Spotify'a Sesli Kitaplar Geliyor

Spotify, uygulamasına sesli kitaplar özelliğini ekleyerek farklı bir dala daha ağırlık vermeyi amaçlıyor. Çarşamba günü şirket yöneticileri, sektör hâkimiyeti için bir sonraki hedefleri olarak sesli kitap işini yatırımcılara sundu. Sesli kitapları piyasaya sürdüklerinde (henüz tarih bilinmiyor), yalnızca Spotify'ın kendi amaçları için değil, yayıncılık sektörü için de büyük sonuçlar doğurması bekleniyor.

Spotify CEO'su Daniel Ek "Sesli kitapların birçok farklı biçimiyle büyük bir fırsat olacağına inanıyoruz." dedi. Spotify'ın bu işe ilk büyük adımı, geçen yıl duyurulan Findaway'i satın alması oldu. Sesli kitap platformu birçok yönden Anchor'a benzer. Yazarların çalışmalarını oluşturmalarına, dağıtmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyor ve satın alım ile Spotify, sesli kitap ekosisteminin önemli bir bölümünü yakalamayı başardı. Keza Spotify'da sesli kitapları denetleyen yönetici ise Anchor'un kurucu ortağı Nir Zicherman olarak belirlendi. Unutulmaması gereken bir şey var o da Findaway satın alımının henüz tamamlanmaması. Gerekli evraklar hâlledilmiş olsa da Spotify hâlâ incelemeler altında.

Spotify'ın Sesli Kitaplarının Fiyatları Ne Olacak?

Yeni özelliğin nasıl çalışacağı tam olarak belli değil ancak görünen o ki sesli kitapların en azından bir kısmı ücretsiz olacak. Freemium modelinin sesli kitaplara uygulanacağını içerik ve reklam iş başkanı Dawn Ostroff "Reklamlardan para kazanmayı sesli kitaplara getirmeyi düşünüyoruz." diyerek açıkladı.

Eğer bunlar gerçeğe dökülürse sektör için büyük bir değişiklik olacağı aşikâr. Sesli kitaplar genellikle ucuz ürünler değiller. Amazon Audible ve audiobooks.com'daki abonelik hizmetleri krediye dayalı durumda (kitap başına 1 kredi). Her iki hizmet de en iyi içeriklere erişim için aylık 14,95$ talep ediyor. Apple ve Google, popüler kitapları 15$ veya daha fazla fiyata satıyor. Hizmet Spotify'a geldiğinde nasıl bir satış politikası izleneceği bu nedenle merak konusu.

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