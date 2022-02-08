Spotify Premium Yerine Ücretsiz (Free) Sürüm Kullanmak İçin 4 Neden

Spotify ücretsiz kullanma mantıklı bir seçim midir? 2022 yılında Spotify ücretsiz kullanılır mı yoksa premium üyelik satın almak artık bir zorunluluk mudur? Bu soruların cevabı aslına bakılacak olursa görecelidir.

Premium üyelik satın almanın kullanıcılara getirdiği pek çok avantaj bulunuyor. Bu nedenle çoğu kullanıcı da Spotify'ı ücretli kullanmanın bir gereklilik olduğunu düşünüyor. Oysaki Spotify ücretsiz özellikleri hiç de yabana atılacak türden özellikler değildir.

Spotify Premium, öğrenci ve ailelere özel indirimli fiyat sunsa da çoğu kullanıcı Spotify’ı free yani ücretsiz olarak kullanmanın mümkün olup olmadığını soruyor.

Premium aboneliğin sınırsız müzik indirme olanağı tanıması, çevrim dışı (offline) dinleme özelliğinin bulunması, şarkı atlama sorunu yaşatmaması, özel çalma listeleri (playlist) sunması ve daha birçok avantaj sunması, onu adeta bir zorunluluk hâline getiriyor.

Spotify, bildiğiniz üzere ücretsiz 30 gün deneme süresinin ardından karşınıza iki seçenek çıkarıyor: Ya ayda belirli bir ücret ödemeyi kabul ederek Spotify Premium hesap kullanıcılarının arasına katılıp tüm avantajlardan faydalanır ya da üyeliğinizi sonlandırarak bir süre daha Premium özellikleri kullandıktan sonra premium özelliklerine veda edersiniz.

Spotify'ı premium kullanmanın elbette çok fazla getirisi var ancak mobil sürüme geçen yıllarda getirilen güncellemeyle uygulamayı ücretsiz kullanmak çok daha mantıklı hâle geldi. Peki, bu onu tercih edilebilir mi yaptı? Evet, Spotify'ı ücretsiz kullanmak çoğu kullanıcı için küçük dezavantajlar dışında mantıklı bir seçim hâline geldi.

Spotify Ücretsiz Kullanma Avantajları Neler?

Şarkı atlama sorunu artık yaşanmıyor.

Kişiselleştirilmiş çalma listeleri mevcut.

Data Saver ile daha az internet harcanır.

Kşiiye özel olarak yepyeni bir arayüz sunar.

Spotify ücretsiz özellikleri, platform yenilendikten sonra gördüğünüz üzere oldukça memnun edici bir vaziyet aldı. Gelin, bunları tek tek inceleyelim.

1. Sevdiğiniz Şarkı İçin Şarkıları Atlamayın

Spotify Premium’u tercih etmemizdeki başlıca sebep; sınırsız atlama şansı vermesi, istediğimiz parçayı çalabilmemiz. Spotify’ın hazırladığı harika çalma listelerinden (Haftalık Keşif, Daily Mix, Müzik Radarı) dilediğimiz sanatçının belirli bir albüm veya parçasına içeriği özgürce dinlememize sadece Spotify Premium sürümde izin veriliyordu.

Yenilenen Spotify, ücretsiz hesap kullanıcılarına da bu avantajı sunuyor. İster beğenilerinize göre özel olarak hazırlanan çalma listelerinden dilediğiniz bir parçayı, ister kendi hazırladığınız çalma listelerindeki parçaları, isterseniz de belirli bir parçayı artık direkt çalma şansına sahipsiniz. Şarkı atlama sorununu çözen Spotify ücretsiz sürümün özellikleri bununla sınırlı değil.

2. Zevkinize Göre Hazırlanan Seç-Dinle Çalma Listeleri

Spotify’ın belli gün, durumlara göre özenle hazırladığı çalma listeleri Premium kullanıcılara özel değil. Yeni Spotify’ın karşılama ekranında -Apple Müzik’teki gibi- beğendiğiniz sanatçı ve türler gösterilecek. Beğen tuşuna basarak çalma listenize kaydedilmek üzere parçayı favorilerinize ekliyor, Gizle tuşuyla öneriyi beğenmediğinizi kolayca belirtiyorsunuz.

