Ssangyong Fiyat Listesi - 2023

Ssangyong, 1954 yılında Pyeongtaek’te kurulmuştur. Güney Kore’nin dördüncü büyük otomobil üreticisi olan Ssangyony, dünyanın da birçok ülkesinde satılıyor.

Günümüzde MPV ve SUV modelinin üretimini yapan firma, ayrıca pikap modellerine de fazlasıyla odaklanıyor. Güney Kore merkezli firma Türkiye’de de satışlar gerçekleştiriyor.

Ssangyong Fiyatları

Ssangyong markası tarafından üretilen otomobil modellerini ve fiyatlarını şöyle belirtebiliriz:

1. Ssangyong XLV

Ssangyong XLV Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli - 1.525.000 TL

Ssangyong XLV; güçlü performans, çeşitli motor seçenekleri ve yakıt tasarrufu özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle bu model, yol tutuş performansıyla dikkat çekiyor. Modelde dikkat çeken diğer bir noktaysa tasarımıdır. Ssangyong XLV hem dinamik hem de modern hatlı tasarımdan oluşuyor.

2. Ssangyong Musso Grand

Ssangyong Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik - 1.530.000 TL

Ssangyong Musso Grand Platinum D2.2 4x2 MT - 1.095.000 TL

Ssangyong Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik - 1.395.000 TL

Ssangyong Musso Grand Platinum D2.2 4x2 Otomatik - 1.230.000 TL

Ssangyong Musso Grand Edition D2.2 4x4 Otomatik - 1.925.000 TL

Ssangyong Musso Grand Platinum D2.2 4x4 Otomatik - 1.395.000 TL

Seçilebilir 4X4 çekiş sistemli olarak tasarlanan Ssangyong Musso Grand; 4L, 2H ve 4H sürüş modlarından oluşuyor. Son teknolojiyle tasarlanan araç, konforlu bir kullanım sunuyor.

3. Ssangyong Tivoli

Ssangyong XLV Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli - 1.380.000 TL

Ssangyong Tivoli; dinamik tasarıma sahiptir. Kompakt SUV modelli Ssangyong Tivoli, gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu modelin iç kısmı çok geniştir. Güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan araç, yakıt verimliliği de sunuyor. Eğlenceli ve ekonomik sürüş deneyimi sunması da aracın diğer öne çıkan özelliklerindendir.

4. Ssangyong Korando

Ssangyong Korando Platinum Benzinli 1.5 Turbo 4X2 Otomatik - 1.745.000 TL

Ssangyong Korando Limited Benzinli 1.5 Turbo 4X2 Otomatik - 1.520.000 TL

Ssangyong Korando Platinum Dizel 1.6 4x2 Otomatik - 2.100.000 TL

Ssangyong Korando modeli hem sedan hem de SUV’ın en iyi özelliklerini sunuyor. Konfor ve pratiklik açısından çok avantajlıdır. 10.25 tam dijital merkezi gösterge paneli gibi güçlü özelliklere sahiptir.

Bu özellikler modelin son teknolojiyle üretildiğini net şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu model, Euro NCAP güvenlik testlerinden de 5 yıldız aldı.