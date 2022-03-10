Spider-Man Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel Sinematik Evreni genişlemeye devam ediyor. Ve bunun gerçekte ne anlama geldiğini görmemiş olsak da, Loki'de yer alan ipuçlarından ve gelecek projelerin fragmanlarından, evrenin zaman çizelgesinin daha da döngüselleşeceğini anlayabiliyoruz. Çoklu evrenin MCU etkilerine ilk bakış, Spider-Man: No Way Home'da ortaya çıktı. Spider yelpazesinin dört bir yanından kahramanlar ve kötüler aynı filmde bir araya geldi. Bu, tüm Spider-Man filmlerini yeniden izlemek için daha iyi bir zaman olmadığı anlamına geliyor. İşte Spider-Man filmlerinin kronolojik sıralaması!

Spider-Man Filmleri İzleme Sırası Nedir?

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man (2002)

IMDB puanı: 7.4

Yönetmen: Sam Raimi

Yazarlar: Stan Lee, Steve Ditko, David Koepp

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe

Örümcek Adam, David Koepp'in yazdığı ve Sam Raimi'nin yönettiği Marvel Comics'in süper kahramanı Örümcek-Adam'ı sinemaya taşıyan film serisinin ilkidir. Sony Pictures'ın prodüksiyonluğunda gerçekleştirilen filmde başrolleri Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Willem Dafoe paylaşıyor. Kendi halinde bir lise öğrencisi olan Peter Parker’ın (Tobey Maguire) yaşamı bir gün okulundaki öğrencilerle beraber gittiği müze gezisinde tehlikeli bir Örümcek ısırması ile tamamıyla değişir. Çünkü bu örümcek öyle normal bir örümcek değildir, kalıtsal olarak özelikle geliştirilmiş, bilimsel amaçlarla kullanılmakta olan orijinal bir denektir. Ama olan olmuştur ve Peter Parker’da garip farklılıklar baş göstermektedir.

Spider-Man 2 (2004)

IMDB puanı: 7.4

Yönetmen: Sam Raimi

Yazarlar: Stan Lee, Steve Ditko, Alfred Gough

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina

Örümcek Adam 2, Alvin Sargent'in yazdığı Alfred Gough, Miles Millar, David Koepp ve Michael Chabon'un geliştirdiği süper kahraman Örümcek Adam'ı anlatan 2004 yapımı bir Sam Raimi filmi. Marvel Comics'in süper kahramanı Örümcek-Adam serisinin bu ikinci filminde başrolleri Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve James Franco paylaşıyor. Birinci filmden iki yıl geçmiştir. Peter Parker (Tobey Maguire) bir yandan güçlerinin "laneti ve nimeti" ile uğraşırken, bir yandan da yeni zorluklarla mücadele etmek ve süper kahraman Örümcek-Adam ile üniversite öğrencisi kimlikleri arasındaki dengeyi korumak zorundadır.

Sakladığı sır yüzünden acı çeken Peter, en önem verdiği ilişkinin şimdi gün ışığına çıkma tehlikesi olduğunu fark eder ve sevdiği herkes onun yüzünden farkında olmadıkları bir tehlike içindedirler.

Çünkü çok kollu Dr. Octavius'la karşı karşıyadır.Peter'ın hayatı boyunca M.J. için duyduğu arzu, gizli yaşamını terk etme ve aşkını ilan etme dürtüsüyle daha da güçlü bir hale gelir. En yakın dostu Harry Osborn'la da arası açılmıştır çünkü arkadaşı babasını öldüren Örümcek-Adam'a gittikce kin besleyen bir intikam duygusundadır. Kocasını kaybettiğinden beri çok zor zamanlar geçiren, çok sevdiği May Hala'nın bile yeğeni hakkında kuşkulanmaya başlaması Peter'ı içinden çıkırılmaz bir duruma getirir.