Bunun dışında müzik dinledikçe öneriler tazelenecek; içerikleri sürekli güncellenecek. Her zaman olduğu gibi kendi çalma listelerinizi de oluşturabileceksiniz; elbette daha kolay şekilde.

Özetle Spotify’ı diğer müzik dinleme platformlarından ayıran özelliklerden özel çalma listeleri Premium kullanıcılarına özel değil. Free kullanıcısı olarak sizi de müzik zevkinize göre düzenlenen 15 seç-dinle çalma listesi sizi bekliyor olacak.

3. Spotify Ne Kadar İnternet Harcar? %75 Daha Az

Spotify Premium hesap kullanmanın avantajlarından birisi de müzikleri indirip çevrimdışı çalma. Ne yazık ki; yenilenen Spotify’da çevrimdışı dinleme seçeneği sunulmuyor lakin en az onun kadar etkili olacağını düşündüğüm yepyeni bir özellik geldi: Data Saver.

Mobil (hücresel) veri kullanımını önemli ölçüde azaltacağı söylenen yeni Veri Tasarrufu özelliği, veri tüketimini yüzde 75’e kadar azaltacak. Spotify, ne kadar internet harcar? sorusunun artık bir önemi yok.

4. Kişiye Özel, Yepyeni Arayüz

Spotify Radyo’yu hiç açmıyorsanız, ücretsiz versiyonu kullanmak için bir sebebiniz daha var. Yeni Spotify’ın arayüzü Ana Sayfa, Ara, Kitaplığın ve Premium olmak üzere dört sekmeden oluşuyor.

Son çalınanlar, ruh haline uygun ve türlere göre ayrılan çalma listeleri, kendi oluşturduğunuz listeler her şey Spotify’ın yeni ücretsiz sürümünde mevcut. Spotify’ın ücretsiz sürümünün yeni yüzünü tüm iOS ve Android kullanıcılarına gösterecek olması da güzel.

Gördüğünüz üzere Spotify’ı yeni güncelleme sayesinde ücretsiz kullanmak da gayet keyifli. Yeni ücretsiz Spotify hakkında Spotify Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı’nın sözlerini de paylaşmak isteriz:

"Kullanıcılarımız bize her zaman, müziği keşfetmenin ve müzik dinlemenin kişisel bir deneyim olduğunu anlatıyor ve biz de Spotify’ı ücretsiz kullanan müzikseverlerin yaşadıkları deneyimi tam da buradan yola çıkarak zenginleştiriyoruz." "Bu Spotify için değişimin başlangıcı ve biz kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yansıtan yenilikler yapmaya devem edeceğiz. Bu sadece kullanıcılara ilk günden itibaren daha kişisel ücretsiz bir deneyim sunmakla ilgili değil sevdikleri şarkıları ne zaman nereden isterlerse bulmaları ve dinlemeleri için onlara müzik dinleme deneyimlerinde daha çok kontrol imkânı verme isteğimizle de ilgili."

Spotify Ücretsiz Kullanma Nasıl Yapılır?

Spotify'ın sitesine girin.

Spotify "Premium" sayfasına tıklayın.

Ücretsiz premium başlığının altındaki "Kullanmaya Başla" butonuna basın.

Spotify, belirli dönemlerde 3 aylık deneme üyelik avantajı sunuyor. Bu kampanyaları takip ederek 3 ay boyunca premium üyelik avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bunun haricinde Spotify'ın temel kampanyası olan 1 aylık premium deneme üyeliğinden de yararlanabilirsiniz. Böylece beklememiş olursunuz.

Spotify Premium Hesap Almalı mıyım?

Spotify Premium hesap kullanmanın hiç mi avantajı yok? Elbette ki var ancak müzik çalarken araya giren kısa reklamlardan şikayetçi değilseniz Premium’a geçmek için bir neden yok.

Yüksek kalitede müzik dinlemek de var diyenler için de şunu söylemek isterim; Müzik dinlemek için telefonunuzla birlikte gelen kulaklığı kullanıyor ve telefonunuz özel bir ses teknolojisine sahip değilse normal kalite ile yüksek kalite arasındaki farkı çok da anlamıyorsunuz.

Spotify ücretsiz sürüme getirilen yeni özelliklerin Android ve iOS tarafında ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılar için aynı zamanda sunulacağını hatırlatalım.