araca ilişkin üreticinin sunacağı farklı alternatifler fiyatların değişkenlik göstermesinde etkili olabilir.

Teknolojik olarak çeşitli imkanlara sahip, gelişmiş bir otomobil sunmayı hedefleyen Sony ve Honda markalarının bu aracı otomobil sektörüne yenilikçi bir dokunuşta bulunuyor.

Sony Honda Afeela Çıkış Tarihi

Yenilikçi sedan aracın 2025 yılında ön satışa açılması planlanıyor. Amerika’daki çıkış tarihine ilişkin tahminler 2026’nın başlarını gösteriyor. Öncelikle Amerika’da ardından Japonya ve Avrupa’da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Bu aracın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği veya ne zaman ülkemizde satışa sunulabileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak dünyanın dört bir yanındaki oyun ve teknoloji severler PS konsoluyla yönetilebilen bu araç hakkında oldukça heyecanlı.