Spider-Man 3 (2007)

IMDB puanı: 6.3

Yönetmen: Sam Raimi

Yazarlar: Sam Raimi, Ivan Raimi, Alvin Sargent

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Topher Grace

Peter amcasının katilini bulur. Katil bir deney sonucu yanlışlıkla kum adama dönüşür. Onunla kanalizasyonda dövüşür, Peter onu yener. Peter Parker artık karanlık yanıyla yüzleşir. Artık karar vermek zorundadır. Ya aydınlık ya da karanlık. Karanlığı seçer ve bu yanlış bir seçimdir. Çünkü karanlık taraf onu kötü yapar. Gözü eğlenceden başka bir şey görmez. Gazetecilik işine Eddie diye birisi geçer, Peter işsizdir ve bu duruma çok sinirlenir. Sergide Eddie'yi rezil eder. Arkadaşı Harry babasını örümcek adam öldürdüğü için intikamını almaya artık hazırdır. Örümcek-Adam ile dövüşür. Artık Harry yarım kalan işi bitirmeye çalışır bomba atar. Örümcek-adam bombayı geri fırlatır.

Bomba patlar ve Harry'nin yüzü yanar. Örümcek-adam karanlığı seçtiğini fark eder kilisenin çan kulesinde paraziti vücudundan atmaya çalışır. O sırada Eddie kilisede Peter Parker'in ölmesini diler. Eddie yukarıdan sesler geldiği için çıkar, tam o sırada çan sesi ile örümcek adam karanlığı aşağı atar ve Eddie artık kötüdür. Kumadam ve Eddie intikam için bir inşaat yerinde Mary Jane'ni kaçırır ve tepeye bağlar. Örümcek adam onu kurtarır; ama bu bir tuzaktır. Örümcek adam ile ikisi dövüşür. Örümcek adam ağır darbeyi tam alacakken Harry gelir ve onu kurtarır. En sonunda örümcek adam sağ kalır. Harry'de ölür.

The Amazing Spider-Man (2012)

IMDB puanı: 7.0

Yönetmen: Marc Webb

Yazarlar: James Vanderbilt, Alvin Sargent, Steve Kloves

Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans

İnanılmaz Örümcek Adam, hayalî Marvel Comics karakteri Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan, yönetmenliğini Marc Webb'in yaptığı, Andrew Garfield'in Örümcek Adam'ı canlandırdığı, Emma Stone, Sally Field, Martin Sheen, Rhys Ifans, Campbell Scott ve Julianne Nicholson'ın da yan rollerde yer aldığı 2012 tarihli ABD yapımı süper kahraman filmidir. Yeni çekilen serinin ilk filminde, Peter Parker'ın Örümcek Adam'a nasıl dönüştüğü yeni bir bakış açısı ile anlatılır. Filmin hikâyesi oluşturulurken klasik The Amazing Spider-Man çizgi romanlarından esinlenildi.

2001 yılında gösterime giren Örümcek Adam filminden sonra,üç devam filmi çekildi. Sam Raimi filmlerin yapımcılığından ayrıldığını açıkladıktan sonra Tobey Maguire da ayrıldığını açıkladı bunun üzerine Örümcek Adam 4 hikâyesi başlamadan bitti. Sony Pictures yaptığı açıklamada Sam Raimi Örümcek Adam serisinin bittiğini yeni çevrim yapacağını açıkladı ve yani Örümcek Adam olarak Andrew Garfield'ı seçiminden hemen sonra filmin çekimleri başladı.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

IMDB puanı: 6.6

Yönetmen: Marc Webb

Yazarlar: Alex Kurtzman, Roberto Orci, Jeff Pinkner

Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx

Örümcek Adam olmak artık harikadır. Peter Parker için, hiçbir his gökdelenler arasında salınmakla, bir kahraman olmayı benimsemekle ve Gwen'le zaman geçirmekle bir olamaz. Fakat Örümcek-Adam olmanın bir bedeli var: Sadece Örümcek-Adam, New Yorklu hemşehrilerini şehri tehdit eden korkunç kötü adamlardan koruyabilir. Electro ve Rhino'nun ortaya çıkışıyla, Peter'ın kendisinden çok daha güçlü bir düşmanla karşılaşması gerekecektir.

