Starlink Uydularının Zararları Neler?

Elon Musk’a ait uzay taşımacılığı yapan SpaceX şirketi, Starlink projesi geliştirdi. Bu proje, dünya genelinde kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Projenin hayata geçirilmesi için binin üzerinde Starlink uydusu yörüngeye gönderildi. Yalnız yörüngeye gönderilen bu Starlink uydularıyla ilgili birtakım olumsuz durumlar ortaya atıldı. Biz de bu yazımızda Starlink uydularının zararları hakkında bilgi vereceğiz.

Starlink Uyduları Nedir? Nasıl Çalışırlar?

SpaceX şirketi tarafından 2015 yılında geliştirilen Starlink uyduları, alçak yörünge üzerinde bulunan uydu kümesidir. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlayan Starlink uyduları, video aramaları ve online oyun gibi internetten birçok işlemin yapılmasını sağlıyor.

Starlink uyduları, geniş bant internet hizmetleri de sunuyor. Starlink isimli uydu kümeleri tam olarak Dünya yüzeyine çok yakın mesafede ortalama 550 km yükseklikte dolaşıyor.

Tüm dünyayı kaplayan Starlink uyduları, Dünya yörüngesinde Temmuz 2013 itibariyle 4 bin 519 tane olarak belirlenmiştir. Bu 4 bin 519 taneden 4 bin 487’si operasyonel özelliklidir.

Starlink Uyduları Tehlikeleri Nelerdir?

Starlink uydularının birtakım riskleri barındırdığına dair çeşitli açıklamalar yapılıyor. Starlink isimli uydu kümelerinin neden olduğu tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Işık Kirliliği

Bilim insanları, 2019 yılından bu yana Starlink uydularının uzay gözlemlerini tehlikeye düşüreceğine dair çeşitli açıklamalar yaptı. Amerikan Astronomi Derneği tarafından 2022 yılında bir rapor yayınlandı. Bu rapor kapsamında mega takım uydularının astronomideki etkisinden bahsedildi.

Rapora göre güneş ışığı uzay araçlarından dağınık şekilde yansıdığı için gökyüzü iki-üç kat parlaklaşıyor. Sonuç olarak gökyüzünün normalinden fazla parlaklaşması ışık kirliliğine neden oluyor.

2. Alüminyum Birikmesi

Starlink uyduları yandığında çeşitli partiküllerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ortaya çıkan partiküller atmosferde uzun süre kaldığı için alüminyum biriktiriyor. Alüminyum birikmesi sonucundaysa Dünya kirlenmeye başlar. Fosil yakıttan kaynaklı iklim değişikliği vb. durumlara yol açıyor.

Konuyla ilgili Aaron Boley isimli Kanadalı araştırmacı tarafından Mayıs 2021 tarihinde Scientific Reports dergisinde bir makale yayınlandı. Bu makalede uyduların yapıldığı alüminyumun yanarken alüminyum oksit üreteceğinden bahsedildi.

Aaron Boley, alüminyum oksidin ozon tabakasını incelttiğini belirtti. Alüminyum oksit ozon tabakasını incelttiği içinde atmosferin ısıyı yansıtmasını engelleyeceği vurgulandı.

3. Uzay Gözlemlerini Engelleme

Starlink uyduları, Dünya’dan ortalama 550 km yükseklikteki yörüngede dönüyor. Uydular, fırlatıldıktan sonra bir, iki gün daha çıplak gözle görüntülenebiliyor. Ancak son yörüngesel yüksekliğe erişileceği zaman çıplak gözle görmek imkansızlaşıyor.

Starlink uyduları, SpaceX’in sandığından daha parlaktır. Dolayısıyla bu durum, uzmanların kafasında soru işareti bırakıyor. Uzmanlar, uydu kümelerinin radyo ve optik kapsamında gerçekleşen uzay gözlemlerini engelleyeceğini de söylüyor.

4. Çarpışma Riskini Artırma

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Starlink uydularıyla ilgili önemli bir tehlikeden bahsedildi. 2019 yılının eylül ayında Starlink 44 uydusu ile Aeolus uydusunun çarpışma tehlikesi yaşadığı açıklandı. Uzmanlara göre alçak Dünya yörüngesinde Starlink uydularının çarpışma riski çok büyük.