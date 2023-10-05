Elon Musk’ın SpaceX isimli şirketi tarafından uzaya gönderilen uydular aracılığıyla sağladığı internet hizmetine Starlink adı veriliyor. Dünyanın dört bir yanında yer altı kablolarına ihtiyaç kalmadan internet hizmeti sunulabiliyor.

Starlink’in çalışmasını sağlayan uydular zaman zaman Türkiye’den de görülüyor. ABD’li şirketin ürettiği bu uydular sayesinde ABD, Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa gibi birçok ülkede Starlink ile internet elde ediliyor.

Peki, Starlink tam olarak nedir, ne işe yarar? Türkiye’de var mı?

Starlink Nedir? Ne İşe Yarar?

Starlink Dünya’nın farklı noktalarında düşük hızlı ve verimsiz internet kullanımına sahip olan kişilere daha yüksek hızda ve akıcı bir internet deneyimi sunmayı hedefleyen bir uydu hizmeti olarak tanımlanıyor.

Bu yaz itibariyle 4500’ü aşkın Starlink uydusu dünyanın etrafını sarıyor. Elon Musk’ın gelecek planları arasında toplamda 12000 uydu ile dünyanın yörüngesinde geniş bir ağ kurma fikri bulunuyor.

Bir takımyıldızı şeklinde üretilen ve dünyanın yörüngesine dengeli bir şekilde dağıtılan bu uydular, Starlink internet hizmetini sağlayabilmek için yeryüzündeki istasyonlarla etkileşimli olarak çalışıyor. Bu istasyonlarla uydular arasında ise binlerce küçük uydunun çalışması planlanıyor.

İlk etapta 2015 yılının Ocak ayında tanıtılan bu proje kısa zamanda hayata geçirildi ve 2020 yılının Eylül ayında toplamda 775 adet uydu yörüngeye yerleştirildi.

2023 yılına geldiğimizde ise bu sayının 4519’a ulaştığını görüyoruz. Kısacası Elon Musk’ın hedefi olan 12000 uyduluk iletişim ağını tamamlamak için emin adımlarla yürüdüğünü söyleyebiliriz.

Starlink Türkiye’ye Gelecek mi?

Starlink’in Türkiye’ye gelmesi için Elon Musk ‘ın geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede iş birliği talebinde bulunduğu kaydedildi.

Teknoloji dünyasında yankı uyandıran bu haberin ardından SpaceX’in Starlink hizmetinin lisansını sağlayabilmek için BTK’ya başvuruda bulunduğu öğrenildi.

2020 yılından beri Türkiye’de faaliyette olan Starlink Türkiye’ye genel müdür olarak Tesla Türkiye’nin genel müdürü Kemal Geçer atandı. 2023 yılının başında çıkan haberler 2024 yılında Türkiye’de de Starlink’in kullanılabileceği yönündeydi.

Yaşanan gelişmelere bakacak olursak çok kısa bir zamanda Starlink’in ülkemizde kullanılabilir hale gelmesini beklediğimizi söyleyebiliriz.

Sıkça Sorulan Sorular

İnternet kullanıcıları yaşanan son gelişmelerin ardından Starlink hakkında araştırma yapmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili en çok sorulan sorular ise şunlar:

1. Starlink Türkiye'de Ne Kadar?

Starlink Türkiye’de şu an kullanılmıyor. Yakın bir gelecekte aktifleşmesi beklenen bu hizmet için sadece depozito tutarı kesinleşmiş durumda. İsteyen kullanıcılar adres bilgisini girerek bu hizmetten erken yararlanmak için 9 dolarlık bir ödeme karşılığında başvuruda bulunabiliyor.

2. Starlink İnternet Nasıl Alınır?

Starlink İnternet almak için öncelikle web sitesine giriş yapmak gerekiyor.

yapmak gerekiyor. Bu kısımda yer alan ‘service address’ çubuğuna bulunduğunuz adresi yazıp ‘order now’ tuşuna basmalısınız.

Şu an Türkiye’de aktif hizmet vermediği için depozito ödemesini yaparak yerinizi ayırtabiliyorsunuz. ‘İlk gelene ilk hizmet’ politikasından yararlanmak adına erken başvuru yapmak önem taşıyor.

‘Apple pay ile öde’ veya ‘alternatif ödeme yöntemi ile öde’ seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Gerekli bilgileri girip ödeme yaptığınızda Starlink hizmetinden kendi bölgenizde ilk yararlanacak olanlardan biri siz olabilirsiniz.

3. Starlink Aylık Ne Kadar?

Starlink’in Türkiye’de aylık ne kadarlık bir ücrete tabii tutulacağı henüz bilinmiyor. Yabancı ülkelerde hız seçimine göre değişen ücretlerin 90 dolardan başladığını söyleyebiliriz. Hız arttıkça ve üyelik planı değiştikçe ödenmesi gereken tutar da değişiklik gösteriyor.