Ve eski dostu Harry Osborn geri dönünce, Peter tüm düşmanlarının tek bir ortak noktası olduğunu anlar: OsCorp. Marc Webb'in yönettiği filmin yapımcılığını Avi Arad ve Matt Tolmach gerçekleştirdi. Hikâyesi ve senaryosunu Alex Kurtzman, Roberto Orci ve Jeff Pinkner'ın kaleme aldığı "İnanılmaz Örümcek-Adam 2", Stan Lee ve Steve Ditko'nun yarattığı Marvel Comic Book karakterine dayanıyor.

Spider-Man: Homecoming (2017)

IMDB puanı: 7.4

Yönetmen: Jon Watts

Yazarlar: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Şubat 2015'te Marvel Studios ve Sony, Örümcek Adam'ın film haklarını ortak kullanmak için anlaşmışlardı. Aynı yılın haziran ayında Holland başrol olarak seçildi ve Watts'ın da filmin yönetmeni olacağı duyuruldu. Kısa bir süre sonra Daley ve Goldstein da kadroda yer aldı. Nisan 2016'da kadroya Tony Stark / Demir Adam rolündeki Downey'in de dahil olmasıyla filmin adı açıklandı. Haziran 2016'da Fayette County, Georgia'daki Pinewood Atlanta Studios'da başlayan çekimler sonrasında Atlanta, Los Angeles ve New York'ta devam etti. Diğer senaristler, Ekim 2016'da Berlin'de sona eren çekimler sırasında açıklandı. Yapım ekibi, filmi önceki Örümcek Adam filmlerinden farklı kılmak için ayrıca çaba gösterdiler.

Spider-Man: Far From Home (2019)

IMDB puanı: 7.4

Yönetmen: Jon Watts

Yazarlar: Chris McKenna, Erik Sommers, Stan Lee

Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin devamı için tartışmalar Ekim 2016'da başladı ve proje aynı yıl onaylandı. Başrol Holland ve filmin yönetmeni Watts ile birlikte senaristler de 2017'de yeni film için döndüler. Ek olarak Jackson ve Gyllenhaal sırasıyla Fury ve Mysterio rolleriyle film kadrosuna dahil oldular. Temmuz ayının başlarında Holland; çekimleri İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve New York metropol bölgesinde gerçekleşen filmin adını duyurdu. Prodüksiyon Ekim 2018'de tamamlandı. Filmin tanıtım kampanyası bir film için o zaman kadarki en pahalı kampanyaydı ve kampanya sürecinde Nisan 2019'da yayımlanan Avengers: Endgame için spoiler vermekten kaçınılmaya çalışıldı.

Spider-Man: No Way Home (2021)

IMDB puanı: 8.7

Yönetmen: Jon Watts

Yazarlar: Chris McKenna, Erik Sommers, Stan Lee

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Eve Dönüş'ün prodüksiyonu sırasında, 2017'nin başlarında, üçüncü bir Örümcek Adam Marvel Sinematik Evreni filmi tasarlanmaya başlanmıştı. Ağustos 2019'ta Sony ve Marvel Stüdyoları arasında Örümcek Adam filmlerini birlikte yaptıkları anlaşmayı değiştirmek için yapılan görüşmeler, Marvel Studios'un projeden ayrılmasıyla sonuçlandı. Ancak hayranların olumsuz yönde tepkisi, bir ay sonra iki şirket arasında yeni bir anlaşmanın yapılmasına yol açtı. Watts, McKenna, Sommers ve Holland bu süreç sırasında geri dönmeye hazırdı.

Çekimler Ekim 2020'de New York'ta başladı, aynı ay içerisinde Atlanta'da devam etti. Çekimler sırasında Foxx ve Molina'nın geçmiş Örümcek Adam filmlerindeki karakterlerini yeniden canlandırarak filmde yer aldıkları ortaya çıktı. Filmin başlığı ise Şubat 2021'de, filmin çekimleri martın ortalarında sona ermeden önce açıklandı. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresinin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Aralık 2021'de piyasaya sürüldü. Dördüncü Örümcek Adam filmi ise henüz geliştirilme aşamasındadır.

Peki sizin en beğendiğiniz Spider-Man filmi hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.