Steam Oyun Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

Steam’de oyun deneyimini iyileştirecek birçok özellik bulunuyor. Bunlardan biri de ‘Steam oyun kaydı’ özelliği. Bir oyunun kaydını alıp biçimlendirmenize ve geri sarıp tekrar izlemenize imkân tanıyan bu özelliğin nasıl kullanıldığı merak konusu oluyor. Bu içerikte adım adım Steam oyun kaydı özelliğinden nasıl yararlanacağınızı anlatıyoruz. İşte, detaylar!

Steam Oyun Kaydı Nedir?

Steam oyun kaydı, siz oyun oynarken bir yandan arka planda bu oynun kaydedilmesini sağlayan bir araçtır diyebiliriz. Bu aracı kullanarak daha sonra istediğiniz bir vakitte geçmiş oyununuzu tekrar izleyebilir video üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.

Dilerseniz zamanlayıcı özelliği sayesinde kaydın başlamasını istediğiniz vakti, kaydedilecek dosya konumunu, hangi ögelerin kayda dahil edileceğini ve bu işleme ilişkin işinize yarayacak kısayol tuşlarını özelleştirebilirsiniz.

Steam Oyun Kaydı Nasıl Yapılır?

Steam’de oynadığınız oyunları kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyerek ilerleyebilirsiniz.

Steam işlemcisini açın.

Ayarlar menüsüne girin.

Oyun kaydı bölümüne geçin.

Birden fazla seçeneğin sıralandığını göreceksiniz. Bunlar arasında bulunan kapalı/kaydetme, istediğimde kaydet ve arka planda kaydet seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Bu kayıtların depolanacağı konum ve formata ilişkin seçimleri tamamladıktan sonra oyun oynarken kayıt işlemine başlayabilirsiniz. Dilerseniz, Steam ara yüzünü açıp burada bulunan ‘oyun kaydı’ sekmesine tıklayarak da ayarlarınızı özelleştirmeniz mümkün.

Steam Oyun Kaydı Dosyaları Nereye Kaydedilir?

Oyun kayıtlarını bulmak için Steam istemcisinde yer alan kayıtlar ve ekran görüntüleri sekmesine geçmelisiniz.

Görünüm menüsünden bu sekmeye ulaşabilirsiniz.

Steam Deck’ten oyun kayıtlarına ulaşmak için ise ana menüdeki ‘medya’ seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Kayıt yerine ilişkin ayarları değiştirmek için ise Steam’de Ayarlar menüsünden ‘Oyun Kaydı’ sekmesine geçip burada depolanmasını istediğiniz konumu kendiniz belirleyebilirsiniz.

Steam Oyun Kaydında İşaret Ekleme Nasıl Yapılır?

Steam oyun kaydı dosyasında sonradan geri dönmek istediğiniz anları oyun esnasında işaretleyebilirsiniz. Bunun için Ctrl + F12 tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Zaman çizelgesi üzerinden işaretleme yapmak için ise çizelgeye sağ tıklayıp yer işareti butonuna basmalısınız. Dilerseniz oyun kaydı için farklı kısayollar oluşturmak için Steam Deck’te bu ayarları özelleştirme imkânınız da var.

Steam Oyun Kaydı Paylaşma Nasıl Yapılır?

Kayıt içinde yer alan bir bölümü veya kaydın tamamını paylaşmak isteyebilirsiniz. Kes butonu ile paylaşmak istediğiniz kısmı biçimlendirin. Klibi başlat butonu ile başlangıç noktasını belirleyebilir, klibi sonlandır butonu ile paylaşacağınız bölümün son noktasını seçebilirsiniz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra Steam’de kaydet, dışa aktar, panoya kopyala, başka aygıta gönder, paylaşma bağlantısı oluştur seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Steam oyun kaydı paylaşma ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun kaydı ile ilgili sorun yaşadığınız konular neler? Yorumlara yazabilirsiniz.