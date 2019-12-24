Sorularınızı Cevaplayabilecek En İyi Siteler

İnternet günümüzde faydalı bilgilerin olduğu kadar zararlı bilgilerin de olduğu bir yerdir. Sorularınızın çoğu zaman cevaplarını alamadığınız durumlar olmuştur zira sorunuz yerel bilgi ya da özel uzmanlık gerektirebilir.

Sadece belirli bir konu hakkında insanların düşünce ve görüşlerini bulmak için kullanılabilecek değil, çeşitli alanlarda uzmanlar bulmanıza yardımcı olacak sitelerin olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazıda, cevap beklediğiniz sorularınızın uzmanlar tarafından cevap alacağı siteleri bulacaksınız. İşte, sorularınızı cevaplayabilecek en iyi siteler!

Answerbag'de envaitürlü kategori vardır. Bu kategorilerde çeşitli soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Kullanıcılar, konu hakkında bilgili kişilere sorular sorabilir ve cevap bekleyebilir. Answerbag'de soru sorabilmek için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Seçtiğiniz kategorideki sorulara göz atabilir ve başkaları tarafından gönderilen tüm soruları cevapları ile birlikte okuyabilirsiniz.

Yahoo! Answers muhtemelen her gün milyonlarca kullanıcının binlerce cevapsız kalmayacak sorular sorduğu bir soru-cevap sitesidir. Soruları doğrudan alanın uzmanlarına sorabilmeniz için web sitesinde bir kategorilendirme mevcuttur. Cevaplar ziyaretçiler tarafından derecelendirilir ve yanıtın en iyi yanıt olup olmadığı buna göre belirlenir.

Soru sormak ya da cevaplamak için web sitesine kayıt olmanız gerekir. Kullanıcıların aktif katılımını sürdürmek için puan sistemi vardır. Bir soru sorduğunuzda puan harcarsınız, bir soru cevapladığınızda ise puan kazanırsınız. Kazanılan puanlara göre de kullanıcının seviyesi belirlenir.

Blurt it, ilk iki web sitenin aksine soru sormak için kayıt olmanızın gerek olmadığı bir platformdur. Ayrıca çeşitli kategorilerdeki sorulara göz atabilir ve başkaları tarafından gönderilen soru ve cevapları inceleyebilirsiniz.

Answers büyük bir soru ve cevap veritabanına sahiptir. Web sitesinde yaklaşık olarak 5.372 kategori bulunmaktadır. Yeni bir soru sorabilir ya da herhangi bir soruya cevap verebilirsiniz. Web sitesinde sorulara verilen cevaplar denetlenir ve soruda en ilgili cevaplara öncelik verilir. Web sitesine kayıt olduğunuzda sorunuz her cevaplandığında e-posta bildirimi alırsınız.

Soru sormak ve cevaplamak için bu siteye kayıt olmanız gerekmektedir. Sorunuz başkaları tarafından yanıt aldığınızda yanıt ile ilgili bir e-posta bildirimi alırsınız. Bu web sitesinin en önemli özelliği ise sorulara cevap vererek ödeme almaktır.

İtibar kazanarak uzman olarak görünmek için daha fazla soru yanıtlayabilirsiniz. Başkaları ile bilginizi paylaşmak için diğer üyelerle özel olarak iletişim özelliği de bulunmaktadır.

Answer Bank isimli bu sitede müzik, hukuk, iş, aile ve benzeri konularla ilgili sorularınıza yanıt alabilirsiniz. Bu web sitesinde hayal gücünüzün sağlayabileceği kadar çok soru sorma imkânınız vardır.

Bu web sitesinde herhangi bir konu hakkında soru sorabilir ve gerçek uzmanlardan faydalı cevaplar, tavsiyeler ve görüşler alabilirsiniz. Günlük ve mesleki yaşam ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Bu aynı zamanda çeşitli konular hakkında makaleler ve birçok şey hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir blog sitesidir.

Bu sitede bir soru sorabilir ve ayrıyeten çeşitli kişilerden cevap ve görüş almak için bir konu hakkında tartışma başlatabilirsiniz. Ayrıca cevaplanmamış sorulara cevap verebilir ve başkaları ile bilgi paylaşabilirsiniz. Başkalarının yanıt almasına yardımcı olduğunuzda başkalarının da sizin sorularınıza yardımcı olmasını sağlarsınız.