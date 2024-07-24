“Spotify İstatistiklerim” Nasıl Görüntülenir?

“Spotify istatistiklerim” görüntüleme sayesinde profilinizde çalan en son parçalara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Spotify’in senelik çalma listelerinden tüm sene boyu trend haline gelen listeye de ulaşabilirsiniz.

Biz de bu rehberde “Spotify istatistiklerim nasıl görüntülenir” sorusunu cevaplayacağız.

Spotify İstatistiklerim Görüntüleme

Spotify’de zaman içinde çalınan şarkıları takip edip bazı alışkanlıklarla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Favori parçalarınızı kolayca bulabilirsiniz. Böylelikle zevklerinizin zamanla nasıl değiştiğini de öğrenebilirsiniz.

Spotify uygulamasına web, PC ve Mac’ten girerek Spotify’daki alışkanlıklarınızla ilgili ayrıntılara kolayca ulaşabilirsiniz. Spotify’de en sevilen sanatçılara, şarkılara ve çalma listesine şu şekilde ulaşabilirsiniz;

İlk olarak Spotify’in sağ üst köşesinde konumlanan kullanıcı profili adına tıklanır.

Açılır menü üzerinden “Profil’e” giriş yapılır.

Profilden sık çalınan şarkı ve çalma listelerine ulaşıp detaylı inceleyebilirsiniz. Listedeki sanatçı, şarkı ya da çalma listelerini genişletmek içinde herhangi bir kategori altında yer alan “Tümünü Gör” butonuna basılmalıdır.

Mobilde Spotify İstatistiklerimi Görüntüleme

Güncel Spotify istatistiklerine mobil uygulamadan ulaşmak mümkün. Ancak burada yalnızca en çok çalınan sanatçılarla çalma listelerine ulaşılabiliyor. Mobilden Spotify istatistiklerine şöyle ulaşılabilir;

Öncelikle uygulama açılarak “Ayarlar” alanına giriş yapılır.

Kullanıcı simgesi altında konumlanan “Profili Görüntüle” seçilir.

Yukarıdaki adımdan sonra en son çalınan sanatçılarla çalma listelerinin bulunduğu liste incelenebilir. Gösterilen sanatçılarla çalma listeleri “Tümünü Gör” butonu ile genişletilir.

Spotify’de Dinlenen Şarkıları Gizleme

Spotifty’de dinlenen şarkıların gizlenmesi mobil uygulamalar ve masaüstünden gerçekleşir. Spotify masaüstünden dinlenen şarkılar şöyle gizlenir;

Ekranın sağ üstünde konumlanan profilden “Ayarlar’a” erişilir.

Ekrana “Sosyal” başlığı altında dört seçenek gelecek.

Bu seçeneklerden ilki pasif, ikincisi de pasif şeklinde ayarlanır. Otomatik olarak altta konumlanan iki madde de pasife çevrilir.

Yukarıdaki adımların ardından dinlenilen şarkıları arkadaşlarınız kesinlikle görüntüleyemez.

Spotify’de masaüstünden çalma listesini gizlemek içinde ekranın solunda konumlanan oynatma listesinden sağa tıklanır. Akabinde “Gizli Yap” butonuna tıklanarak işlemler tamamlanır.

Spotify’de dinlenen şarkılar mobilden gizlemek için “Ayarlar’a” giriş sağlanır. Ayarlar kısmından aktif/pasif şeklinde ayarlama yapılarak dinlenen şarkılar gizlenir.

Spotify’de mobilden çalma listesi şu şekilde gizleniyor;