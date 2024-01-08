Togg'un İlk Sedan Modeli: T10F Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

CES 2024 fuarında tanıtılması planlanan sedan elektrikli otomobile ait ilk detaylar Togg tarafından paylaşıldı. Sektörün gündemine bomba gibi düşen bu paylaşımda yeni aracın adının ne olacağına dair merak uyandırmak hedeflendi.

Araştırmalar, yeni aracın adının 'T10F' olacağını gösteriyor. Bazı kaynaklarda ise ‘T10S’ olarak anılıyor. Peki, yeni yerli, elektrikli sedan otomobilin sahip olduğu özellikler neler?

Satış fiyatı ne kadar olacak? Çıkış tarihi ne zaman? İşte, Togg T10F hakkındaki tüm detaylar!

Togg'un İlk Sedan Modeli: T10F Özellikleri

Markanın sedan aracı ile ilgili merak edilen ilk konulardan birisi menzili olarak karşımıza çıkıyor. 600 km/ 320 mil menzil vadeden otomobil C segment bir spor sedan araç. Tasarım anlamında iki farklı renk seçeneği bulunan aracın kontrast çatı seçeneği de olacak.

Teknolojik özelliklerine baktığımızda ilk etapta 12.3 inç büyüklüğündeki sürücü ekranının olacağını görüyoruz. Multimedya ekranı ise oldukça geniş ve kullanışlı. 29 inç büyüklüğündeki bu ekranın yanı sıra 8 inç’lik bir dokunmatik kontrol paneli de araçta yer alacak.

Kokpitte kullanılan Snapdragon işlemci ve aracın sunduğu yüksek hızlı mobil internet keyifli bir sürüş deneyiminin sağlanacağını gösteriyor. Kablosuz bağlantı noktası ve araç içi sosyal kamera gibi ek özellikler de mevcut.

İç mekân tasarımında yapılan yenilikler araca çağdaş bir hava katacak. Transition Concept Smart Device konsepti hakim. Dış tasarımda ise arka stopların tıpkı Togg T10X’te olduğu gibi bant şeklinde uzandığını görüyoruz.

Duyurulan bu özelliklere ek olarak araç ile ilgili bazı beklentilerden de söz etmekte fayda var. Motor gücünün gelişmiş pakette minimum 400 HP olması ve 100kWh’lık bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Yaklaşık 200 kW’lık DC şarj gücü ile 30 dakika veya daha az sürede %80 oranında şarj olabileceği paylaşılan bazı veriler arasında.

Togg'un İlk Sedan Modeli: T10F Fiyatı

Aracın ilk teaser’ı yayınlanmış olsa da henüz kesin tanıtımı yapılmadı. Bu nedenle net bir fiyat beklentisinden söz etmek gerçekçi değil. T10X’in güncel satış fiyatına baktığımızda 2023 Aralık ayını 1.430.00 – 1.820.000 TL bandında kapattığı biliniyor.

Yine de fiyat tahmini yaparken Sedan ve T10X’in farklı kulvarlarda yarıştığını ve yeni aracın tanıtımının 2024 sonunda yapılması beklendiğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

Togg T10F Çıkış Tarihi

Yeni sedan aracın üretimi firmanın Gemlik’te bulunan fabrikasında yapılacak. 2024’ün sonlarında tanıtılması planlanıyor. Çıkış tarihi ise 2025 olarak öngörülüyor.

Firma aracın seri üretimine 2025 yılının ilk çeyreğinde başlarsa yıl içinde ön satışa çıkması muhtemel. Ardından diğer Togg modelleri ile birlikte dünya pazarına açılması planlanıyor.

Siz Togg’un yeni sedan aracı T10F'i nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.